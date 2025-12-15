झूले के नीचे बैठकर पोज दे रही थी लड़की, तभी हुआ भयानक हादसा और मौत! क्या ये AI है या ओरिजनल?

Trending Photos
Horrific Accident Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @JameelAhmed44 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिखता है कि एक महिला झूले के बिल्कुल नीचे बैठी हुई है और उसका चेहरा झूले की दिशा के उलट है. जैसे ही झूला तेज रफ्तार में उसकी ओर आता है, महिला को इसका अंदाजा तक नहीं होता. अचानक झूला उसकी गर्दन से टकराता है और दृश्य बेहद डरावना हो जाता है. यह पल इतना अचानक होता है कि देखने वालों की सांसें थम जाती हैं.
पहली टक्कर के बाद क्या हालात और बिगड़ गए?
वीडियो में दिखता है कि पहली जोरदार टक्कर के बाद झूला वापस घूमता है और दोबारा महिला से टकराता है. दूसरी टक्कर के बाद महिला नीचे गिर जाती है और बेसुध हालत में बैठी दिखाई देती है. इस पूरे घटनाक्रम ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. कुछ ही सेकंड का यह वीडियो इतना भयावह है कि सोशल मीडिया यूजर्स इसे बार-बार देखकर सन्न रह जा रहे हैं.
वीडियो के वायरल होते ही लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही?
जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने इस हादसे को देखकर गहरी चिंता जताई. एक यूजर ने लिखा कि ऐसी जगहों पर बेहद सावधानी जरूरी है वरना बड़ा हादसा हो सकता है. इस पर वीडियो शेयर करने वाले जमील ने जवाब दिया कि जरा सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है और सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है.
वीडियो को पूरा देखिए pic.twitter.com/BbQB1ShTQg
— Jameel Ahmed جمیل احمد (@JameelAhmed44) December 14, 2025
क्या यह वीडियो एआई से बनाया गया बताया जा रहा है?
वीडियो को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या यह असली है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है. कई यूजर्स ने कमेंट में लिखा कि टक्कर का एंगल और मूवमेंट किसी एआई वीडियो जैसा लग रहा है. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि हादसा पूरी तरह असली प्रतीत होता है और इसमें किसी तरह की एडिटिंग नहीं दिखती.
24 घंटे के भीतर ही इस वीडियो को 6 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. हालांकि जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि महिला की मौत हुई या नहीं और वीडियो किस जगह का है. लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट की सच्चाई और एआई के बढ़ते प्रभाव पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.