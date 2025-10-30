कहां से आई इतनी हिम्मत? साड़ी पहनी महिला ने अजगर का बना दिया खिलौना, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर जंगली और जहरीले जानवरों के वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इन दिनों जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसे देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे. वीडियो में दिखता है कि खेत में एक विशालकाय अजगर है और साड़ी पहनी एक महिला उसकी पूंछ पकड़कर ऐसे इधर उधर कर रही है जैसे उसके लिए ये कोई खिलौना हो. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. यूजर्स इस लड़की की हिम्मत की दाद दे रहे हैं. आप भी देखें ये वीडियो.

अजगर को बनाया खिलौना

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि खेत में एक बड़ा-सा अजगर है और नीली साड़ी पहनी महिला के हाथ में अजगर की पूंछ है. वीडियो देखकर एक बार तो आंखों पर भरोसा नहीं होता है. एक बार तो अजगर महिला पर हमला कर देता है, लेकिन महिला भी फुर्ती के साथ उसकी पूंछ छोड़ देती है. जिस अजगर को देखकर अच्छो अच्छो के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन ये महिला उस अजगर से ऐसे खेल रही है जैसे को रस्सी हो.

झाड़ियों से खींच लिया अजगर

महिला बिना किसी डर के असानी से मौज मस्ती करते हुए अजगर की पूंछ पकड़ती है और अजगर भागने की कोशिश करता है. इस दौरान अजगर महिला से बचकर झाड़ियों में भाग रहा है, लेकिन ये महिला उसकी पूंछ को पूरी ताकत से खींचती है और झाड़ियों से निकाल लेती है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

यह लड़की काफी हिम्मत वाली है

इतनी ही हिम्मत वाली लड़की हर घर में होनी चाहिए. क्या आपके घर में इतनी हिम्मत वाली कोई लड़की है? pic.twitter.com/I8P7jn6uJT — Rupali Gautam (@Rupali_Gautam19) October 29, 2025

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Rupali_Gautam19 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और अभी तक इस पोस्ट पर 10 हजार से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. इसके अलावा यूजर्स कमेंट सेक्शन में मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "और छिपकली देखते ही डर जाती है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.