सेल्फी ले रही थी लड़की, तभी कैमरे में कैद हुआ अनोखा मंजर, वीडियो देख सहम गए लोग!

Viral Video: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की छत पर खड़ी होकर सेल्फी ले रही थी. यह घटना पुर्तगाल का बताया जा रहा है, जब लड़की अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट पर थी. उस समय लड़की ने आसमान के साथ एक सेल्फी लेने का प्रयास किया, लेकिन उसी दौरान उसके कैमरे में एक अनोखा और रहस्यमयी दृश्य कैद हो गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि अचानक आसमान में एक चमकती हुई नीली लकीर दिखाई देती है, जो देखने में बहुत अजीब और डरावनी लगती है.

अचानक छत पर सेल्फी लेते हुए लड़की के कैमरे में दिखी रहस्यमयी वस्तु

लड़की का चेहरा देखकर साफ था कि वह इस दृश्य से पूरी तरह चौंकी हुई थी. उसने जल्द ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, फिर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया. घंटों में वीडियो को लाखों लोग देख चुके थे, जिसे अब तक इसे 5 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. लोग वीडियो देखकर हैरान हो गए थे और तरह-तरह के कयास लगाने लगे थे. कुछ लोग इसे एलियंस की गतिविधि से जोड़ रहे थे तो कुछ ने इसे एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना माना.

