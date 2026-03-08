दादा-दादी के सामने मैडम को बताया फेक डेली रूटीन, कैमरे पर छूट गई दादी की हंसी; लोग बोले- क्यूट फैमिली

Viral Video: सोशल मीडिया पर फैमिली के क्यूट मोमेंट वायरल होते रहते हैं. कहीं दादी-पोती मस्ती करते नजर आते हैं तो कहीं भाई-बहन एक दूसरे की क्लास लगवा देते हैं. अब एक पोती अपने दादा-दादी के सामने फेक डेली रूटीन बता रही है. जैसे ही पोती ने कहा, 'मैं सुबह को 5 बजे उड़ जाती हूं और नहाकर पूजा करती हूं., इतना सुनते ही दादी की हंसी छूट गई. दादी के फेस एक्सप्रेशन और हंसी बता रही थी कि ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है. इस दौरान पोती झूठ पर झूठ बोलती चली गई और दादी से अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो पाई. अब ये प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कैमरे के सामने दादा-दादी बैठे हैं और उनके पीछे पोती खड़ी है. इस दौरान लड़की पूरे कॉन्फिडेंस से साथ आती है और कहती है, 'गुड इवनिंग मैम... आज मैं अपने दादा-दादी के सामने अपना डेली रूटीन बताने जा रही हूं.' इसके बाद जैसे ही वो अपना डेली रूटीन बताती है, झूठ सुनते ही दादी की हंसी छूट जाती है.

किस बात पर छूटी दादी की हंसी?

सबसे पहले लड़की ने बताया कि वो सुबह 5 बजे उठ जाती है. बस फिर क्या था, दादा जी तो अपनी हंसी कंट्रोल कर गए लेकिन दादी की हंसी ने लड़की की पोल खोल दी. दादी की हंसी बता रही है कि पोती सफेद झूठ बोल रही है. इस दौरान लड़की भी बताते बताते हंसने लगती है. लड़की यहीं नहीं रुकती. इसके बाद वो अपनी मैम को बताती है कि वो सुबह-सुबह नहाती है और पूजा भी करती है. इतना सुनते ही दादी का सब्र जवाब दे गया और दादी जोर से हंसने लगी. इसके बाद वो कहती है कि 6 बजे में मम्मी-पापा को भी जगाती हूं और सूर्य देवता को जल देती हूं. इसके अलावा ये लड़की बताती है कि वो कमरे की साफ सफाई करती है और 12 बजे खिचड़ी बनाती है.

दादी ने आखिर में क्या कहा?

पोती यही नहीं रुकती है. वो बताती है कि मैं मां को भजन सुनाती हूं, फिर शाम को पूजा करती हूं और सबके लिए चाय बनाती हूं. पाती झूठ पर झूठ बोलती रही और दादी-दादी हंसते रहे. इसके बाद दादा जी की हंसी तब झूठ गई जब पोती ने कहां, 'मैं इनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती हूं.' इसके बाद पोती कहती है, 'रात को 9 बजे सो जाती हूं ताकि सुबह को फिर 5 बजे उठ सकूं.' ये बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और आखिर में दादी कहती हैं, 'A टू Z सब गलत है.'

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @TheAnuDagar नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. अब तक 2.2 लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं. यूजर्स मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'दादी का रूटीन बता गई.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'इस युग में इतनी अच्छी समझ रखना भी अच्छे संस्कारों की श्रेणी में ही आता है.'

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.