पापा ने घूमने नहीं दिया तो बेटी ने निकाला ये गजब का जुगाड़, ट्रक ड्राइवर से ही कर ली शादी, अब ख्वाहिश हो रही पूरी
Woman Married a Truck Driver to Travel: लोग अपने सपने पूरे करने के लिए खूब मेहनत और संघर्ष करते हैं. किसी भी हाल में वह अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोचते हैं. जहां सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अनोखी प्रेम कहानी वायरल हो रही है. जहां लड़की ने अपने घूमने के शौक को पूरा करने के लिए ट्रक ड्राइवर से ही शादी कर ली.  

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 19, 2025, 04:23 PM IST
Girl Married Truck Driver to Travel: सोशल मीडिया पर कई प्रेम कहानियां वायरल होती रहती हैं. किसी कहानी में प्रेमिका के इंतजार की तारीफ होती है तो किसी कहानी में प्रेमी की मेहनत और साथ की तारीफ होती है. वहीं आजकल एक अनोखी प्रेम कहानी खूब चर्चाओं में है. दरअसल यह कहानी एक ऐसी महिला की है, जिसे घूमना बेहद पसंद था और इसी शौक को पूरा करने के लिए उसने एक ट्रक ड्राइवर से शादी कर ली. फिलहाल इस जोड़े का एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे दोनों साथ में ट्रक में सफर करते और एक-दूसरे के साथ समय बिताते नजर आ रहे हैं. 

लड़की ने ट्रक ड्राइवर से कर ली शादी
वायरल वीडियो में महिला ने देखा जा सकता है कि महिला ट्रक में अपने पति के साथ है. जहां पति ट्रक चला रहा है और महिला मोबाइल से वीडियो बना रही है. महिला ने अपने वीडियो में बताया कि उसे घूमने-फिरने का बहुत शौक था, लेकिन पापा और नाना घर से बाहर नहीं जाने देते थे. वहीं इसके बाद उसने ट्रक ड्राइवर से शादी कर ली. अब जहां-जहां उसका पति जाता है, वहां वह भी साथ में जाती है और इस तरह उसका घूमने का शौक पूरा हो रहा है. सोशल मीडिया पर इस अनोखी प्रेम कहानी को खूब पसंद किया जा रहा है. 

सोशल मीडिया पर छाई स्टोरी
यह वीडियो जैसे ही सोशल मिडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने जमकर कमेंट्स करना शुरु कर दिया. बता दें कि इस वीडियो को @Redd_flaggg नाम के एक्स यूजर ने शेयर किया है. वीडियो पर अब तक 2 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. वीडियो के कैप्शन में शेयर मार्केट वाला ग्राफ दिखाकर दर्शाया गया है कि डिग्री की वैल्यू घट रही है और ट्रक ड्राइवर की वैल्यू बढ़ रही है. वायरल वीडियो पर एक यूजर ने लिखा- लगता है अब ड्राइविंग स्कूल ही ज्वाइन करना पड़ेगा. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- भाई हर रोज तुम लोग पेशा बदलवाने में लगे हो. तीसरे यूजर ने लिखा- सही किया लडकी ने, ट्रक ड्राइवर कमाता भी है, घुमाता भी है और जो-जो मर्जी खिलाता भी है. इसे और क्या चाहिए.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है.

Girl married truck driverViral Video

