प्यार में डूबी लड़की का लेटर पढ़कर रो पड़ा बॉयफ्रेंड, लिखा था ऐसा इमोशनल मैसेज जो किसी फिल्म से कम नहीं

रिलेशनशिप में हर कोई अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराना चाहता है. बर्थडे से लेकर एनिवर्सरी तक, लोग अपने प्यार का इजहार करने के लिए हर बार कुछ हटकर करने की कोशिश करते हैं. ऐसा ही कुछ एक लड़की ने किया, जिसने अपने बॉयफ्रेंड को जन्मदिन पर एक इमोशनल लव लेटर लिखकर सरप्राइज दे दिया. उस लेटर में भरे प्यार और भावनाओं को देखकर बॉयफ्रेंड इतना भावुक हो गया कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए. उसने खुशी और इमोशन से भरा वो लव लेटर Reddit पर शेयर कर दिया, जिसे देखकर लोग भी रोमांचित हो उठे.

गर्लफ्रेंड के लेटर ने भरे बॉयफ्रेंड की आंखों में आंसू

शख्स ने Reddit पर लिखा, “मैं खुशी से पागल हो गया हूं! मेरी हंसी रुक नहीं रही और आंसू थम नहीं रहे. मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे आने वाले जन्मदिन के लिए एक लेटर लिखा, और सच बताऊं तो, मेरे पास शब्द नहीं हैं.” उसने बताया कि उस लेटर ने उसे बेहद इमोशनल कर दिया. बॉयफ्रेंड का कहना था कि उसकी जिंदगी में किसी ने भी उसके लिए इतना प्यारा सरप्राइज नहीं दिया था. लड़की के इस अनोखे गिफ्ट ने उसका दिल पूरी तरह जीत लिया और उसे महसूस हुआ कि सच्चा प्यार फिल्मों तक सीमित नहीं है.

दो पन्नों में छलक गया सच्चा इश्क

बॉयफ्रेंड के मुताबिक, यह लेटर करीब दो पन्नों का था. इसमें गर्लफ्रेंड ने बेहद प्यार से उसके घरवालों का हाल-चाल पूछा और जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दीं. उसने यह भी लिखा कि वह अपने जन्मदिन को कैसे एंजॉय करे और जीवन की छोटी-छोटी खुशियों को महसूस करे. लेटर में लड़की ने उसके प्रति अपने गहरे इमोशन साझा किए और कई प्यारी यादों का जिक्र किया. आखिर में उसने गुजराती भाषा में ‘आई लव यू’ लिखकर अपने दिल की बात कही, जिसे पढ़कर बॉयफ्रेंड की आंखें नम हो गईं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ इमोशनल लव लेटर

Reddit पर शेयर किए गए इस लव लेटर ने सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया. लोग इस कपल की केमिस्ट्री और सच्चे प्यार की तारीफ करने लगे. कई यूजर्स ने लिखा कि आज के समय में ऐसा इमोशनल और सच्चा रिश्ता देखना किसी चमत्कार से कम नहीं. वहीं कुछ ने कहा कि यह लेटर हर उस व्यक्ति के लिए इंस्पिरेशन है जो अपने पार्टनर को महसूस कराना चाहता है कि वो कितना खास है. लड़की के इस अनोखे अंदाज ने यह साबित कर दिया कि असली प्यार शब्दों में नहीं, भावनाओं में बसता है.