'धूम ताना' पर बिटिया ने बांधा समा! लड़की के डांस मूव्स ने इंटरनेट पर मचाया धमाल

Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर डांस वीडियो आपने खूब देखें होंगे, लेकिन ये वीडियो आप भी शेयर करने पर मजबूर हो जाएंगे. आज तक आपने डांस वीडियो खूब देखे होंगे, लेकिन इस बार जिस बच्ची का डांस वायरल हो रहा है वो आपको तालियां बजाने पर मजबूर कर देगा. लड़की ने धूम ताना (Dhoom Taana) पर ऐसा देसी तड़का लगाया जिसने लोगों का दिल जीत लिया. आप भी बच्ची का डांस देख फैन हो जाएंगे.

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते है कि हिंदी रोमांटिक गानों का मिक्सअप चल रहा है. हिंदी गानों पर जिस तरह लड़की डांस कर रही है उसे देख कोई भी भौचक्का रह जाएगा. वहां मौजूद लड़कियां भी बच्ची का डांस देख हैरान नजर आती है. वहां बैठी बाकी लड़कियां इस पल को अपने कैमरे में कैद करना चाहती हैं. जैसे ही बच्ची ने परफेक्ट डांस मूव्स दिखाए वैसे ही पीछे बैठी लड़कियों ने अपने फोन निकाल लिए और वीडियो बनाना शुरू कर दिया.

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पल भर के लिए नजर नहीं हटा पाए लोग

बच्ची ने ऐसा समा बांधा कि पल भर के लिए भी किसी की नजर नहीं हटी. खूबसूरत अदाएं, परफेक्ट टाइमिंग और डांस मूव्स ने सबको तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया. आपने डांस वीडियो तो खूब देखे होंगे, लेकिन इस बच्ची की अदाएं और परफेक्ट डांस मूव्स ने सबका दिल जीत लिया. बच्ची का लड़की का ये डांस वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

वायरल हो गया वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @asifinchina नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. खबर लिखे जाने तक 29 मिलियन से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है. कमेंट बॉक्स में बच्ची को भर-भरकर प्यार मिल रहा है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.