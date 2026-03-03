लड़की ने सरेआम उड़ाया लड़कों का मजाक, तो मिला ऐसा 'जहरीला' जवाब कि बोलती बंद हो गई

सोशल मीडिया एक ऐसा अखाड़ा है जहां हर दिन शब्दों के तीर चलते हैं और लोग इसका भरपूर आनंद लेते हैं. कभी-कभी यहां ऐसी मजेदार नोंक-झोंक देखने को मिलती है कि पढ़ने वाला अपनी हंसी नहीं रोक पाता. हाल ही में एक ऐसा ही पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसने 'लड़का बनाम लड़की' की जंग को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है. एक तरफ लड़की ने लड़कों की आदतों पर तंज कसते हुए उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ एक लड़के ने ऐसा 'जहरीला' पलटवार किया कि इंटरनेट पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी. यह पोस्ट इस बात का सबूत है कि सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ कनेक्ट होने नहीं, बल्कि एक-दूसरे की खिंचाई करने का मजा लेने भी आते हैं.

बॉडी लोशन और स्किन केयर का गणित

इस वायरल पोस्ट की शुरुआत एक लड़की के मैसेज से होती है, जिसमें उसने लड़कों के सौंदर्य ज्ञान (Beauty sense) पर निशाना साधा. लड़की ने बड़े ही मजाकिया और चुटीले अंदाज में लिखा, "आदमी चेहरे पर बॉडी लोशन लगा लेते हैं और उसे स्किन केयर कहते हैं." इस एक लाइन के जरिए उसने यह जताने की कोशिश की कि लड़कों को त्वचा की देखभाल के बारे में कुछ खास पता नहीं होता और वे किसी भी चीज को चेहरे पर मल लेते हैं. लड़की का यह पोस्ट उन लड़कों को चिढ़ाने के लिए काफी था, जो अपनी ग्रूमिंग को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होते. यह मैसेज देखते ही देखते शेयर होने लगा और लड़कियां इस पर हंसने लगीं.

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्टर बनाम नेचुरल ब्यूटी का राज

लड़की ने तो अपनी तरफ से लड़कों को रोस्ट कर दिया था, लेकिन उसे क्या पता था कि जवाबी हमला और भी जोरदार होगा. बदला लेने के इरादे से एक लड़के ने एंट्री मारी और ऐसा जवाब दिया जिसने पूरी बाजी ही पलट दी. लड़के ने लिखा, "लड़कियां चेहरे पर फिल्टर लगाती हैं और उसे नेचुरल ब्यूटी कहती हैं." लड़के के इस रिप्लाई ने सीधे लड़कियों के सबसे पसंदीदा 'फिल्टर' वाले शौक पर चोट की. इस जवाब के बाद तो जैसे सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. लड़कों ने इसे अपनी जीत बताया और इस 'जहरीले' रिप्लाई को सोशल मीडिया के इतिहास का सबसे सटीक पलटवार करार दिया.

इंटरनेट पर मची खलबली

एक्स (X) पर @jaiswal_00 नाम के अकाउंट से शेयर किए गए इस स्क्रीनशॉट को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं. कमेंट सेक्शन में तो जैसे 'रोस्टिंग' की क्लास चल रही है. एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "भाई ने तो सीधा 'यूएनओ रिवर्स' कार्ड खेल दिया." वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "बहुत बढ़िया किया भाई, इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना." लोग अलग-अलग इमोजी के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इस पोस्ट को खूब शेयर कर रहे हैं. चाहे मामला स्किन केयर का हो या फिल्टर का, इस डिजिटल जंग ने यह साबित कर दिया कि सोशल मीडिया पर किसी का मजाक उड़ाना आपको भारी पड़ सकता है.