वीडियो बनाने के चक्कर में हो गया सत्यानाश! रसाई में भारी पड़ी डांस रील, गैस पर...

Viral Dance Reel: एक लड़की रसोई के स्लैब पर चढ़कर डांस रील बना रही थी. वहीं गैस चूल्हे पर खाना बन रहा था. स्लैब पर नाचते हुए लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और लड़की की हरकतों पर हस भी रहे हैं आप भी देखें ये वायरल वीडियो.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 28, 2025, 07:09 PM IST
Viral Dance Reel: ये रील बनाने का शौक अब हर दूसरे घर में पहुंच गया है. लोग अपना टैलेंट सबको दिखाना चाहते हैं और वायरल होना चाहते हैं, लेकिन कई बार कुछ लाइक्स और फॉलो के लिए लोग अपनी जान ही जोखिम में डाल देते हैं. ऐसी ऐसी जगह खड़े होकर रील्स बनाते हैं जिन्हें देखने में भी डर लगता है. कई बार लोग जानबूझकर कुछ ऐसी गड़बड़ करते हैं जिससे लगे कि कोई हादसा हो गया और फिर वो रील वायरल हो जाए. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की किचन में स्लैब पर खड़े होकर डांस रील बना रही है. चलिए जानते हैं इस लड़की के साथ क्या हुआ.

कैसे हुआ हादसा?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़की रील बनाने के लिए किचन की स्लैब पर चढ़ जाती है और "दईया दईया दईया रे" गाने पर नाचने लगती है. इस दौरान स्लैब पर रखे चूल्हे पर दोनों तरफ खाना पक रहा है. जब ये लड़की स्लैब से उतरती है, तभी उसका हाथ पैन पर लग जाता है और सारा खोलता हुआ खाना उसके ऊपर गिर जाता है. वीडियो को ध्यान से देखने पर ये भी लगता है कि शायद इस लड़की ने जानबूझकर पैन में हाथ मारा है. खैर, अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. यूजर्स वीडियो के नीचे फनी कमेंट कर रहे हैं.
किसने डाला ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @nehashakya706 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.7 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, "हे भगवान ये क्या देखना पड़ रहा है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Viral Videodance reel

