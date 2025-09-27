Advertisement
क्रिएटिविटी की हद हो गई! इस लड़की ने टिंडे से डिजाइन की अपनी ड्रेस; वायरल हो गया वीडियो

Unique Dress Design Video: सोशल मीडिया पर कुछ लड़कियां अजीबोगरीब कपड़े पहनने के लिए जानी जाती हैं. कभी कोई कागज की ड्रेस बना लेता है तो कोई पत्तों को ही पहन लेता है. इस लड़की ने तो खाने वाले टिंडे से ही ड्रेस बना डाली.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 27, 2025, 10:33 PM IST
Viral Video: सोशल मीडिया पर कुछ लड़कियों के बीच अजीबोगरीब कपड़े पहनने की होड़ मची है. कोई कागज की ड्रेस बना देता है तो कोई खाने की चीजों को ही पहन लेता है. इस लड़की ने तो क्रिएटिविटी की हद ही कर दी. इस लड़की ने टिंडे से ही ड्रेस बना ली है. क्या आपने कभी टिंडे की ड्रेस देखी है, अगर नहीं तो ये वीडियो जरूर देखें. वीडियो देखने के बाद आप भी अपना माथा पीट लेंगे. 

कैसे बनाई टिंडे की ड्रेस?
कभी-कभी मन में सवाल तो आता होगा कि आखिर ये सोशल मीडिया पर चल क्या रहा है. कुछ लोग क्रिएटिविटी दिखाते-दिखाते क्रिएटिविटी की सीमा को ही लांघ देते हैं. कभी-कभी ऐसे क्रिएटिव लोग दिख जाते हैं जिसका वीडियो देखकर समझ नहीं आता कि उनकी कलाकारी की तारीफ करें या पहले कुछ देर हंसे. सोशल मीडिया पर इन दिनों इस बात का कॉम्पिटिशन चल रहा है कि कौन ज्यादा अजीब कपड़े पहनता है. इस बार तो हद ही हो गई. वीडियो में एक लड़की ने टिंडे को ही ड्रेस बनाकर पहन लिया. वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़की टिंडे की ड्रेस पहनकर नाच रही है. वीडियो देखकर पता चलता है कि इस लड़की ने अपनी ड्रेस पर टिंडे को धागे से सिल दिया है. ये कलाकारी अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और यूजर्स इसका खूब मजाक उड़ा रहे हैं.
यह भी पढ़ें: सबसे फनी प्रैंक वीडियो वायरल, छत पर जाकर बजा दिया ये वाला म्यूजिक, कंफ्यूज हो गया पूरा मोहल्ला

 

किस अकाउंट से डाला गया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @sonpalofficial23 नाम के पेज से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 2 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इसके अलावा 3 हजार से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं. इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने कमेंट किए हैं. वीडियो का लगभग पूरा कमेंट बॉक्स हंसी वाले इमोजी से भरा हुआ है.
यह भी पढ़ें: चाहता तो एस्केलेटर पर खड़े होकर भी जा सकता था, लेकिन इस लड़के की खुराफात तो देखो

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Viral VideoUnique Dresssocial media

