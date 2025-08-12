शादी के लिए लड़के की सैलरी कितनी होनी चाहिए? लड़की ने दिया ऐसा जवाब, फूले नहीं समा रहे लड़के

Income of Shadi Boy: शादी के लिए लड़कों की इनकम कितनी होनी चाहिए? ये सवाल अक्सर चर्चाओं में रहता था. हालांकि इसका ऐसा शायद ही कोई जवाब आया हो, जिसे सुन लड़के खुश हो जाएं. दरअसल इस सवाल का एक लड़की ने ऐसा जवाब दिया है कि सोशल मीडिया पर लड़के लड़की का खूब तारीफ कर रहे हैं.
Income of Shadi Boy: आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की ने शादी के लिए लड़के की सैलरी पर ऐसा जवाब दिया है, जो लोगों का दिल जीत रहा है. इस वीडियो में एक लड़का लड़की से पूछता है कि शादी के लिए लड़के की मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए. आमतौर पर लोग ऐसे सवालों पर 50 हजार, 1 लाख या इससे भी ज्यादा की सैलरी बताते हैं, लेकिन इस लड़की का जवाब सुनकर सब हैरान रह गए.
लड़की ने दिया गजब का जवाब
सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो काफी चर्चाओं में आ गया है. लड़की ने लड़कों की सैलरी को लेकर ऐसी जवाब दिया है कि लड़के फूले नहीं समा रहे हैं. दरअसल वायरल वीडियो में एक लड़का हाथ में छोटा सा माइक लेकर लड़की के पास पहुंचा. उसने लड़की से पहले उसका नाम पूछा. जहां लड़की ने अपना नाम ऐश्वर्या बताया. इसके बाद उसने लड़कों की सैलरी को लेकर सवाल पूछा कि आप जिससे शादी करोगी न, उसकी मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए? लड़के के इस सवाल लड़की ने कहा कि एक दूसरे का पेट पाल लें, इतना काफी है. जहां यह जवाब लोगों को इतना पसंद आया कि वह लड़की की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
क्या बोले लड़के?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह वीडियो crezy_shan नाम के यूजर ने शेयर किया है. जहां वीडियो को 15 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है. वहीं
वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा- उफ यार, इसने तो लड़को की दिल जीत लिया. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- दिल से सैल्यूट यार आपको. तीसरे यूजर ने लिखा- आपकी बात सुनकर दिल को सुकून मिला दीदी. फिलहाल लड़कों के हित में दिए लड़की के इस जवाब की लड़के जमकर तारीफ करते दिख रहे हैं. एक यूजर ने तो यह भी लिखा कि ये बात सुन कर बहुत खुशी हुई.