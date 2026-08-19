/मैं भी चला सकती हूं गाड़ी... बहस जीतने के चक्कर में गर्लफ्रेंड ने मारी BMW को टक्कर, बॉयफ्रेंड को भरने पड़े ₹21,000

सोशल मीडिया की दुनिया में आए दिन कोई न कोई मजेदार और हैरान कर देने वाला किस्सा वायरल होता रहता है. लेकिन इस बार एक्स पर जो कहानी सामने आई है, उसे पढ़कर आपकी हंसी भी छूटेगी और थोड़ा अफसोस भी होगा. एक शख्स ने अपने कॉलेज के दिनों का ऐसा किस्सा शेयर किया है, जहां फेमिनिज्म और ड्राइविंग स्किल साबित करने की बहस का अंत 21,000 रुपये के तगड़े नुकसान के साथ हुआ. आइए जानते हैं क्या है यह पूरा माजरा.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अंकित पांडे नाम के एक शख्स ने अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड से जुड़ा एक बेहद मजेदार और खट्टा-मीठा किस्सा शेयर किया है. अंकित ने बताया कि यह बात कॉलेज के बाद की है. उनकी गर्लफ्रेंड की जॉब JP मॉर्गन कंपनी में लग गई थी. इसके बाद से वो फेमिनिज्म और जेंडर रोल्स को लेकर काफी सजग हो गई थी. अंकित के मुताबिक, दोनों के बीच अक्सर इस बात पर बहस होती थी कि महिलाएं क्या कर सकती हैं और क्या नहीं.
ट्रैफिक में शुरू हुआ असली ड्रामा
अंकित ने बताया कि एक दिन दोनों कार से कहीं जा रहे थे और रास्ते में काफी हैवी ट्रैफिक था. तभी उनकी गर्लफ्रेंड ने अचानक कहा, "लाओ, गाड़ी मैं चलाती हूं. यह मत सोचो कि लड़कियां ट्रैफिक में गाड़ी नहीं चला सकतीं." अंकित ने बिना बहस किए कार की चाबी अपनी गर्लफ्रेंड को दे दी. गर्लफ्रेंड ने बड़े टैलेंट के साथ कार चलानी शुरू की, लेकिन कुछ ही देर में कार सीधे जाकर एक महंगी BMW से टकरा गई.
I once paid ₹21,000 because my girlfriend wanted to prove a point about feminism.
We met in college.
After graduation, she joined JP Morgan and became very vocal about feminism. Almost everything somehow turned into a debate about what women can and cannot do.
One day, we…
— Ankit Pandey (@iamankitpande) August 18, 2026
21,000 रुपये का लगा तगड़ा फटका
हादसा होते ही BMW का मालिक बाहर आया. कार में नुकसान हुआ था, इसलिए उसने हर्जाने के तौर पर सीधे 21,000 रुपये की मांग कर दी. मजेदार बात यह रही कि गाड़ी भले ही गर्लफ्रेंड चला रही थी और बहस भी उसी ने शुरू की थी, लेकिन सारा बिल अंकित को ही अपनी जेब से भरना पड़ा. अंकित ने बताया कि उस वक्त मामला शांत करने के लिए उन्होंने तुरंत 21,000 रुपये का भुगतान कर दिया.
सोर्स और सोशल मीडिया का रिएक्शन
इस पूरे वाकये का सोर्स अंकित पांडे की एक्स पोस्ट है. अंकित ने पोस्ट में आगे लिखा कि कुछ सालों बाद उनकी गर्लफ्रेंड अपने करियर के लिए ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई और वो खुद भारत में रहकर स्टार्टअप चलाने लगे. अंकित ने हंसते हुए लिखा, "सबसे मजेदार बात 21,000 रुपये गंवाना नहीं था, बल्कि यह था कि वो साबित करना चाहती थी कि वो सब कुछ खुद कर सकती है, लेकिन बिल आखिर में मुझे ही भरना पड़ा."
यूजर्स ने लिए जमकर मजे
इस पोस्ट के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने मजेदार कमेंट्स की झड़ी लगा दी. एक यूजर ने लिखा, "21 हजार रुपये महंगे नहीं थे, महंगी तो वो सीख थी जो बिना मांगे मिल गई." वहीं दूसरे यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "दूसरों के पैसे पर अपना पॉइंट साबित करना ही असली लग्जरी है." एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "असली फेमिनिज्म तो तब होता जब बिल आधा-आधा बंटता, लेकिन लगता है चालान आते ही बराबरी खत्म हो जाती है."