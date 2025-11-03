पहले बाल पकड़कर घुमाया और फिर नाले में गिरा दी लड़की, बीच सड़क पर हुआ 'हाई वोल्टेज ड्रामा'

Girls Fight Funny Video: कभी-कभी छोटी मोटी बहस, ऐसी मजेदार लड़ाई बन जाती है कि पूरे सोशल मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं. बीच सड़क पर दो पक्षों में हाई वोल्टेज ड्रामा के वीडियो खूब वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार दो लड़कियों की लड़ाई का मजेदार वीडियो सामने आया है जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी है. लड़ते लड़ते एक लड़की नाले में जा गिरी.

खूब हुई गुत्थम-गुत्था

इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लड़कियां किसी बात को लेकर आपस में बहस कर रही हैं. इस बहस के दौरान एक लड़की दूसरी लड़की से हाथापाई पर उतर आती है. दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का देने लगती हैं, उनकी दोस्त खड़ी हुई ये सब देखती रहती हैं. इस दौरान कुछ देर तक दोनों लड़कियों के बीच खूब गुत्थम गुत्था हुई. इस दौरान एक लड़की लड़ते-लड़ते नाले में गिर जाती है. लड़की के नाले में गिरते ही वहां मौजूद उसकी दोस्त भी हंसने लगती हैं. इसके बाद दो लड़कियां आगे बढ़ती हैं और इस लड़की को हाथ पकड़ाकर नाले से निकालती हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

Kalesh between two Chapri girls = Max Satisfaction level pic.twitter.com/TiKLxmcTPr Add Zee News as a Preferred Source — Vishal (@VishalMalvi_) October 30, 2025

किसने शेयर किया ये वीडियो?

बीच सड़क पर हाईवोल्टेज ड्रामा का ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @VishalMalvi_ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. अभी तक इस वीडियो पर 63 हजार से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट सेक्शन में मजेदार प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ये तो नाला साफ करने वाली बात हो गई. दूसरे यूजर ने लिखा, ये छपरी कब खत्म होंगे, भारत इनसे कब आजाद होगा. तीसरे यूजर ने लिखा, सेटिस्फेक्शन लेवल हाई. एक यूजर ने वीडियो देखने के बाद इन लड़कियों को 'नालीवीर' बोल दिया.

