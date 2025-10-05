Advertisement
मंदिर में शॉर्ट्स पहनकर पहुंची लड़की, एंट्री नहीं मिली तो 'मचाया बवाल';  VIDEO देख भड़के यूजर्स

Mandir Viral Video: मंदिर में शॉर्ट्स पहनकर पहुंची युवती को एंट्री नहीं मिली. उन्होंने मंदिर प्रशासन से बहस की और वीडियो वायरल हुआ. सोशल मीडिया पर यूजर्स दो गुटों में बंट गए. बहस उठी कि धार्मिक स्थलों में परंपरा ज़्यादा जरूरी है या व्यक्तिगत स्वतंत्रता.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 05, 2025, 08:15 AM IST
Shocking Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जो परंपरा और आधुनिक सोच के बीच बहस छेड़ देते हैं. हाल ही में एक मंदिर में ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक युवती शॉर्ट्स पहनकर दर्शन करने पहुंची, लेकिन एंट्री नहीं मिली. वीडियो में देखा जा सकता है कि युवती और मंदिर प्रशासन के बीच जमकर बहस होती है. पुजारी और सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि मंदिर में पारंपरिक और सभ्य कपड़े पहनना जरूरी है, जबकि युवती का तर्क है कि भगवान के दर्शन के लिए मन साफ होना चाहिए, कपड़े नहीं.

युवती और मंदिर प्रशासन की बहस

वीडियो में युवती गेट पर खड़ी है और मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुजारी और पुलिस उसे रोकते हैं. मंदिर प्रशासन का कहना है कि धार्मिक स्थलों पर ड्रेस कोड जरूरी है ताकि परंपरा और पवित्रता बनी रहे. दूसरी ओर युवती कहती है कि यह नियम भगवान ने नहीं बनाए हैं, लोग खुद बनाते हैं. बहस कुछ देर तक चलती रही, इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया.

सोशल मीडिया पर विवाद और प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट यूजर्स दो गुटों में बंट गए. एक तरफ कई लोगों ने मंदिर प्रशासन का समर्थन किया और कहा कि धार्मिक स्थलों का ड्रेस कोड बनाए रखना जरूरी है. दूसरी ओर कुछ लोगों ने युवती का बचाव किया और कहा कि भगवान के घर में हर किसी को आने का हक है, चाहे वह किसी भी कपड़े में क्यों न हो. वीडियो पर टिप्पणियों में बहस और तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं.

परंपरा बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता

एक यूजर ने लिखा कि सभी मंदिरों में ड्रेस कोड होता है, और इसे बच्चों को सिखाया जाता है. कुछ लोग मानते हैं कि यह नियम थोपा जाना चाहिए क्योंकि सभी में समझ नहीं होती. फिलहाल, यह वीडियो वायरल हो रहा है और चर्चा बढ़ा रहा है. अब सवाल उठता है कि धार्मिक स्थलों पर परंपरा का सम्मान ज्यादा जरूरी है या व्यक्तिगत स्वतंत्रता? यह बहस इंटरनेट पर तेजी से फैल रही है और दोनों पक्षों के लोग अपने-अपने तर्क दे रहे हैं.

