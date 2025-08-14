8वीं की छात्रा ने कहा- 'भारत 1 नवंबर 1966 को हुआ था आजाद', वीडियो देख बोले लोग- 'लगता है हमें गलत पढ़ाया गया है'

Girl Viral Video: 15 अगस्त को लेकर कई वीडियोज सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं. जहां एक वीडियो ने लोगों को एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है. दरअसल इस वीडियो में एक लड़की से इतिहास को लेकर कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जिनका वो गलत उत्तर दे रही है.
Girl Answers Viral: सोशल मीडिया पर आए दिन कई तरह के वीडियो वायरल होते ही रहते हैं. इनमें से कुछ वीडियो तो लोगों को हंसाते हैं और कुछ तो सोचने पर मजबूर कर देते हैं. दरअसल ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों खूब चर्चाओं में है. इस वीडियो में एक लड़की से आजादी के इतिहास से जुड़े कुछ सवाल पूछे जाते हैं और उसके जवाब सुनकर हर कोई हैरान है. वहीं इसके बाद एजुकेशन सिस्टम में सुधार को लेकर भी बहस छिड़ गई है. इस वायरल वीडियो को लेकर अब काफी चर्चाएं सोशल मीडिया पर हो रही हैं.
लड़की से पूछे इतिहास से जुड़े सवाल
इस वायरल वीडियो में सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति एक लड़की का इंटरव्यू लेता हुआ दिखाई दे रहा है. जब वह उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता है, तो वह बताती है कि वह अभी 8वीं क्लास में पढ़ रही है. इसके बाद जब उससे देश की आजादी से जुड़ा एक बेहद सामान्य सवाल पूछा जाता है कि भारत कब आजाद हुआ था? तो लड़की बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है कि 1 नवंबर 1966. वहीं यह जवाब सुनकर इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति तो काफी चौंक जाता है. वहीं इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला जवाब तब आता है, जब शख्स लड़की से पूछता है कि आजादी से पहले भारत पर किसका राज था? इस सवाल के जवाब में लड़की बिना किसी हिचकिचाहट के पंजाब का नाम लेती है. इसके बाद शख्स लड़की से कुछ अन्य सवाल भी पूछता है.
लोगों नें किस तरह से दी प्रतिक्रिया?
यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर memes.himmu नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वहीं इसके कैप्शन में लिखा है, 'अरे दीदी'. वीडियो को देखने के बाद एक यूजर ने लिखा- लगता है हमें गलत पढ़ाया गया है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- ऐसे बच्चों के लिए हम पर्यावरण बचा रहे हैं, पिघलने दो ग्लेशियर को और आने दो तूफानों को. इसके बाद अन्य एक यूजर ने लिखा- जो भी हो, कॉन्फिडेंस तो फुल है.