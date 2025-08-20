नाक के बाल उखड़वाते ही चीखते-चीखते बेहोश हो गई लड़की, खौफ में आपकी सांसें अटका देगा ये Video
Advertisement
trendingNow12888612
Hindi Newsजरा हटके

नाक के बाल उखड़वाते ही चीखते-चीखते बेहोश हो गई लड़की, खौफ में आपकी सांसें अटका देगा ये Video

Shocking Video: सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसने लोगों को चौंका दिया. इस वीडियो में एक महिला नाक के बालों की वैक्सिंग करवाते हुए अचानक बेहोश हो जाती है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 20, 2025, 06:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नाक के बाल उखड़वाते ही चीखते-चीखते बेहोश हो गई लड़की, खौफ में आपकी सांसें अटका देगा ये Video

Nose Hair Waxing: सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसने लोगों को चौंका दिया. इस वीडियो में एक महिला नाक के बालों की वैक्सिंग करवाते हुए अचानक बेहोश हो जाती है. जैसे ही वैक्स स्ट्रिप हटाई जाती है, वह बुरी तरह कांपने लगती है और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है. इस घटना ने नाक के बालों की वैक्सिंग की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

यह भी पढ़ें: अगर मुर्गा-मछली खाते हो... प्रेमानंद जी महाराज ने भक्तों को क्यों दी चेतावनी! जरा आप भी समझ लीजिए

यह वीडियो क्यों हुआ वायरल?

यह वीडियो डेली मेल एंटरटेनमेंट के इंस्टाग्राम पेज से शेयर किया गया और देखते ही देखते लाखों लोगों ने इसे देख लिया. इसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी क्योंकि लोग जानना चाहते थे कि आखिर नाक की वैक्सिंग इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है. दरअसल, यह प्रैक्टिस अब एक ट्रेंड बनती जा रही है और कई लोग इसे ब्यूटी ट्रीटमेंट का हिस्सा मानकर अपनाने लगे हैं.

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, नाक के बाल हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं. ये छोटे-छोटे बाल हवा से आने वाली धूल, बैक्टीरिया और एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों को फिल्टर कर हमारे फेफड़ों तक पहुंचने से रोकते हैं. अगर इन्हें पूरी तरह हटा दिया जाए तो शरीर की यह सुरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है और इंफेक्शन या एलर्जी का खतरा बढ़ जाता है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Daily Mail (@dailymail)

 

यह भी पढ़ें: एग्जाम देने आया था, बीच में ही सो गया स्टूडेंट... टीचर ने आकर किया ऐसा काम, लोग तारीफ करते नहीं थक रहे

नाक की वैक्सिंग से क्या हो सकते हैं खतरे?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि नाक के अंदर की स्किन बेहद नाजुक होती है. वैक्सिंग के दौरान इसमें छोटे-छोटे घाव हो सकते हैं जो बैक्टीरिया के लिए एंट्री प्वाइंट बन जाते हैं. इसके अलावा नाक में बाल उल्टी दिशा में बढ़ सकते हैं जिससे सूजन और दर्द हो सकता है. गर्म वैक्स का इस्तेमाल नाक की त्वचा को जला भी सकता है. कई मामलों में वैक्सिंग से इतना तेज दर्द होता है कि इंसान बेहोश तक हो सकता है.

अगर किसी को नाक के बाल लंबे होने की वजह से परेशानी हो रही है, तो सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं. छोटे गोल कैंची का इस्तेमाल करके बालों को ट्रिम किया जा सकता है. इसके अलावा इलेक्ट्रिक नोज ट्रिमर भी काफी सुरक्षित माने जाते हैं. ये तरीके बालों को जड़ से नहीं हटाते बल्कि छोटा कर देते हैं, जिससे नाक की प्राकृतिक सुरक्षा बनी रहती है और इंफेक्शन का खतरा भी कम हो जाता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Viral Video

Trending news

एक तरफ भारी बारिश से तबाही तो दूसरी ओर उमस ने किया परेशान, यहां सताएगी भीषण गर्मी
Weather
एक तरफ भारी बारिश से तबाही तो दूसरी ओर उमस ने किया परेशान, यहां सताएगी भीषण गर्मी
Aaj Ki Taza Khabar Live: पहले बारिश का तांडव, अब भूकंप से डोली हिमाचल प्रदेश की चंबा धरती, पाकिस्तान भी कांपा, घरों से भागे लोग
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: पहले बारिश का तांडव, अब भूकंप से डोली हिमाचल प्रदेश की चंबा धरती, पाकिस्तान भी कांपा, घरों से भागे लोग
नेताओं की खत्म होगी मनमानी, गिरफ्तारी के 30 दिन बाद चला जाएगा पद; आज पेश होगा बिल
Sansad News in Hindi
नेताओं की खत्म होगी मनमानी, गिरफ्तारी के 30 दिन बाद चला जाएगा पद; आज पेश होगा बिल
सीधी उड़ान बहाल करेंगे भारत-चीन, कैलाश यात्रा का होगा विस्तार; दोनों में बनी सहमति
india china news
सीधी उड़ान बहाल करेंगे भारत-चीन, कैलाश यात्रा का होगा विस्तार; दोनों में बनी सहमति
केरल में क्यों हो रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोटा बनाने की साजिश, किस बात का डर
DNA
केरल में क्यों हो रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोटा बनाने की साजिश, किस बात का डर
RBI से लेकर राफेल बनाने वाले और EC-CBI-ED, राहुल गांधी और अखिलेश किस-किसको देख लेंगे
DNA
RBI से लेकर राफेल बनाने वाले और EC-CBI-ED, राहुल गांधी और अखिलेश किस-किसको देख लेंगे
उपराष्ट्रपति चुनाव की पिच पर कैसे DMK के सामने खड़ा हो गया धर्मसंकट?
DNA Analysis
उपराष्ट्रपति चुनाव की पिच पर कैसे DMK के सामने खड़ा हो गया धर्मसंकट?
चीन का दोहरा चरित्र, अवसरवाद के बाद अफवाह का सहारा; भारत ने काटी षडयंत्र की लाइन
DNA
चीन का दोहरा चरित्र, अवसरवाद के बाद अफवाह का सहारा; भारत ने काटी षडयंत्र की लाइन
भारत का सबसे बड़ा गांव, जिसके आकार-आबादी के आगे वेटिकन समेत 4 देश भरते पानी
India Largest Village
भारत का सबसे बड़ा गांव, जिसके आकार-आबादी के आगे वेटिकन समेत 4 देश भरते पानी
रोज खींची जाती है तस्वीरें, 19 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे?
DNA
रोज खींची जाती है तस्वीरें, 19 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे?
;