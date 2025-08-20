नाक के बाल उखड़वाते ही चीखते-चीखते बेहोश हो गई लड़की, खौफ में आपकी सांसें अटका देगा ये Video

Nose Hair Waxing: सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसने लोगों को चौंका दिया. इस वीडियो में एक महिला नाक के बालों की वैक्सिंग करवाते हुए अचानक बेहोश हो जाती है. जैसे ही वैक्स स्ट्रिप हटाई जाती है, वह बुरी तरह कांपने लगती है और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है. इस घटना ने नाक के बालों की वैक्सिंग की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

यह वीडियो क्यों हुआ वायरल?

यह वीडियो डेली मेल एंटरटेनमेंट के इंस्टाग्राम पेज से शेयर किया गया और देखते ही देखते लाखों लोगों ने इसे देख लिया. इसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी क्योंकि लोग जानना चाहते थे कि आखिर नाक की वैक्सिंग इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है. दरअसल, यह प्रैक्टिस अब एक ट्रेंड बनती जा रही है और कई लोग इसे ब्यूटी ट्रीटमेंट का हिस्सा मानकर अपनाने लगे हैं.

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, नाक के बाल हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं. ये छोटे-छोटे बाल हवा से आने वाली धूल, बैक्टीरिया और एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों को फिल्टर कर हमारे फेफड़ों तक पहुंचने से रोकते हैं. अगर इन्हें पूरी तरह हटा दिया जाए तो शरीर की यह सुरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है और इंफेक्शन या एलर्जी का खतरा बढ़ जाता है.

नाक की वैक्सिंग से क्या हो सकते हैं खतरे?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि नाक के अंदर की स्किन बेहद नाजुक होती है. वैक्सिंग के दौरान इसमें छोटे-छोटे घाव हो सकते हैं जो बैक्टीरिया के लिए एंट्री प्वाइंट बन जाते हैं. इसके अलावा नाक में बाल उल्टी दिशा में बढ़ सकते हैं जिससे सूजन और दर्द हो सकता है. गर्म वैक्स का इस्तेमाल नाक की त्वचा को जला भी सकता है. कई मामलों में वैक्सिंग से इतना तेज दर्द होता है कि इंसान बेहोश तक हो सकता है.

अगर किसी को नाक के बाल लंबे होने की वजह से परेशानी हो रही है, तो सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं. छोटे गोल कैंची का इस्तेमाल करके बालों को ट्रिम किया जा सकता है. इसके अलावा इलेक्ट्रिक नोज ट्रिमर भी काफी सुरक्षित माने जाते हैं. ये तरीके बालों को जड़ से नहीं हटाते बल्कि छोटा कर देते हैं, जिससे नाक की प्राकृतिक सुरक्षा बनी रहती है और इंफेक्शन का खतरा भी कम हो जाता है.