Viral News: ‘GF आ रही’, ‘कुत्ता लाइसेंस खा गया’: Traffic Rule तोड़ने पर ऐसे-ऐसे बहाने, पकड़ लेंगे सिर

Excuses Of Violators Of Traffic Rules: दिल्ली (Delhi) में ट्रैफिक रूल्स (Traffic Rulees) का उल्लंघन करने वाले लोग जुर्माने और अन्य सजा से बचने के लिए कुछ अनोखे बहाने बनाने लगे हैं जैसे कि ‘कुत्ता मेरा ड्राइविंग लाइसेंस खा गया’, ‘गर्भवती होने की वजह से मैं सीट बेल्ट नहीं पहन सकती’ और ‘प्रेमिका इंतजार कर रही है.' बता दें कि दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के एक ट्वीट के जवाब में यूजर्स की यह राय सामने आई है. कई सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि ट्रैफिक पुलिस को यह बताना कि उन्होंने पहली बार नियमों का उल्लंघन किया है, इससे वे जुर्माने से बच जाते हैं. दिल्ली पुलिस के ट्वीट पर लोग मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.

दिल्ली पुलिस ने किया ये ट्वीट

दरअसल, दिल्ली पुलिस ने एक ट्वीट करके यूजर्स से पूछा था कि वे ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने पर किस तरह के बहाने बनाकर जुर्माने से बचने की कोशिश करते हैं. दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को ट्वीट किया, ‘नियमों का उल्लंघन करने के बाद आपने जुर्माने से बचने के लिए यातायात पुलिस के सामने सबसे अनूठे बहाने क्या दिए हैं?’

What are the most creative excuses you’ve given to Traffic Police after violating rules ? @dtptraffic

