घर में धम-धम करके पार्टी कर रही थी लड़की, गुस्से में पहुंचा पड़ोसी; खटखटाकर बोला- 'अगली बार पार्टी का मजा मुझे भी चाहिए'

Neighbour Goes To Complain About Loud Music: सोशल मीडिया (Social Media) पर एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स अपने पड़ोसी से परेशान होकर शिकायत करने पहुंचा. जैसे ही उसने घंटी बजाई और किसी लड़की की आवाज सुनी तो ऐसी बात कह दी, जिसे सुनकर आप हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे. पड़ोस में रहने वाला शख्स इस बात से परेशान था कि रात में पार्टी के वक्त तेज आवाज में म्यूजिक (Loud Music At Night) बजाते हैं.

वीडियो की शुरुआत हुडी पहने हुए एक शख्स अपने पड़ोसी के दरवाजे की घंटी बजाता है. जैसे ही एक महिला की आवाज सुनता है तो वह कहता है कि एक रात पहले हुई पार्टी में जोर-जोर से आवाज आ रही थी और अगर अगली बार ऐसा होता है, तो उसे भी पार्टी में इनवाइट करे. आमतौर पर, अमेरिका में लोग अपने पड़ोसियों की शिकायत करने के लिए पुलिस बुलाते हैं, यदि वे बहुत जोर आवाज करते हैं और पुलिस पार्टी को बंद करा देती है. लेकिन शोर की शिकायत के बजाय, यह पड़ोसी खुद को अकेला महसूस कर रहा था और पड़ोसियों के साथ पार्टी करना चाहता था.

So last night I threw a Small kickback and this is what my neighbor had to say about it this morning pic.twitter.com/FvzAw4WrLU

— Jess (@JStarPearson) May 1, 2022