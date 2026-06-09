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बर्थडे पर बॉयफ्रेंड से लिया 3 लाख का गेमिंग पीसी! गिफ्ट मिलते ही गर्लफ्रेंड ने कर लिया ब्रेकअप, लड़के ने रो-रोकर बयां किया दर्द

Girlfriend Dumps Boyfriend After Receiving Gift: तीन साल के रिश्ते में एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को बर्थडे पर करीब 3 लाख रुपये का महंगा गेमिंग पीसी गिफ्ट किया. लेकिन अगले ही दिन लड़की ने रिश्ता खत्म कर दिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 09, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:40 AM IST
बर्थडे पर बॉयफ्रेंड से लिया 3 लाख का गेमिंग पीसी! गिफ्ट मिलते ही गर्लफ्रेंड ने कर लिया ब्रेकअप, लड़के ने रो-रोकर बयां किया दर्द
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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