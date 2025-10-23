Advertisement
आठ साल की बच्ची ने आखिर लेटर में ऐसा क्या लिखा? खुद भगवान ने भेजा उसके लिए 'खास तोहफा'!

Reddit Viral Post: इंग्लैंड की 8 साल की बच्ची ने “गॉड, क्लाउड 9, हैवन” को एक लेटर लिखा क्योंकि उसके पैरेंट्स ने उसे दूसरा डॉग गोद लेने से मना कर दिया था; छह महीने बाद जब जवाब आया, तो परिवार हैरान रह गया और लिखा था, “भगवान हर प्रार्थना सुनता है.”

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 23, 2025, 08:50 AM IST
Girl Writes Letter To God: इंग्लैंड की सोमरसेट की 8 साल की बच्ची को दूसरा डॉग गोद लेने से मना किया गया तो गुस्से में उसने अपने कमरे से एक लेटर निकाला और खुद जाकर “गॉड, क्लाउड 9, हैवन” को पोस्ट कर दिया, उसे उम्मीद थी कि शायद कुछ जादू हो. छह महीने बाद एक प्रीपेड रॉयल मेल लिफाफे में बिना रिटर्न एड्रेस के टाइप किया हुआ पत्र आया जिसमें लिखा था, “परमेश्वर ने मुझे आपसे यह कहने के लिए कहा है कि वह हर प्रार्थना सुनता है और सही समय पर उसका उत्तर देता है” बच्ची खुशियों से झूम उठी और मां ने कहा कि रहस्य बहुत अच्छा लगा.

तो आखिर जवाब भेजा किसने?

न्यूजवीक के अनुसार, मां का मानना है कि यह उत्तर नॉर्दन आयरलैंड के किसी दयालु रॉयल मेल कर्मचारी ने भेजा होगा, जो अक्सर सांता क्लॉज, हैवन या ऐसे अनोखे पतों वाले लेटर संभालते हैं और यह दिखाता है कि आज भी लोग बच्चों की खुशी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं. लेटर ने उसकी जानवरों के प्रति लगन की तारीफ की और उसे सुझाव दिया कि वह भविष्य में जानवरों के साथ काम कर सकती है. मां ने कहा कि जवाब में डाली गई सोच और मेहनत ने उन्हें छू लिया और उम्मीद जताई कि लेखक इसे जान पाए.

आज के समय में ऐसे छोटे कदम क्यों मायने रखते हैं?

मां ने कहा कि आज के सामाजिक रूप से दूरी के समय में यह जानकर अच्छा लगता है कि कुछ लोग अभी भी छोटे-छोटे नेक काम करके खुशियां पैदा कर रहे हैं, जो यादों में हमेशा के लिए रह सकते हैं. कहानी रेडिट पर 14 अक्टूबर को “मेरी बेटी के परमेश्वर को लिखे पत्र का उत्तर किसने दिया?” कैप्शन के शेयर साझा की गई और इसे 7,000 से अधिक अपवोट्स और हजारों कमेंट मिले, जिसमें लोगों ने लिखा कि यह कहानी उनकी इंसानों के प्रति मानवता को दिखलाती है और कई ने अपने अनुभव भी शेयर किए.

