इस लड़की ने पहनी सोने से बनी ऐसी ड्रेस, जिसकी कीमत जानकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी; देखें VIDEO

Girl Viral Video: सोने की ज्वैलरी आम है, लेकिन क्या आपने कभी किसी को पूरी ड्रेस सोने से बनी पहने देखा है? सोशल मीडिया पर अब ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की सोने से बनी ड्रेस पहनकर नजर आ रही है. पहली नजर में ही ये ड्रेस बेहद चमकदार और शानदार दिखती है. वीडियो देखने वालों के लिए यह एक चौंकाने वाला दृश्य है. लोग हैरान हैं कि आखिर किसी ने इतनी महंगी और अनोखी ड्रेस बनाई और इसे पहनकर लड़की ने किस तरह से शाही ठाठ दिखाया.

वीडियो में ड्रेस का जादू

वीडियो में लड़की एक चमकती हुई सोने की ड्रेस पहनकर चलती नजर आ रही है. पूरी ड्रेस पर बेहद नज़ाकत और कारीगरी की गई है, जिससे यह और भी खास लगती है. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होते ही लोग इसकी तारीफ करने लगे. कुछ यूजर्स इसे फिल्मी लुक कह रहे हैं, तो कुछ इसे शाही ठाठ बता रहे हैं. कई लोग अनुमान लगा रहे हैं कि इस ड्रेस में कितना सोना इस्तेमाल हुआ होगा. सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई और लोग इसकी कीमत के बारे में कयास लगाने लगे, कोई इसे करोड़ों की ड्रेस बता रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

दुनिया की सबसे मूल्यवान ड्रेस

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया और इसे ‘मोस्ट वैल्यूएबल गोल्ड ड्रेस’ यानी सबसे मूल्यवान सोने की ड्रेस बताया. ड्रेस की कीमत 1,088,000 डॉलर यानी लगभग 9.66 करोड़ रुपये बताई गई है. यह अनोखी ड्रेस ‘अल रोमाईजान गोल्ड एंड ज्वैलरी’ नाम की कंपनी द्वारा बनाई गई है. इस ड्रेस ने सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, बल्कि फैशन और ज्वैलरी की दुनिया में भी तहलका मचा दिया है. लोगों का ध्यान इस महंगी और शानदार कृति पर पूरी तरह से टिका हुआ है.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं और वायरल वीडियो

वीडियो अब तक 7 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है और 15 हजार से अधिक लोगों ने इसे लाइक किया है. लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘गहनों का तो समझ आता है, लेकिन ड्रेस भी सोने की? ये तो हद है.’ दूसरे ने मजाक में कहा, ‘इतनी महंगी ड्रेस पहनकर कोई आराम से कैसे चल सकता है? चोर पीछे लग गए तो?’ कई लोग इसे लॉकर में रखने की सलाह दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होकर हर किसी को चौंका रहा है.