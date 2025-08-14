8वीं की छात्रा ने कहा- 'भारत 1 नवंबर 1966 को हुआ था आजाद', वीडियो देख बोले लोग- 'लगता है हमें गलत पढ़ाया गया है'
Advertisement
trendingNow12881256
Hindi Newsजरा हटके

8वीं की छात्रा ने कहा- 'भारत 1 नवंबर 1966 को हुआ था आजाद', वीडियो देख बोले लोग- 'लगता है हमें गलत पढ़ाया गया है'

Girl Viral Video: 15 अगस्त को लेकर कई वीडियोज सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं. जहां एक वीडियो ने लोगों को एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है. दरअसल इस वीडियो में एक लड़की से इतिहास को लेकर कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जिनका वो गलत उत्तर दे रही है. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 14, 2025, 11:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

8वीं की छात्रा ने कहा- 'भारत 1 नवंबर 1966 को हुआ था आजाद', वीडियो देख बोले लोग- 'लगता है हमें गलत पढ़ाया गया है'

Girl Answers Viral: सोशल मीडिया पर आए दिन कई तरह के वीडियो वायरल होते ही रहते हैं. इनमें से कुछ वीडियो तो लोगों को हंसाते हैं और कुछ तो सोचने पर मजबूर कर देते हैं. दरअसल ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों खूब चर्चाओं में है. इस वीडियो में एक लड़की से आजादी के इतिहास से जुड़े कुछ सवाल पूछे जाते हैं और उसके जवाब सुनकर हर कोई हैरान है. वहीं इसके बाद एजुकेशन सिस्टम में सुधार को लेकर भी बहस छिड़ गई है. इस वायरल वीडियो को लेकर अब काफी चर्चाएं सोशल मीडिया पर हो रही हैं. 

लड़की से पूछे इतिहास से जुड़े सवाल
इस वायरल वीडियो में सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति एक लड़की का इंटरव्यू लेता हुआ दिखाई दे रहा है. जब वह उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता है, तो वह बताती है कि वह अभी 8वीं क्लास में पढ़ रही है. इसके बाद जब उससे देश की आजादी से जुड़ा एक बेहद सामान्य सवाल पूछा जाता है कि भारत कब आजाद हुआ था? तो लड़की बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है कि 1 नवंबर 1966. वहीं यह जवाब सुनकर इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति तो काफी चौंक जाता है. वहीं इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला जवाब तब आता है, जब शख्स लड़की से पूछता है कि आजादी से पहले भारत पर किसका राज था? इस सवाल के जवाब में लड़की बिना किसी हिचकिचाहट के पंजाब का नाम लेती है. इसके बाद शख्स लड़की से कुछ अन्य सवाल भी पूछता है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@memes.himmu)

लोगों नें किस तरह से दी प्रतिक्रिया?
यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर memes.himmu नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वहीं इसके कैप्शन में लिखा है, 'अरे दीदी'. वीडियो को देखने के बाद एक यूजर ने लिखा- लगता है हमें गलत पढ़ाया गया है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- ऐसे बच्चों के लिए हम पर्यावरण बचा रहे हैं, पिघलने दो ग्लेशियर को और आने दो तूफानों को. इसके बाद अन्य एक यूजर ने लिखा- जो भी हो, कॉन्फिडेंस तो फुल है. 

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Girl history Answers ViralViral Video

Trending news

79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरे कश्मीर में मल्टीलेयर सुरक्षा, 3 OGW गिरफ्तार
Independence Day
79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरे कश्मीर में मल्टीलेयर सुरक्षा, 3 OGW गिरफ्तार
PAK-चीन की मिसाइलों का 'महाकाल' तैयार कर रहा भारत, 500 किमी दूर से कर देगा काम तमाम
Project Kusha
PAK-चीन की मिसाइलों का 'महाकाल' तैयार कर रहा भारत, 500 किमी दूर से कर देगा काम तमाम
ट्रेन के AC डक्ट में भरी थीं शराब की बोतलें, रेलवे ने तोड़ी चुप्पी; जानिए क्या कहा?
liquor bottles
ट्रेन के AC डक्ट में भरी थीं शराब की बोतलें, रेलवे ने तोड़ी चुप्पी; जानिए क्या कहा?
जब शैतान सिंह ने 120 जवानों के साथ, 1300 चीनियों को ढेर कर आखिरी सांस तक लड़े मेजर
Independence Day
जब शैतान सिंह ने 120 जवानों के साथ, 1300 चीनियों को ढेर कर आखिरी सांस तक लड़े मेजर
DNA: '...तो PDA भूल गए अखिलेश यादव'? CM की तारीफ सपा विधायक को पड़ गई भारी
DNA Analysis
DNA: '...तो PDA भूल गए अखिलेश यादव'? CM की तारीफ सपा विधायक को पड़ गई भारी
6300 से ज्यादा मौतें, 70 से ज्यादा गांव हो गए तबाह...15 अगस्त का वो खौफनाक मंजर
Assam earthquake 1950
6300 से ज्यादा मौतें, 70 से ज्यादा गांव हो गए तबाह...15 अगस्त का वो खौफनाक मंजर
भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां है, जहां चारों ओर लहरता दिखता 'बसों का समंदर'?
India Largest Bus Stand
भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां है, जहां चारों ओर लहरता दिखता 'बसों का समंदर'?
विभाजन की अनसुनी कहानियां, कैसे हुआ भारत-पाक के बीच फौज का बंटवारा
Independence Day
विभाजन की अनसुनी कहानियां, कैसे हुआ भारत-पाक के बीच फौज का बंटवारा
30 जून 1948 को ही मिलने वाली थी आजादी, फिर समय से पहले देश छोड़कर क्यों भागे अंग्रेज
Independence Day
30 जून 1948 को ही मिलने वाली थी आजादी, फिर समय से पहले देश छोड़कर क्यों भागे अंग्रेज
'और कोई नहीं इनकी लापरवाही है जिम्मेदार...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की टिप्पणी?
Supreme Court News
'और कोई नहीं इनकी लापरवाही है जिम्मेदार...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की टिप्पणी?
;