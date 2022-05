लड़की ने ब्वॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड संग एक साथ रचाई शादी, साथ रहने को लेकर बनाया टाइम टेबल

Girl Got Married With Boyfriend And Girlfriend: भारत सहित विदेश में आमतौर पर लड़का और लड़की शादी करते हैं. कई बार अलग-अलग तरह की शादियां भी देखने को मिलती हैं जिसमें लड़का-लड़का या लड़की-लड़की शादी रचाते हैं. लेकिन कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक अनोखी शादी की चर्चा हो रही है. इस शादी में दो लोग नहीं बल्कि तीन लोग शामिल हैं यानी तीन लोग एक साथ शादी के बंधन में बंधे हैं. दरअसल, अमेरिका की एक लड़की ने ब्वॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ शादी रचाकर लोगों को चौंका दिया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये कहानी खुद उस लड़की ने शेयर की है. लड़की ने खुद एक पोस्ट में तीनों की शादी व साथ रहने की बात की जानकारी दी है. रिपोर्ट के मुताबिक इस अनोखी शादी में मुख्य भूमिका 26 साल की एंजल बेली ने निभाई है. दरअसल, एंजल ने साल 2018 में 28 साल के टायलर हेस को डेट करना शुरू किया था. दोनों एक दूसरे से टिंडर पर मिले थे. वहां से उन दोनों का प्यार परवान चढ़ा. फिर अप्रैल 2021 में दोनों ने 23 साल की सैम विक को भी अपने रिलेशनशिप में शामिल कर लिया. बता दें कि एंजल और सैम एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानते थे. कॉलेज से ही उन दोनों के बीच एक अच्छा रिश्ता था. साल 2019 में दोनों की फिर से मुलाकात हुई और पुराना रिश्ता प्यार में बदल गया. इसके चलते तीनों एक साथ रिलेशनशिप में आ गए और शादी कर ली.

तीनों को शुरुआत में एक दूसरे को लेकर काफी दिक्कतें हुईं. जलन के भाव भी आने लगे. एंजल को सैम और टायलर को एक साथ देखकर अच्छा नहीं लगता था. ऐसे में पहले तो एंजल ने अपनी जलन पर काबू किया फिर तीनों ने मिलकर एक टाइम टेबल बनाया. टाइम टेबल के कारण उन तीनों की एक दूसरे के साथ समय को लेकर समस्या दूर हो गई. एंजल का कहना है कि जब वो काम पर जाती है तब टायलर और सैम साथ में समय बिताते हैं. वहीं टाइम के हिसाब से सबको एक दूसरे के साथ ठीक से समय बिताने का मौका मिल जाता है. एंजल का मानना है कि टाइम टेबल के बाद से उन तीनों का रिलेशन अच्छा चल रहा है.