बड़े-बड़े डांसरों को किया फेल! इस बच्ची के वीडियो ने इंटरनेट पर लगाई आग, यूजर्स बोले- स्टेज पर लाओ

Viral Dance Video: यूं तो सोशल मीडिया पर डांस के वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इन दिनों जिस बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है उसने सबका दिल जीत लिया. यूजर्स कह रहे हैं, "इसे स्टेज पर लेकर आना चाहिए था." चलिए वीडियो देखते हैं.
Viral Dance Video: बच्चे दिल के मासूम होते हैं, वो नाचने, गाने, खेलने में बिल्कुल नहीं कतराते हैं. बच्चे अपनी भावनाओं को तुरंत निकालते हैं और एन्जॉय करते हैं. सोशल मीडिया पर एक बच्ची का डांस वीडियो छा गया है. पूरे इंटरनेट पर इस वीडियो ने आग लगा रखी है. यूजर्स खूब प्यार लुटा रहे हैं और स्टेज पर लाने की बात कर रहे हैं. चलिए जानते हैं इस बच्ची ने किस गाने पर डांस किया?
कैसे किए डांस मूव्स?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि बड़े सभागार में प्रोग्राम हो रहा है. इस दौरान एक बच्ची स्टेज पर डांस कर रही है. साउंड सिस्टम पर धुरंधर मूवी का 'शरारत' गाना बज रहा है. इस दौरान जो लड़की स्टेज पर नाच रही है उसकी ओर ध्यान कम है और सारा ध्यान दूसरी लड़की अपनी ओर ले गई. आखिर कौन थी ये लड़की जिसकी ओर कैमरे चले गए. दरअसल, दर्शकों की भीड़ में बैठी एक लड़की अपनी सीट पर खड़े होकर डांस करने लगी और वीडियो से पता चलता है कि लड़की के डांस मूव्स स्टेज पर डांस कर रही लड़की से भी ज्यादा परफेक्ट हैं, यही कारण है कि कैमरों का फोकस स्टेज से हटकर इस लड़की की ओर हो गया. इस गाने के बोल हैं, 'तेनु शरारत सिखावा जदो नैना लड़ावा'. इस दौरान लड़की के फरफेक्ट मूव्य और मासूत चेहरा सबका दिल जीत गया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग लगा रहा है. यूजर्स इस वीडियो पर काफी प्यार लुटा रहे हैं और जमकर बच्ची की तारीफ कर रहे हैं. चलिए देर न करते हुए वीडियो देखते हैं.
किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंटरनेट पर @jayantbhardwaj नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वहीं यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, बहन होगी इसकी पक्का. दूसरे यूजर ने लिखा, वो डांसर की कोच है. तीसरे यूजर ने लिखा, इसको स्टेज पर लाना चाहिए था.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.