ईयरफोन लगाकर पार कर रही थी ट्रैक, तभी तेजी से आ गई ट्रेन और फिर सब कुछ कैमरे में कैद हो गया

Viral Video: एक महिला कान में ईयरफोन लगाकर ट्रैक पार कर रही थी कि तभी तेजी से ट्रेन आ गई. इसके बाद का पूरा दृश्य कैमरे में कैद हो गया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 15, 2025, 09:24 PM IST
Viral Video: आजकल ईयरफोन का इस्तेमाल ज्यादा ही बढ़ गया है. लोग म्यूजिक सुनने या नॉर्मल फोन यूज करते समय भी ईयरफोन का यूज कर रहे हैं. कुछ लोगों को बाजार या स्टेशन पर भी ईयरफोन लगाने की आदत होती है, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए. कई बार ये हादसे का कारण बन जाता है. आपने पिछले कुछ सालों में ऐसे कई मामले सुने होंगे. जब ईयरफोन के कारण हॉर्न की आवाज सुनाई नहीं आती और दुर्घटना हो जाती है. ऐसा ही एक और खौफनाक वीडियो सामने आया है. जब एक महिला ईयरबड्स लगाकर ट्रैक पार कर रही थी और तभी ट्रेन आ गई. इसके बाद जो हुआ वो कैमरे में कैद हो गया.

कैसे बची इस महिला की जान?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक महिला ट्रैक पार करने जा रही है. इस दौरान महिला के कान में ब्लूटूथ ईयरबड्स लगे हैं. जिस कारण उसे ट्रेन का हॉर्न सुनाई नहीं दिया और वो ट्रैक की ओर चली जाती है. जैसे ही वो ट्रैक पर कदम रखने वाली होती है तेजी से ट्रेन आ जाती है. तभी वहां मौजूद गार्ड की नजर इस महिला पर पड़ती है और वो तुरंत इस महिला को खींच लेता है और ये महिला ट्रेन की चपेट में आने से बाल-बाल बच जाती है. 
यह भी पढ़ें: इन जानवरों के पास होता है अनोखा 'डिफेंस सिस्टम'! खतरा महसूस होते ही बन जाते हैं मजबूत गेंद
 

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @ashfaque80035 से पोस्ट किया गया है. वीडियो का कैप्शन है, "कान में ईयरफोन की वजह से अभी जान चली जाती." इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने अपनी राय रखी है. एक यूजर ने लिखा, "आजकल मैं देख रहा हूं कि जगह-जगह हेडफोन की वजह से बहुत लोग अपनी जान खतरे में डालते हैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "सच में ये चीज इंसान सोचता नही है, मगर पब्लिक प्लेस पर हेड फोन के उपयोग से बचना चाहिए. वरना जान भी जा सकती है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

