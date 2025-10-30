Advertisement
trendingNow12980695
Hindi Newsजरा हटके

कहां से आई इतनी हिम्मत? साड़ी पहनी महिला ने अजगर का बना दिया खिलौना, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

Viral Video: साड़ी पहनी एक महिला उसकी पूंछ पकड़कर ऐसे इधर उधर कर रही है जैसे उसके लिए ये कोई खिलौना हो. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 30, 2025, 12:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कहां से आई इतनी हिम्मत? साड़ी पहनी महिला ने अजगर का बना दिया खिलौना, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर जंगली और जहरीले जानवरों के वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इन दिनों जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसे देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे. वीडियो में दिखता है कि खेत में एक विशालकाय अजगर है और साड़ी पहनी एक महिला उसकी पूंछ पकड़कर ऐसे इधर उधर कर रही है जैसे उसके लिए ये कोई खिलौना हो. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. यूजर्स इस लड़की की हिम्मत की दाद दे रहे हैं. आप भी देखें ये वीडियो.

अजगर को बनाया खिलौना
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि खेत में एक बड़ा-सा अजगर है और नीली साड़ी पहनी महिला के हाथ में अजगर की पूंछ है. वीडियो देखकर एक बार तो आंखों पर भरोसा नहीं होता है. एक बार तो अजगर महिला पर हमला कर देता है, लेकिन महिला भी फुर्ती के साथ उसकी पूंछ छोड़ देती है. जिस अजगर को देखकर अच्छो अच्छो के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन ये महिला उस अजगर से ऐसे खेल रही है जैसे को रस्सी हो. 

झाड़ियों से खींच लिया अजगर
महिला बिना किसी डर के असानी से मौज मस्ती करते हुए अजगर की पूंछ पकड़ती है और अजगर भागने की कोशिश करता है. इस दौरान अजगर महिला से बचकर झाड़ियों में भाग रहा है, लेकिन ये महिला उसकी पूंछ को पूरी ताकत से खींचती है और झाड़ियों से निकाल लेती है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: ऑनलाइन ऑर्डर किए थे नए कपड़े और लौटाने लगे पुराने, डिलीवरी बॉय ने ऐसे सिखाया सबक

Add Zee News as a Preferred Source

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Rupali_Gautam19 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और अभी तक इस पोस्ट पर 10 हजार से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. इसके अलावा यूजर्स कमेंट सेक्शन में मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "और छिपकली देखते ही डर जाती है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Viral Videopython

Trending news

जब ‘लव जिहाद’ अपने घर पहुंचा तो बदल गया 'कम्युनिज़्म का रंग', क्या अब समझेंगे पीर?
DNA
जब ‘लव जिहाद’ अपने घर पहुंचा तो बदल गया 'कम्युनिज़्म का रंग', क्या अब समझेंगे पीर?
न कभी वो खत 'खुला' ना उस महिला की पहचान हुई! भाभा के दिल की दास्तां जो 'दफन' ही रही
Homi Jahangir Bhabha
न कभी वो खत 'खुला' ना उस महिला की पहचान हुई! भाभा के दिल की दास्तां जो 'दफन' ही रही
मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला
Madras High Court
मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला
तेल से भरा टैंकर लेकर भारत आ रहा था जहाज, समंदर में अचानक क्यों ले लिया यू-टर्न?
Russian Oil
तेल से भरा टैंकर लेकर भारत आ रहा था जहाज, समंदर में अचानक क्यों ले लिया यू-टर्न?
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
Bihar Assembly Elections 2025
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
Naxalism News in Hindi
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा
Mehbooba Mufti
लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा
गुरु नानक जयंती से पहले PAK का फैसला, 2100 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं को दिया VISA
Guru Nanak Jayanti
गुरु नानक जयंती से पहले PAK का फैसला, 2100 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं को दिया VISA
सालों तक जेल में बंद, पर मुकदमा शुरू नहीं... न्याय में देरी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट,
Supreme Court News
सालों तक जेल में बंद, पर मुकदमा शुरू नहीं... न्याय में देरी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट,
'ट्रंप कर रहे बेइज्जती, मोदी के मुंह से चूं तक नहीं निकला', बिहार में गरजे राहुल
Narendra Modi
'ट्रंप कर रहे बेइज्जती, मोदी के मुंह से चूं तक नहीं निकला', बिहार में गरजे राहुल