बॉल को हिट कर ताकत दिखा रही थी लड़की, दो सेकेंड भी नहीं सम्भाल पाई खुद को, हुआ ये हाल

Girl Fell Down After Hitting The Ball: ताकत और बैलेंस का सही तालमेल ही आपको किसी खेल में अंत तक बने रहने में मदद कर सकता है. यदि एक भी चीज की कमी होती है तो आपका मजाक बन जाता है. सोशल मीडिया पर इस बात का उदाहरण पेश करने वाला एक वीडियो सामने आया है. जहां एक लड़की को ताकत दिखाना काफी भारी पड़ा है. दरअसल, वीडियो में लड़की एक बॉल को हिट करती हुई दिखती है. हिट करने के बाद लड़की अपना बैलेंस नहीं बना पाती और जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ती है. हालांकि उसे ज्यादा चोट नहीं आई है. लेकिन उसकी इस करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है.

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की गेमिंग जोन में पहुंची हैं. वो लोगों के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहती है. उसने ताकत दिखाने के लिए बॉल को हिट करने वाले गेम को चुना. लड़की अपनी पूरी ताकत लगाकर बॉल को हिट करती है. लेकिन दो सेकेंड भी खुद को सम्भाल नहीं पाती. लड़की का बॉल को हिट करने के दौरान पैर फिसलता है और वो मुंह के बल गेम मशीन पर जा गिरती है. लड़की को गिरता देख उसके दोस्त चिल्लाने लगते हैं.

देखें वीडियो:

ये वीडियो कई प्लेटफॉर्म पर खूब देखा जा रहा है. इंस्टाग्राम पर ही हजारों लोग वीडियो को देख व लाइक कर चुके हैं. वीडियो को देखकर लगता है कि लड़की को बॉल को ढंग से हिट करना नहीं आया. वो बॉल को कूदकर हिट करने की कोशिश में फेल हो गई है और जमीन पर गिर पड़ी. सोशल मीडिया यूजर्स भी उसकी इस बात को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.