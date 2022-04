इस लड़की की होने वाली थी किडनैपिंग, आखिरी सेकेंड में आकर महिला ने यूं बचाया; CCTV फुटेज वायरल

Viral News: एक किडनैपर ने एक युवा लड़की को अगवा करने की योजना बनाई लेकिन वह विफल हो गई, क्योंकि आखिरी मौके पर एक महिला ने उसकी मदद की. यह घटना सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गई. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक महिला की होशियारी की वजह से एक लड़की अगवा होने से बच गई. इस वीडियो को 'Jamie Gnuman197' नाम के यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया.

इस वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'लेडी ने ऐसी घटना जरूर पहले देखी होगी.' ट्विटर यूजर्स वीडियो में उस महिला के बारे में बात कर रहे हैं, जिसने लड़की को आकर सही समय पर बचा लिया. एक यूजर ने लिखा, 'कौन जानता है कि लड़की के साथ क्या हो सकता था? लेकिन एक बात पक्की है कि उसका अपहरण करने की कोशिश कर रहे व्यक्ति का इरादा उसे अपनी कार में सुरक्षित घर छोड़ने का नहीं था. तभी वह तुरंत वहां से फरार हो गया.'

जैसे ही वीडियो शुरू होता है, आप नीले रंग की टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहने एक लड़की को देखते हैं, जो लगभग 10 साल की लगती है. उसे एक महिला से आइसक्रीम खरीदते और फिर उसकी दुकान पर उससे बात करते देखा जा सकता है. वे दोनों मिलनसार लग रहे थे.

आइसक्रीम खरीदने के बाद जैसे ही लड़की वहां से निकली तो महिला ने देखा कि सामने खड़ी कार के पास एक संदिग्ध व्यक्ति खड़ा है. कार फुटपाथ के पास खड़ी है जहां से लड़की जा रही थी और कार का पिछला दरवाजा खुला हुआ था. इस बीच, संदिग्ध व्यक्ति फोन पर बात करने का नाटक कर रहा है लेकिन वास्तव में वह लड़की पर नजर रख रहा था. वह लड़की का कार के पास आने का इंतजार कर रहा था, ताकि वह उसका अपहरण कर सके.

Lady has seen this all before. pic.twitter.com/thdDScITnT

— Jamie Gnuman197... (@JGnuman197) April 2, 2022