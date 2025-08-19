पापा ने घूमने नहीं दिया तो बेटी ने निकाला ये गजब का जुगाड़, ट्रक ड्राइवर से ही कर ली शादी, अब ख्वाहिश हो रही पूरी

Woman Married a Truck Driver to Travel: लोग अपने सपने पूरे करने के लिए खूब मेहनत और संघर्ष करते हैं. किसी भी हाल में वह अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोचते हैं. जहां सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अनोखी प्रेम कहानी वायरल हो रही है. जहां लड़की ने अपने घूमने के शौक को पूरा करने के लिए ट्रक ड्राइवर से ही शादी कर ली.
Girl Married Truck Driver to Travel: सोशल मीडिया पर कई प्रेम कहानियां वायरल होती रहती हैं. किसी कहानी में प्रेमिका के इंतजार की तारीफ होती है तो किसी कहानी में प्रेमी की मेहनत और साथ की तारीफ होती है. वहीं आजकल एक अनोखी प्रेम कहानी खूब चर्चाओं में है. दरअसल यह कहानी एक ऐसी महिला की है, जिसे घूमना बेहद पसंद था और इसी शौक को पूरा करने के लिए उसने एक ट्रक ड्राइवर से शादी कर ली. फिलहाल इस जोड़े का एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे दोनों साथ में ट्रक में सफर करते और एक-दूसरे के साथ समय बिताते नजर आ रहे हैं.
लड़की ने ट्रक ड्राइवर से कर ली शादी
वायरल वीडियो में महिला ने देखा जा सकता है कि महिला ट्रक में अपने पति के साथ है. जहां पति ट्रक चला रहा है और महिला मोबाइल से वीडियो बना रही है. महिला ने अपने वीडियो में बताया कि उसे घूमने-फिरने का बहुत शौक था, लेकिन पापा और नाना घर से बाहर नहीं जाने देते थे. वहीं इसके बाद उसने ट्रक ड्राइवर से शादी कर ली. अब जहां-जहां उसका पति जाता है, वहां वह भी साथ में जाती है और इस तरह उसका घूमने का शौक पूरा हो रहा है. सोशल मीडिया पर इस अनोखी प्रेम कहानी को खूब पसंद किया जा रहा है.
Degree Truck driver pic.twitter.com/sstEW6SOvB
— D,DEVIL (@Redd_flaggg) August 19, 2025
सोशल मीडिया पर छाई स्टोरी
यह वीडियो जैसे ही सोशल मिडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने जमकर कमेंट्स करना शुरु कर दिया. बता दें कि इस वीडियो को @Redd_flaggg नाम के एक्स यूजर ने शेयर किया है. वीडियो पर अब तक 2 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. वीडियो के कैप्शन में शेयर मार्केट वाला ग्राफ दिखाकर दर्शाया गया है कि डिग्री की वैल्यू घट रही है और ट्रक ड्राइवर की वैल्यू बढ़ रही है. वायरल वीडियो पर एक यूजर ने लिखा- लगता है अब ड्राइविंग स्कूल ही ज्वाइन करना पड़ेगा. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- भाई हर रोज तुम लोग पेशा बदलवाने में लगे हो. तीसरे यूजर ने लिखा- सही किया लडकी ने, ट्रक ड्राइवर कमाता भी है, घुमाता भी है और जो-जो मर्जी खिलाता भी है. इसे और क्या चाहिए.