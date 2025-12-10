लड़की ने मोर को खिलाया खाना, राष्ट्रीय पक्षी ने जो किया उसे देखकर आप भी कहेंगे, वाह क्या संस्कार हैं!

आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे दिल छू लेने वाले वीडियो वायरल हो जाते हैं, जो मन को अचानक हल्का, खुशी से भर देते हैं. इंसान और प्रकृति के बीच की वह अनकही दोस्ती, जिसे हम रोजमर्रा की भागदौड़ में भूल जाते हैं, फिर से जीवंत हो उठती है. ऐसा ही एक प्यारा वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खूब धूम मचा रहा है, जिसमें पार्क में टहल रही एक लड़की और शान से घूमता एक मोर ऐसा खूबसूरत पल रचते हैं कि देखने वालों का दिन बन जाता है. लड़की ने जैसे ही प्यार से मोर को दाना खिलाया, उसके बाद राष्ट्रीय पक्षी ने जो किया, उसे देखकर हर कोई बोला, “वाह, क्या संस्कार हैं!”

लड़की ने प्यार से मोर को खिलाया दाना

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक लड़की पार्क में टहल रही होती है, तभी उसकी नजर दाना चुगते एक खूबसूरत मोर पर पड़ती है. मोर को देखकर लड़की खुद को रोक नहीं पाती और अपने हाथों से उसे दाना खिलाने लगती है. शुरुआत में मोर थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन धीरे-धीरे वह लड़की पर भरोसा जताते हुए उसके हाथ से दाना खाने लगता है. इसी दौरान लड़की और मोर के बीच का यह छोटा-सा भरोसे भरा पल इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है.

मोर ने अनोखे अंदाज़ में कहा ‘थैंक्यू’

वीडियो में आगे दिखता है कि दाना खाने के बाद मोर अचानक थोड़ा पीछे हटता है और अपने रंग-बिरंगे पंख पूरे शान से फैला देता है. मोर की यह खूबसूरत ‘मयूरी चाल’ देखकर ऐसा लगता है जैसे वह लड़की को अपने अंदाज़ में धन्यवाद कह रहा हो. लड़की कुछ सेकंड के लिए हैरान रह जाती है और फिर मोर के इस खूबसूरत रिएक्शन को कैमरे में कैद करने लगती है. यही पल सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जहां मोर का यह ‘थैंक्स वाला मोमेंट’ दिल छू लेता है.

This is beautiful.. wait for it.. (@Yoda4ever) December 8, 2025

वीडियो देख यूजर्स कर रहे कमेंट

वीडियो को एक्स (Twitter) पर @Yoda4ever नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे लाखों लोग देख चुके हैं. कमेंट सेक्शन लोगों की मुस्कुराहटों से भरा पड़ा है. एक यूजर ने लिखा, “मोर का यही अंदाज़ मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है.” दूसरे ने लिखा,“ऐसा नज़ारा देखने की लोग तमन्ना करते हैं.” वहीं एक और यूजर बोला, “क्या बात है! वीडियो देखकर सच में मेरा दिन बन गया.” इंटरनेट पर लोग इस मासूम, खूबसूरत और नेचर-फ्रेंडली मोमेंट को खूब प्यार दे रहे.