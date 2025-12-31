Viral Dance Video: काले लहंगे में लड़की ने किया ऐसा कातिलाना डांस, मूव्स देख दंग रह गए लोग!

Viral Dance Video: शादी के जश्न में काले लहंगे पहन कर एक लड़की ने अपने बेहतरीन डांस मूव्स से समां बांध दिया. हरियाणवी गाने पर उसके धमाकेदार डांस का यह वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उसकी एनर्जी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
Viral Video: शादी के सीजन में डांस वीडियो आम हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो अपनी एनर्जी और स्टाइल से सीधे दिल में उतर जाते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें काले चमचमाते लहंगे में मिनाक्षी यादव (@minakshiiydvv) शादी के स्टेज के पास जबरदस्त डांस कर रही हैं. सपना चौधरी के हिट हरियाणवी गाने ‘Matak Chalungi’ पर उनका डांस इतना दमदार और सटीक था कि मेहमान रुके बिना नहीं रह सके. खुले बाल, ग्रेसफुल मूव्स और बैकग्राउंड की सजावट ने पूरे माहौल को उत्सव रंग में सराबोर कर दिया.
मिनाक्षी का कातिलाना डांड
मिनाक्षी के डांस में आत्मविश्वास और सही स्टेप्स ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया. कैमरे और दर्शकों के साथ उनके आई-कॉन्टेक्ट ने उनके कलाकार रूप को और निखारा. वीडियो में उनके पीछे बच्चे और अन्य लोग नजर आए, लेकिन सबका ध्यान केवल मिनाक्षी पर था. इस परफॉर्मेंस को अब तक 25 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो ने सोशल मीडिया पर 1,59,000 से ज्यादा लाइक्स बटोर लिए हैं और सैकड़ों कमेंट्स आए हैं, जिसमें लोगों ने उनके टैलेंट की तारीफ की और उन्हें “डांसिंग क्वीन” बताया.
सोशल मीडिया रिएक्शन और फैन फॉलोइंग
वीडियो को लोग बार-बार शेयर कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा, “शादी की असली रौनक यही डांस है”, जबकि कुछ ने मिनाक्षी की सुंदरता और ग्रेस की तारीफ की. हालांकि, कुछ आलोचक भी रहे, जिन्होंने वीडियो को पसंद नहीं किया. मिनाक्षी इन बातों से प्रभावित नहीं होतीं और लगातार डांस वीडियो शेयर करती रहती हैं. उनका यह वायरल डांस साबित करता है कि शादी में सिर्फ परंपरा ही नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस और स्टाइल भी मेहमानों की नजरों में छा सकते हैं.