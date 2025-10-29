कॉमेडी गोल्ड मोमेंट! बकरी के साथ रील बनाना पड़ा भारी, मारी ऐसी टक्कर बन गया मजाक

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक से एक फनी वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ इतने फनी होते हैं जिसे देखकर हंसते-हंसते पेट में दर्द हो जाता है. ऐसा ही एक फनी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की बकरी के साथ रील बना रही थी इस दौरान बकरी ने 'चल हट' वाले स्टाइल में ऐसी टक्कर मारी कि अब दौबारा इस बकरी के पास आने की हिम्मत नहीं होगी.

वीडियो बना रही थी लड़की

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़की बकरी के साथ रील बना रही है. इस दौरान बकरी एक रस्सी से बंधी है, लेकिन रस्सी इतनी भी छोटी नहीं कि बकरी के सींग लड़की तक ना पहुंच पाएं और यही हुआ. लड़की बकरी से कुछ कदम की दूरी पर बैठी है और वीडियो बना रही है. इस दौरान इस लड़की को लगता है कि वो बकरी तो रस्सी से बंधी है और उस तक नहीं पहुंच पाएगी.

बकरी ने मारी जोरदार टक्कर

बकरी पहले उस लड़की के पास आती है और फिर मारने की कोशिश करती है, लेकिन उस लड़की तक नहीं पहुंच पाती है. लड़की को लगता है कि रस्सी छोटी है, लेकिन बकरी फिर दो कदम पीछे जाते है कुछ पल के लिए ठहरती है और फिर अपने सींगों से लड़की के सिर पर जोरदार टक्कर मारती है. टक्कर इतनी जोरदार थी कि लड़की का बैलेंस बिगड़ जाता है और धड़ाम से दूर जा गिरी. ये पूरा किसी कॉमेडी मूवी का सीन बन गया. वीडियो देखकर यूसर्ज ठहाके मारकर हंस रहे हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Rainmaker1973 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस पोस्ट पर 12 मिलियन ये ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इसके अलावा यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाई ने वही किया जो उसे करना था."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.