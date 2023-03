Trending News: पीले लहंगे वाली इस लड़की की अदा पर मर-मिटे यूजर्स, मिले रिकॉर्डतोड़ व्यूज-कमेंट्स

Viral Photo: ट्विटर पर एक लड़की की तस्वीर खूब वायरल हो रही है. तेरे नैना नाम के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई पीले लहंगे में एक लड़की की तस्वीर को अब तक 1.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. फोटो को 11 मार्च (शनिवार) को पोस्ट किया गया था. तस्वीर में यूजर ने लड़की की बैक पोस्ट की और कैप्शन में लिखा, कोई तस्वीर से फोटोग्राफर और लोगों को हटा दे. जिस यूजर ने इस फोटो को पोस्ट किया उसका नाम नैना अग्रवाल है और पीले रंग के लहंगे में वही हैं. इस पोस्ट पर हजारों लोगों ने कमेंट किया.

नैना महाराष्ट्र से हैं और फिलहाल राजस्थान की राजधानी जयपुर में रह रही हैं. नैना मार्केटिंग का काम करती हैं. नैना के मुताबिक, जो फोटो वायरल हो रही है वो 21 फरवरी की है. तस्वीर एक समारोह में ली गई थी. लोगों के कमेंट और व्यूज पर नैना ने कहा कि लोगों का दिल बहुत बड़ा है. एक से मदद मांगो तो 1000 आ जाते हैं.

Can someone remove the photographer and all these people so that the focus is on me pic.twitter.com/obgKrtzw0q tere naina nainaverse March 11, 2023

कुछ यूजर्स ऐसे भी थे जिन्होंने नैना के इस अनुरोध को बहुत गंभीरता से लिया और अद्भुत एडिटिंग स्किल दिखाने के लिए कूद पड़े.

Now the focus is on you pic.twitter.com/j30gWCsvBJ — chiku (@va_nshbaba) March 11, 2023

Now that's all focus on you

no need for any payment. I do this for charity. pic.twitter.com/Ywknks9RyD — Chhikara (@chkdevv) March 11, 2023

