Funny Prank Video: लड़की मेले चमचमाते नजारों को कैद कर रही थी तभी अचानक उसका फोन गायब हो जाता है. लड़की को कुछ समझ नहीं आया कि फोन कहा गया. वायरल वीडियो में देखें कि लड़की का फोन कहां गायब हुआ था.

Jan 16, 2026, 06:33 PM IST
मेले में वीडियो बना रही थी लड़की, अचानक गायब हो गया फोन; Video में देखें कहां गया?

Funny Prank Video: यूं तो सोशल मीडिया पर फनी प्रैंक वीडियोज की बाढ़ है. पब्लिक प्लेस पर लोगों के साथ प्रैंक किए जाते हैं. ये वीडियो काफी फनी और मनोरंजक होते हैं. इसमें किसी को अचानक बेवकूफ बनाया जाता है या चौंकाया जाता है. इसके अलावा कई बार लोगों के सरप्राइज भी होता है, इस दौरान दूर एक कैमरा सेट कर दिया जाता है और जिसके साथ प्रैंक हो रहा है उसका रिएक्शन कैद कर लिया जाता है. जब तक उस व्यक्ति को पता चलता है कि उसके साथ मजाक हुआ है जब तक प्रैंक करने वाले लोगों का मकसद पूरा हो चुका होता है. चौंकाने वाले रिएक्शन कैमरे में कैद हो चुके होते हैं. लेकिन इन दिनों जो प्रैंक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो इतना फनी है कि वीडियो देखकर आपका पेट दर्द हो जाएगा. मेले में वीडियो बना रही लड़की का फोन अचानक गायब हो जाता है. लड़की को समझ नहीं आता कि फोन आखिर गया तो गया कहां. चलिए जानते हैं इस लड़की का फोन अचानक कैसे गायब हो गया.

कैसे गायब हुआ फोन?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे फनी प्रैंक वीडियो में दिखता है कि एक मेले में दो लड़कियां हैं जो बड़े झूले की वीडियो बना रही हैं. दोनों लड़कियां अपने फोन में मेले के नजारे को कैद कर रही थी. इस दौरान पीछे से एक लड़का उन लड़कियों के पास आता है. इस लड़के के कंधों पर गत्ते का एक डिब्बा होता है, वीडियो देखकर साफ पता चलता है कि ये कुछ सामान बेच रहा है या बेचने का नाटक कर रहा है. इस दौरान ये लड़का एक लड़की के पीछे जाता है और पलक झपकते ही फोन छीनकर अपने कंधे पर रखे डिब्बे में रख लेता है और पल भर में ही ऐसे हो जाता है जैसे इसको कुछ पता ही ना हो और सब कुछ नॉर्मल हो. जैसे ही लड़की पीछे मुड़ती है वैसे ही उसको सब कुछ सामान्य दिखाई देता है मेला भरा हुआ है ऐसे में वो किसी को रोककर फोन के बारे में पूछ भी नहीं सकती है. दूसरी लड़की को जब ये पता चलता है तो वो भी चौंक जाती है और दोनों हैरानी की नजर से इधर उधर देखने लगते हैं. वीडियो खत्म होने तक इस प्रैंक का भंडाफोड़ नहीं होता है. चलिए जानते हैं इस वीडियो पर यूजर्स का क्या रिएक्शन आया है.
क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @prank_boy_vijay नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.6 मिलियन से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "फोन मिल गया था." दूसरे यूजर ने लिखा, "मतलब अलग लेवल का बंदा था."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

