Microwave Squishy Toy Trend: आजकल सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक्स के चक्कर में कई ऐसे खतरनाक ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं. ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला ऑस्ट्रेलिया से सामने आया है. यहाँ एक 10 साल की बच्ची ने इंटरनेट पर वीडियो देखकर अपने 'स्क्विशी टॉय' (दबाने वाला जेल भरा खिलौना) को माइक्रोवेव में गर्म कर दिया. इसके बाद जो हुआ, उसने सबको झंझोर कर रख दिया है. खिलौना अचानक एक बम की तरह फटा और उसके अंदर का उबलता हुआ केमिकल बच्ची के चेहरे पर गिर गया, जिससे उसकी स्किन पिघलने लगी.
मिरर में छपी इस खबर के मुताबिक, यह खौफनाक घटना ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट की है. यहां रहने वाली 10 साल की वायलेट जेर्ब्स्ट ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर कुछ वीडियो देखे थे. इन वीडियोज में दिखाया गया था कि अगर जेल से भरे स्क्विशी टॉय को माइक्रोवेव में गर्म किया जाए, तो वह बहुत ज्यादा सॉफ्ट और मजेदार हो जाता है. वायलेट ने भी खेल-खेल में इस ट्रिक को आजमाने की सोची. उसने खिलौने को माइक्रोवेव के अंदर रखा और 30 सेकंड के लिए टाइमर सेट कर दिया.
चीखों से गूंज उठा घर
जैसे ही टाइम पूरा हुआ, वायलेट ने खिलौने को बाहर निकाला. वह देखना चाहती थी कि खिलौना सॉफ्ट हुआ या नहीं, इसलिए उसने उसे जोर से दबा दिया. दबाते ही वह खिलौना एक भयानक धमाके के साथ फट गया. उसके अंदर भरा हुआ खौलता हुआ लिक्विड सीधे वायलेट के चेहरे और मुंह पर जा गिरा. मासूम बच्ची दर्द से बुरी तरह चीखने लगी. वायलेट की चीख सुनकर उसकी मां तुरंत बाथरूम की तरफ भागी और उसके चेहरे पर ठंडा पानी डालना शुरू किया, जबकि पिता ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन घुमाया.
'पिघल कर मुंह में आ गई स्किन'
इस हादसे को याद करते हुए वायलेट ने बताया कि दर्द इतना भयानक था कि उसे महसूस हो रहा था कि उसके चेहरे की चमड़ी पिघलकर उसके मुंह के अंदर जा रही थी. वह लगातार उसे बाहर थूकने की कोशिश कर रही थी. वायलेट के पिता जोडी ने बताया कि वह रविवार की सुबह फुटबॉल मैच देख रहे थे और पलक झपकते ही उनकी हंसती-खेलती बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया. बच्ची की चीखें इतनी खौफनाक थीं कि पूरा परिवार दहल गया.
अस्पताल में भर्ती रही मासूम
वायलेट को तुरंत गोल्ड कोस्ट हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने करीब एक हफ्ते तक उसका इलाज किया. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक, उसी हफ्ते वो ऐसी दूसरी बच्ची का इलाज कर रहे थे जो इसी स्क्विशी टॉय ट्रेंड के कारण झुलसकर अस्पताल पहुंची थी. इससे साफ है कि बच्चे बिना सोचे-समझे इंटरनेट पर देखी चीजों को कॉपी कर रहे हैं.
यह कोई अकेला मामला नहीं है. कुछ महीने पहले अमेरिका के इलिनोइस में भी 9 साल के कैलेब चाबोला नाम के बच्चे के साथ ऐसा ही हुआ था. उसने भी दोस्तों से सुनकर अपने खिलौने को माइक्रोवेव में रख दिया था. जब खिलौना फटा, तो कैलेब का दाहिना चेहरा पूरी तरह से पिघलने लगा था और वह सेकेंड-डिग्री बर्न का शिकार हो गया था.
पैरेंट्स के लिए बड़ी चेतावनी
टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर चल रहे ये चैलेंज बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहे हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन खिलौनों के अंदर जो जेल या केमिकल होता है, वह माइक्रोवेव की हीट को झेल नहीं पाता और प्रेशर कुकर की तरह ब्लास्ट हो जाता है. ऐसे में माता-पिता को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है कि उनका बच्चा फोन पर क्या देख रहा है और अकेले में क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा है.