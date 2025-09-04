गर्लफ्रेंड ने 19 साल के लड़के को म्यांमार में 12 लाख में बेचा! 4 महीने की कैद, सिर मुंडवाया, भयंकर पिटाई की दर्दनाक दास्तां
Shocking Story: चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के झांजियांग शहर से एक ऐसी हैरान कर देने वाली खबर आई है जिसने हर किसी को झकझोर दिया. यहां 17 साल की एक लड़की ने 19 साल के अपने बॉयफ्रेंड को पहले प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसे 12.33 लाख रुपये में म्यांमार के स्कैम कैंप में बेच दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 04, 2025, 07:26 AM IST
China Love Scam: चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के झांजियांग शहर से एक ऐसी हैरान कर देने वाली खबर आई है जिसने हर किसी को झकझोर दिया. यहां 17 साल की एक लड़की ने 19 साल के अपने बॉयफ्रेंड को पहले प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसे 12.33 लाख रुपये में म्यांमार के स्कैम कैंप में बेच दिया. यह युवक चार महीने तक बंधक बनकर यातनाएं झेलता रहा और आखिरकार फिरौती देकर छुड़ाया गया.

लड़की ने कैसे रचा प्यार का जाल?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, लड़की का सरनेम झोउ (Zhou) है, जिसने लड़के को नौकरी और अच्छे भविष्य का सपना दिखाया. असलियत यह थी कि वह उसे स्कैम हब में बेचने की प्लानिंग कर चुकी थी. युवक का नाम हुआंग (Huang) है, जिसे अक्टूबर 2024 में एक पूल हॉल में यह लड़की मिली थी. लड़की ने महंगे कपड़े और नकली डिजाइनर बैग दिखाकर उसे अपने झूठे बिजनेस और शानो-शौकत की कहानियों पर विश्वास दिलाया.

कैसे हुआ अपहरण और यातना की शुरुआत?

परिवार के विरोध के बावजूद लड़का 2 फरवरी को लड़की के साथ थाईलैंड चला गया. थाईलैंड-म्यांमार बॉर्डर पर लड़की ने बहाना बनाकर उसे छोड़ दिया. थोड़ी देर बाद हथियारबंद लोग उसे पकड़कर एक गुप्त कैंप ले गए. वहां उसका सिर मुंडवा दिया गया और उसे 16-20 घंटे कंप्यूटर पर बैठकर ठगी के काम करने के लिए मजबूर किया गया.

लोहे की रॉड से पिटाई

कैम्प में उसकी बेरहमी से पिटाई भी की गई. लोहे की रॉड से बार-बार मारने के कारण उसने 10 किलो से ज्यादा वजन खो दिया और सुनने की क्षमता भी प्रभावित हुई. लगातार शारीरिक और मानसिक यातनाओं ने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया. जब स्कैमर्स को लगा कि अब लड़का उनके काम का नहीं रहा, तो उन्होंने उसके परिवार से 3.5 लाख युआन (करीब 43 लाख रुपये) की फिरौती मांगी. परिवार ने बड़ी मुश्किल से यह रकम जुटाई और जून 2025 में उसकी रिहाई हो पाई. हालांकि आजाद होने के बाद भी वह मानसिक आघात और डर के साए में जी रहा है.

धोखेबाज गर्लफ्रेंड का क्या हुआ?

लड़की छुट्टी मनाकर 10 दिन बाद चीन लौट आई. लेकिन उसकी चालाकी ज्यादा दिन नहीं चली और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया और लोगों ने इसे प्यार के नाम पर सबसे बड़ा धोखा कहा.

