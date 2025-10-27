Advertisement
तीन मिनट में 15 अंडे, 3 खीरे और सूप वाला नूडल्स खा गई लड़की, Video देखकर भी नहीं होगा भरोसा

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक लड़की का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह सिर्फ तीन मिनट में 15 अंडे, 3 खीरे और सूप वाला नूडल्स खा जाती है. इस वीडियो को देखकर किसी को भी यकीन नहीं होगा कि कोई इंसान इतना खा सकता है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 27, 2025, 08:52 AM IST
Girl Eating Food Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक लड़की का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह सिर्फ तीन मिनट में 15 अंडे, 3 खीरे और सूप वाला नूडल्स खा जाती है. इस वीडियो को देखकर किसी को भी यकीन नहीं होगा कि कोई इंसान इतना खा सकता है. वीडियो को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर @crazyclipsonly नाम के अकाउंट द्वारा शेयर किया गया है, जिसमें एक लड़की अपने सामने 15 अंडे, 3 खीरे और सूप वाला नूडल्स रखती है. उसके साथ पीछे एक लड़का भी बैठा होता है. यह बेहद ही हैरानी वाली बात है.

एक बार में खा गई इतना सारा खाना

ऐसा मालूम चल रहा है कि वह एक फूड ब्लॉगर है और वह अपने वीडियो में तरह-तरह के खाने की चुनौतियों को पूरा करती है. इस वीडियो में भी वह एक चैलेंज को पूरा करती है. इस वीडियो में लड़की कैमरे के सामने एक प्लेट में 15 उबले हुए अंडे, एक प्लेट में रखे 3 खीरे और एक बड़े बाउल में सूप वाला नूडल्स रखती है. सबसे पहले वह एक-एक करके खीरे को फटाफट खाती है. इसके बाद वह एक-एक अंडे को उठाती है और सूप को पीते हुए सारे अंडे खा जाती है. आखिर में बड़े प्लेट में रखा नूडल्स सूप भी वह पी जाती है. ऐसा करना मौत को दावत देने के बराबर है. इतना ज्यादा खाना पेट में जाकर परेशानी खड़ा कर सकता है. 

वीडियो देखकर लोग रह गए अचंभित

हैरानी वाली बात यह है कि वह लड़की तीन मिनट के अंदर वह सब कुछ खा जाती है. इस वीडियो को देखकर लोग हैरान हो गए हैं. कुछ लोगों का कहना है कि लड़की ने कोई जादू कर दिया है. या फिर यह बेहद ही फेक वीडियो है. लड़की के इस वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं. इस वीडियो को देखकर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कुछ लोग लड़की की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ लोग उसे नसीहत दे रहे हैं. हालांकि, डॉक्टरों का कहना है कि इतना ज्यादा खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इससे पेट में दर्द, अपच और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए, लोगों को ऐसी चुनौतियों को पूरा करने से बचना चाहिए.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

noodlesShockingViral Video

