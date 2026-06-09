/बर्थडे पर बॉयफ्रेंड से लिया 3 लाख का गेमिंग पीसी! गिफ्ट मिलते ही गर्लफ्रेंड ने कर लिया ब्रेकअप, लड़के ने रो-रोकर बयां किया दर्द

यह जानकारी मिलने के बाद लड़के को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है. उसने कानूनी विकल्पों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी. हालांकि, उसे पता चला कि ब्रिटेन में कानून के अनुसार, जो चीज किसी को गिफ्ट के रूप में दे दी जाती है, वह कानूनी रूप से उसी व्यक्ति की संपत्ति मानी जाती है. इसका मतलब गेमिंग पीसी अब उसकी पूर्व गर्लफ्रेंड का है. फिर भी लड़के का कहना है कि अगर उसे पहले से पता होता कि लड़की रिश्ता खत्म करने वाली है, तो वह कभी इतना महंगा गिफ्ट नहीं खरीदता. यही वजह है कि उसने सोशल मीडिया पर लोगों से पूछा कि क्या इस मामले में कोई कानूनी रास्ता हो सकता है.