वीडियो बनाने के चक्कर में हो गया सत्यानाश! रसाई में भारी पड़ी डांस रील, गैस पर...

Viral Dance Reel: ये रील बनाने का शौक अब हर दूसरे घर में पहुंच गया है. लोग अपना टैलेंट सबको दिखाना चाहते हैं और वायरल होना चाहते हैं, लेकिन कई बार कुछ लाइक्स और फॉलो के लिए लोग अपनी जान ही जोखिम में डाल देते हैं. ऐसी ऐसी जगह खड़े होकर रील्स बनाते हैं जिन्हें देखने में भी डर लगता है. कई बार लोग जानबूझकर कुछ ऐसी गड़बड़ करते हैं जिससे लगे कि कोई हादसा हो गया और फिर वो रील वायरल हो जाए. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की किचन में स्लैब पर खड़े होकर डांस रील बना रही है. चलिए जानते हैं इस लड़की के साथ क्या हुआ.

कैसे हुआ हादसा?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़की रील बनाने के लिए किचन की स्लैब पर चढ़ जाती है और "दईया दईया दईया रे" गाने पर नाचने लगती है. इस दौरान स्लैब पर रखे चूल्हे पर दोनों तरफ खाना पक रहा है. जब ये लड़की स्लैब से उतरती है, तभी उसका हाथ पैन पर लग जाता है और सारा खोलता हुआ खाना उसके ऊपर गिर जाता है. वीडियो को ध्यान से देखने पर ये भी लगता है कि शायद इस लड़की ने जानबूझकर पैन में हाथ मारा है. खैर, अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. यूजर्स वीडियो के नीचे फनी कमेंट कर रहे हैं.

किसने डाला ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @nehashakya706 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.7 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, "हे भगवान ये क्या देखना पड़ रहा है."

