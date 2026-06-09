/बर्थडे पर बॉयफ्रेंड से लिया 3 लाख का गेमिंग पीसी! गिफ्ट मिलते ही गर्लफ्रेंड ने कर लिया ब्रेकअप, लड़के ने रो-रोकर बयां किया दर्द

Girlfriend Dumps Boyfriend After Receiving Gift: प्यार और रिश्तों में भरोसा सबसे बड़ी चीज माना जाता है. लोग अपने पार्टनर की खुशी के लिए समय, भावनाएं और कभी-कभी बड़ी कीमत भी खर्च कर देते हैं. लेकिन जब भरोसा टूटता है, तो दर्द सिर्फ दिल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कई बार पैसों का भी नुकसान झेलना पड़ता है.
इस समय सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही मामला खूब चर्चा में है. इसमें एक लड़का दावा कर रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ सिर्फ इसलिए रिश्ता बनाए रखा, ताकि वह उससे अपने जन्मदिन पर महंगा गिफ्ट हासिल कर सके. बर्थडे बीतते ही उसने रिश्ता खत्म कर दिया. अब लड़का कानूनी सलाह मांग रहा है कि क्या वह अपना लाखों रुपये का गिफ्ट वापस ले सकता है?
रेडिट पर वायरल पोस्ट के अनुसार, लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड पिछले तीन साल से रिलेशनशिप में थे. दोनों के बीच सब कुछ सामान्य चल रहा था. लड़का इस रिश्ते में काफी खुश था. लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रिश्ता टूटने वाला है. बर्थडे के मौके पर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को एक हाई-एंड गेमिंग पीसी गिफ्ट किया. इस कंप्यूटर की कीमत करीब 2,500 पाउंड यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 3.1 लाख रुपये बताई गई है. लड़के का कहना है कि उसकी गर्लफ्रेंड लंबे समय से ऐसा गेमिंग पीसी चाहती थी. इसलिए उसने अपनी बचत से यह महंगा गिफ्ट खरीदकर उसे सरप्राइज दिया.
गिफ्ट मिलने के अगले दिन जो हुआ, उसने लड़के को पूरी तरह तोड़कर रख दिया. लड़के के अनुसार, उसकी गर्लफ्रेंड ने अचानक उससे ब्रेकअप कर लिया. लड़के का कहना है कि उसे इस फैसले की कोई जानकारी नहीं थी. उसे लगा कि उनका रिश्ता ठीक चल रहा है. इसलिए ब्रेकअप की खबर उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी. उसने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह पूरी तरह ब्लाइंडसाइड हो गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ?
ब्रेकअप के बाद कहानी में नया मोड़ तब आया, जब लड़की की एक दोस्त के जरिए लड़के को कुछ चौंकाने वाली बातें पता चलीं. लड़की की दोस्त ने बताया कि वह कई महीनों पहले ही रिश्ता खत्म करने का मन बना चुकी थी. लेकिन उसे पता था कि उसके बर्थडे पर उसे महंगा गिफ्ट मिलने वाला है. इसलिए उसने ब्रेकअप को कुछ समय के लिए टाल दिया. लड़के का दावा है कि बाद में उसे कुछ स्क्रीनशॉट भी मिले, जिनमें लड़की अपने दोस्तों से यह बात स्वीकार करती दिखाई दे रही थी कि वह जन्मदिन का इंतजार कर रही थी, ताकि पहले गिफ्ट मिल जाए और उसके बाद रिश्ता खत्म किया जा सके.
यह जानकारी मिलने के बाद लड़के को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है. उसने कानूनी विकल्पों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी. हालांकि, उसे पता चला कि ब्रिटेन में कानून के अनुसार, जो चीज किसी को गिफ्ट के रूप में दे दी जाती है, वह कानूनी रूप से उसी व्यक्ति की संपत्ति मानी जाती है. इसका मतलब गेमिंग पीसी अब उसकी पूर्व गर्लफ्रेंड का है. फिर भी लड़के का कहना है कि अगर उसे पहले से पता होता कि लड़की रिश्ता खत्म करने वाली है, तो वह कभी इतना महंगा गिफ्ट नहीं खरीदता. यही वजह है कि उसने सोशल मीडिया पर लोगों से पूछा कि क्या इस मामले में कोई कानूनी रास्ता हो सकता है.
जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, हजारों लोगों ने उस पर अपनी राय देनी शुरू कर दी. ज्यादातर लोगों ने लड़के के प्रति सहानुभूति जताई और कहा कि उसके साथ गलत हुआ है. एक यूजर ने लिखा कि कानूनी तौर पर शायद कंप्यूटर वापस नहीं मिल पाएगा, लेकिन अब कम से कम लोगों को उसके असली स्वभाव के बारे में पता चल जाएगा. दूसरे यूजर ने कहा कि यह बहुत गलत हरकत है, लेकिन कानून शायद इस मामले में उसकी मदद नहीं कर पाएगा. कई लोगों ने इसे रिश्तों में विश्वास के साथ खिलवाड़ बताया. वहीं, कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि युवक अदालत में मामला ले जा सकता है, भले ही जीतने की संभावना कम हो.
कुछ यूजर्स का मानना था कि इस मामले को कानूनी लड़ाई में बदलने से ज्यादा फायदा नहीं होगा. एक व्यक्ति ने कमेंट में लिखा कि 3 लाख रुपये का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन सोचिए कि अगर ऐसे इंसान के साथ शादी हो जाती, तो नुकसान इससे कहीं ज्यादा होता. वहीं, एक अन्य यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि इसे उस इंसान को अपनी जिंदगी से बाहर निकालने की फीस समझो और आगे बढ़ो.
इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर रिश्तों में ईमानदारी और भरोसे को लेकर भी बहस शुरू हो गई है. कई लोगों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से रिश्ता खत्म करने का फैसला कर चुका है, तो उसे सामने वाले की भावनाओं और पैसों का फायदा नहीं उठाना चाहिए. दूसरी तरफ, कुछ लोगों का मानना है कि गिफ्ट एक बार दे दिया जाए, तो उसे वापस मांगना सही नहीं माना जा सकता, चाहे रिश्ता बाद में खत्म ही क्यों न हो जाए?
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