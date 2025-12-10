Advertisement
trendingNow13036292
Hindi Newsजरा हटकेलड़की ने मोर को खिलाया खाना, राष्ट्रीय पक्षी ने जो किया उसे देखकर आप भी कहेंगे, वाह क्या संस्कार हैं!

लड़की ने मोर को खिलाया खाना, राष्ट्रीय पक्षी ने जो किया उसे देखकर आप भी कहेंगे, वाह क्या संस्कार हैं!

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक लड़की पार्क में टहलते हुए दाना खा रहे मोर को देखती है और उसे हाथ से दाना खिलाती है. मोर पहले झिझकता है, फिर उसके हाथ से खाने लगता है और अपने पंख फैलाकर प्यारा-सा रिएक्शन देता है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 10, 2025, 05:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लड़की ने मोर को खिलाया खाना, राष्ट्रीय पक्षी ने जो किया उसे देखकर आप भी कहेंगे, वाह क्या संस्कार हैं!

आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे दिल छू लेने वाले वीडियो वायरल हो जाते हैं, जो मन को अचानक हल्का, खुशी से भर देते हैं. इंसान और प्रकृति के बीच की वह अनकही दोस्ती, जिसे हम रोजमर्रा की भागदौड़ में भूल जाते हैं, फिर से जीवंत हो उठती है. ऐसा ही एक प्यारा वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खूब धूम मचा रहा है, जिसमें पार्क में टहल रही एक लड़की और शान से घूमता एक मोर ऐसा खूबसूरत पल रचते हैं कि देखने वालों का दिन बन जाता है. लड़की ने जैसे ही प्यार से मोर को दाना खिलाया, उसके बाद राष्ट्रीय पक्षी ने जो किया, उसे देखकर हर कोई बोला, “वाह, क्या संस्कार हैं!”

लड़की ने प्यार से मोर को खिलाया दाना

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक लड़की पार्क में टहल रही होती है, तभी उसकी नजर दाना चुगते एक खूबसूरत मोर पर पड़ती है. मोर को देखकर लड़की खुद को रोक नहीं पाती और अपने हाथों से उसे दाना खिलाने लगती है. शुरुआत में मोर थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन धीरे-धीरे वह लड़की पर भरोसा जताते हुए उसके हाथ से दाना खाने लगता है. इसी दौरान लड़की और मोर के बीच का यह छोटा-सा भरोसे भरा पल इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

 मोर ने अनोखे अंदाज़ में कहा ‘थैंक्यू’

वीडियो में आगे दिखता है कि दाना खाने के बाद मोर अचानक थोड़ा पीछे हटता है और अपने रंग-बिरंगे पंख पूरे शान से फैला देता है. मोर की यह खूबसूरत ‘मयूरी चाल’ देखकर ऐसा लगता है जैसे वह लड़की को अपने अंदाज़ में धन्यवाद कह रहा हो. लड़की कुछ सेकंड के लिए हैरान रह जाती है और फिर मोर के इस खूबसूरत रिएक्शन को कैमरे में कैद करने लगती है. यही पल सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जहां मोर का यह ‘थैंक्स वाला मोमेंट’ दिल छू लेता है.

 

वीडियो देख यूजर्स कर रहे कमेंट 

वीडियो को एक्स (Twitter) पर @Yoda4ever नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे लाखों लोग देख चुके हैं. कमेंट सेक्शन लोगों की मुस्कुराहटों से भरा पड़ा है. एक यूजर ने लिखा, “मोर का यही अंदाज़ मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है.” दूसरे ने लिखा,“ऐसा नज़ारा देखने की लोग तमन्ना करते हैं.” वहीं एक और यूजर बोला, “क्या बात है! वीडियो देखकर सच में मेरा दिन बन गया.” इंटरनेट पर लोग इस मासूम, खूबसूरत और नेचर-फ्रेंडली मोमेंट को खूब प्यार दे रहे.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

trendingViral Videodancing peacockPeacock and girl video

Trending news

संसद में अमित शाह और राहुल गांधी में तीखी बहस, इस बात पर भिड़ गए दोनों नेता
Parliament Winter Session 2025
संसद में अमित शाह और राहुल गांधी में तीखी बहस, इस बात पर भिड़ गए दोनों नेता
'2004 तक तो किसी पार्टी ने SIR का विरोध नहीं किया', सदन में शाह का विपक्ष पर 'बाउंसर
amit shah
'2004 तक तो किसी पार्टी ने SIR का विरोध नहीं किया', सदन में शाह का विपक्ष पर 'बाउंसर
थाईलैंड भागे क्लब मालिक अब भारत लौटने को तैयार, कोर्ट से बोले- हम भी पीड़ित हैं जनाब
Goa Fire Case
थाईलैंड भागे क्लब मालिक अब भारत लौटने को तैयार, कोर्ट से बोले- हम भी पीड़ित हैं जनाब
3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
Srinagar
3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
Hate Speech Bill
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?
Kerala News
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?
AIADMK तमिलनाडु में BJP के साथ मिलकर 2026 विधानसभा चुनाव में बनेगी सिंकदर?
AIADMK
AIADMK तमिलनाडु में BJP के साथ मिलकर 2026 विधानसभा चुनाव में बनेगी सिंकदर?
SC पर हमले बर्दाश्त नहीं... CJI के खिलाफ मोटिवेटेड कैंपेन पर 44 पूर्व जजों का गुस्सा
CJI
SC पर हमले बर्दाश्त नहीं... CJI के खिलाफ मोटिवेटेड कैंपेन पर 44 पूर्व जजों का गुस्सा
10 करोड़ की धोखाधड़ी में ED का एक्शन, पुणे में 2 और बारामती में 3 ठिकानों पर छापा
ED
10 करोड़ की धोखाधड़ी में ED का एक्शन, पुणे में 2 और बारामती में 3 ठिकानों पर छापा
देश के 5 में से 1 मॉल क्यों खाली हो रहे? जाने Ghost Mall की समस्या दूर करने का तरीका
shopping malls turn into Ghost Malls
देश के 5 में से 1 मॉल क्यों खाली हो रहे? जाने Ghost Mall की समस्या दूर करने का तरीका