जिससे लोग डरते हैं, उसे गले लगाकर सोती है ये लड़की! देखिए हैरान कर देने वाला वीडियो

Viral Video: महिला एक चिड़ियाघर की देखभाल करती है और वह इन सरीसृपों को गले लगाते हुए बिल्कुल सहज लग रही है. जबकि निडर महिला को सुकून से बिस्तर पर अजगर के साथ बैठे देखा जा सकता है. 

 

Oct 23, 2025, 08:30 AM IST
जिससे लोग डरते हैं, उसे गले लगाकर सोती है ये लड़की! देखिए हैरान कर देने वाला वीडियो

Dangerous Python Video: यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सरीसृपों को देखकर बेचैनी का अनुभव करते हैं, तो यह विशेष वीडियो निश्चित रूप से वह नहीं है जिसे आप देखना चाहेंगे. इसने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है और इसे बड़े पैमाने पर वायरल किया जा रहा है, क्योंकि इसमें एक महिला द्वारा बड़े-बड़े अजगरों से लिपटने की कोशिश को दिखाया गया है, जिससे ऑनलाइन यूजर्स में तीखी बहस छिड़ गई. @thereptilezoo नाम के यूजर द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया यह वीडियो एक महिला जूकीपर को इन विशाल अजगरों के साथ निडरता से बैठा हुआ देखा जा सकता है. 

लड़की ने खतरनाक अजगर को लगाया गले

इस डरावने वीडियो में, महिला एक चिड़ियाघर की देखभाल करती है और वह इन सरीसृपों को गले लगाते हुए बिल्कुल सहज लग रही है. जबकि निडर महिला को सुकून से बिस्तर पर अजगर के साथ बैठे देखा जा सकता है. इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया वीडियो वायरल हो गया है और इसे अब तक लगभग करीब ढ़ाई लाख बार देखा जा चुका है. वीडियो पर ढेर सारी ऑनलाइन प्रतिक्रियाएं आईं, जिसमें कई लोगों ने सांपों के साथ इस तरह से रहने पर खौफ जताया. कई सारे लोगों ने यह भी कहा कि सांपों के साथ इस तरह से कोई भी नहीं रह सकता और यह तो असंभव लग रहा है.

देखें वीडियो-

 

 

वीडियो पर लोगों ने कुछ ऐसी दी प्रतिक्रिया

एक यूजर ने लिखा कि मुझे चिंता होगी अगर इतना बड़ा सांप मुझे आलिंगन करना चाहें. एक अन्य ने कमेंट बॉक्स में लिखा, "वे गले लगाने में इतने आरामदायक क्यों दिख रहे हैं." कई अन्य लोगों ने भी इसे चौंकाने वाला बताया. एक तीसरे यूजर ने लिखा, "महिला तो अजगर के साथ ऐसे बैठी है जैसे वह कई सालों से उसे जानती है. डरावने दिखने वाले अजगर को कोई भी इतनी आसानी से गले नहीं लगा सकता. जैसा कि यह महिला लगा रही है." एक चौथे ने लिखा, "यह इतना आसान काम नहीं है, जितना देखने में लग रहा है."

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

