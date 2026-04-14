Advertisement
trendingNow13178834
Hindi Newsजरा हटकेधूम ताना पर बिटिया ने बांधा समा! लड़की के डांस मूव्स ने इंटरनेट पर मचाया धमाल

'धूम ताना' पर बिटिया ने बांधा समा! लड़की के डांस मूव्स ने इंटरनेट पर मचाया धमाल

Dance Video: छोटी सी बच्ची ने अपने डांस से इंटरनेट पर धमाल मचा दिया. बच्ची के डांस मूव्स और परफेक्ट टाइमिंग देख लोग हैरान हैं. धूम ताना (Dhoom Taana) पर डांस देख आप भी इस लड़की के फैन हो जाएंगे. आइए देखते हैं.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 14, 2026, 08:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @asifinchina
फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @asifinchina

Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर डांस वीडियो आपने खूब देखें होंगे, लेकिन ये वीडियो आप भी शेयर करने पर मजबूर हो जाएंगे. आज तक आपने डांस वीडियो खूब देखे होंगे, लेकिन इस बार जिस बच्ची का डांस वायरल हो रहा है वो आपको तालियां बजाने पर मजबूर कर देगा. लड़की ने धूम ताना (Dhoom Taana) पर ऐसा देसी तड़का लगाया जिसने लोगों का दिल जीत लिया. आप भी बच्ची का डांस देख फैन हो जाएंगे.

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते है कि हिंदी रोमांटिक गानों का मिक्सअप चल रहा है. हिंदी गानों पर जिस तरह लड़की डांस कर रही है उसे देख कोई भी भौचक्का रह जाएगा. वहां मौजूद लड़कियां भी बच्ची का डांस देख हैरान नजर आती है. वहां बैठी बाकी लड़कियां इस पल को अपने कैमरे में कैद करना चाहती हैं. जैसे ही बच्ची ने परफेक्ट डांस मूव्स दिखाए वैसे ही पीछे बैठी लड़कियों ने अपने फोन निकाल लिए और वीडियो बनाना शुरू कर दिया. 

यह भी पढ़ें: 'दूल्हे का सेहरा सुहाना...', लड़के ने डांस मूव्स और परफेक्ट टाइमिंग से जीती महफिल, तालियों से गूंजा माहौल

Add Zee News as a Preferred Source

पल भर के लिए नजर नहीं हटा पाए लोग

बच्ची ने ऐसा समा बांधा कि पल भर के लिए भी किसी की नजर नहीं हटी. खूबसूरत अदाएं, परफेक्ट टाइमिंग और डांस मूव्स ने सबको तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया. आपने डांस वीडियो तो खूब देखे होंगे, लेकिन इस बच्ची की अदाएं और परफेक्ट डांस मूव्स ने सबका दिल जीत लिया. बच्ची का लड़की का ये डांस वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Asif Zeb (@asifinchina)

वायरल हो गया वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @asifinchina नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. खबर लिखे जाने तक 29 मिलियन से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है. कमेंट बॉक्स में बच्ची को भर-भरकर प्यार मिल रहा है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

TAGS

dance videoviral

Trending news

होर्मुज में हाहाकार के बीच पीएम मोदी और ट्रंप ने की बातचीत, 40 मिनट चली फोन कॉल
iran us war
होर्मुज में हाहाकार के बीच पीएम मोदी और ट्रंप ने की बातचीत, 40 मिनट चली फोन कॉल
एक घर, दो उम्मीदवार, तीनों पार्टियों से ऑफर...गुजरात में ट्विस्ट; कपल की खुली किस्मत
Gujarat election
एक घर, दो उम्मीदवार, तीनों पार्टियों से ऑफर...गुजरात में ट्विस्ट; कपल की खुली किस्मत
क्या है MRT, जो बनेगा अमरनाथ यात्रियों का 'सुरक्षा कवच', मुश्किलों से निकालेगा बाहर?
Amarnath Yatra 2026
क्या है MRT, जो बनेगा अमरनाथ यात्रियों का 'सुरक्षा कवच', मुश्किलों से निकालेगा बाहर?
'घाटी में नहीं देंगे जंगल राज की इजाजत...,' रामबन घटना पर उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
Jammu-kashmir
'घाटी में नहीं देंगे जंगल राज की इजाजत...,' रामबन घटना पर उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
कॉन्सर्ट में जमकर झूमे, 12 बजते ही चकराने लगा सिर... ड्रग ओवरडोज से छात्रों की मौत
Maharashtra
कॉन्सर्ट में जमकर झूमे, 12 बजते ही चकराने लगा सिर... ड्रग ओवरडोज से छात्रों की मौत
‘हक से लेकर हिस्सेदारी तक’, जम्मू की महिलाओं ने उठाई सशक्तीकरण की मांग
women reservation
‘हक से लेकर हिस्सेदारी तक’, जम्मू की महिलाओं ने उठाई सशक्तीकरण की मांग
PM मोदी ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन, लोगों से क्यों मांगी माफी?
Delhi-Dehradun Expressway
PM मोदी ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन, लोगों से क्यों मांगी माफी?
भारत जैसी बात कहीं और कहां... अयोध्या में सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने कहा- शुक्रिया
iran
भारत जैसी बात कहीं और कहां... अयोध्या में सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने कहा- शुक्रिया
बंगाल के 34 लाख लोग वोट नहीं डाल पाएंगे? SC ने नई लिस्ट की बात क्यों की, पूरी कहानी
West Bengal Assembly Election 2026
बंगाल के 34 लाख लोग वोट नहीं डाल पाएंगे? SC ने नई लिस्ट की बात क्यों की, पूरी कहानी
महिलाओं को 2000, फ्री सिलेंडर, जल्लीकट्टू...तमिलनाडु में BJP ने जारी किया घोषणापत्र
Tamil Nadu Election 2026
महिलाओं को 2000, फ्री सिलेंडर, जल्लीकट्टू...तमिलनाडु में BJP ने जारी किया घोषणापत्र