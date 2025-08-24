बाप रे! मेंढक की तरह टर्राने लगी लड़की! डॉक्टरों ने पता लगाई हैरान कर देने वाली बीमारी

Girl make sound like frog: न्यूयॉर्क में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 23 साल की लड़की के गले से मेढक के टर्राने जैसी अजीब आवाजें आने लगी थीं. इस घटना से लड़की और उसके परिवार वाले बेहद परेशान हो गए थे. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह आवाजें क्यों आ रही हैं और क्या यह कोई गंभीर बीमारी है. जब कई दिनों तक यह सिलसिला नहीं रुका, तो वे बच्ची को लेकर डॉक्टर्स के पास पहुंचे. इसके बाद डॉक्टर्स ने इस बारे में इसके पीछे का कारण बताया. फिलहाल यह मामला लोगों के बीच काफी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसके पीछे के कारण को जानना चाहते हैं.

डॉक्टरों ने किया हैरान करने वाला खुलासा

लड़की को लेकर परिवार जब न्यूयॉर्क के एक अस्पताल पहुंचा, तो डॉक्टरों ने भी यह मामला देखकर हैरानी जताई. शुरुआती जांच में कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ. इसके बाद डॉक्टरों की एक टीम ने लड़की की इस समस्या की गहन जांच की और आखिरकार एक चौंकाने वाली बीमारी का पता लगाया और बताया कि लड़की को रेट्रोग्रेड क्रिकोफैरिंजियस डिस्फंक्शन या नो बर्प सिंड्रोम है. जहां विशेषज्ञों के अनुसार R-CPD एक ऐसी स्थिति है, जिसमें व्यक्ति को खाने पीने और सांस लेने में भी समस्या होने लगती है और इसी के चलते पेट में गैस जमा हो जाती है और गले से फिर मेंढक जैसी आवाजे निकलती हैं.

बचपने से ही थी समस्या

23 साल की इसाबेल जाइडनर को बचपन से ही यह दिक्कत थी. जहां लड़की के गले से मेंढक जैसी टर्र-टर्र की आवाजें निकलती थी. सर्दी- जुकाम होने से इसकी शुरूआत हुई और फिर ये लगातार बढ़ती गई. इसके बाद लड़की को 9 साल की उम्र में पहली बार इसका एहसास हुआ. जहां खाना खाने के बाद ही गले से गड़गड़ाहट की आवाजें आती थी. इसके बाद ब्लोटिंग, सीने में जलन और कभी-कभी उल्टी की शिकायत भी होने लगती थी.