क्रिएटिविटी की हद हो गई! इस लड़की ने टिंडे से डिजाइन की अपनी ड्रेस; वायरल हो गया वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर कुछ लड़कियों के बीच अजीबोगरीब कपड़े पहनने की होड़ मची है. कोई कागज की ड्रेस बना देता है तो कोई खाने की चीजों को ही पहन लेता है. इस लड़की ने तो क्रिएटिविटी की हद ही कर दी. इस लड़की ने टिंडे से ही ड्रेस बना ली है. क्या आपने कभी टिंडे की ड्रेस देखी है, अगर नहीं तो ये वीडियो जरूर देखें. वीडियो देखने के बाद आप भी अपना माथा पीट लेंगे.

कैसे बनाई टिंडे की ड्रेस?

कभी-कभी मन में सवाल तो आता होगा कि आखिर ये सोशल मीडिया पर चल क्या रहा है. कुछ लोग क्रिएटिविटी दिखाते-दिखाते क्रिएटिविटी की सीमा को ही लांघ देते हैं. कभी-कभी ऐसे क्रिएटिव लोग दिख जाते हैं जिसका वीडियो देखकर समझ नहीं आता कि उनकी कलाकारी की तारीफ करें या पहले कुछ देर हंसे. सोशल मीडिया पर इन दिनों इस बात का कॉम्पिटिशन चल रहा है कि कौन ज्यादा अजीब कपड़े पहनता है. इस बार तो हद ही हो गई. वीडियो में एक लड़की ने टिंडे को ही ड्रेस बनाकर पहन लिया. वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़की टिंडे की ड्रेस पहनकर नाच रही है. वीडियो देखकर पता चलता है कि इस लड़की ने अपनी ड्रेस पर टिंडे को धागे से सिल दिया है. ये कलाकारी अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और यूजर्स इसका खूब मजाक उड़ा रहे हैं.

किस अकाउंट से डाला गया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @sonpalofficial23 नाम के पेज से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 2 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इसके अलावा 3 हजार से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं. इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने कमेंट किए हैं. वीडियो का लगभग पूरा कमेंट बॉक्स हंसी वाले इमोजी से भरा हुआ है.

