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Hindi Newsजरा हटकेतेजाब से 12 साल के बच्चे को गला डाला! मारने से पहले इस माफिया ने बोले थे रूह कंपाने वाले ये 5 शब्द

तेजाब से 12 साल के बच्चे को गला डाला! मारने से पहले इस माफिया ने बोले थे रूह कंपाने वाले ये 5 शब्द

क्या कोई इंसान इतना क्रूर हो सकता है कि एक बच्चे को मारकर उसे तेजाब में डाल दे? सिसिली के कुख्यात कोसा नोस्ट्रा माफिया ने 'बदले' के नाम पर सारी हदें पार कर दी थीं. पुलिस मुखबिर बने सैंटिनो डि माटेओ के बेटे का अपहरण कर उसे दो साल तक भूखा-प्यासा रखा गया और अंत में उसकी लाश का नामो-निशान मिटा दिया गया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 18, 2026, 01:08 PM IST
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तेजाब से 12 साल के बच्चे को गला डाला! मारने से पहले इस माफिया ने बोले थे रूह कंपाने वाले ये 5 शब्द

यह दिल दहला देने वाली घटना इटली के सिसिली की है, जहां 1993 में 12 साल का एक मासूम लड़का अचानक गायब हो गया. बच्चे जोसेफ डि माटेओ को लगा कि पुलिस उसे उसके पिता से मिलाने ले जा रही है, लेकिन यह एक खतरनाक साजिश थी. दरअसल, उसके पिता सैंटिनो डि माटेओ माफिया के खिलाफ गवाही देने के बाद पुलिस के संरक्षण में थे, और इसी वजह से माफिया ने उनके बेटे को निशाना बना लिया.

माफिया ने कैसे बनाया बच्चे को निशाना?

इटली के कुख्यात माफिया संगठन कोसा नोस्ट्रा ने पुलिस का रूप धारण कर बच्चे का अपहरण कर लिया. इस खौफनाक ऑपरेशन का नेतृत्व जॉवानी ब्रुस्का और साल्वाटोर रीना ने किया. मासूम बच्चे को करीब 800 दिनों तक कैद में रखा गया, जहां उसे अमानवीय यातनाएं दी गईं. उसे पीटा गया, भूखा रखा गया और उसकी तस्वीरें उसके पिता को भेजकर डराने की कोशिश की गई.

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क्या इस साजिश के पीछे कोई बड़ा कारण था?

इस पूरी घटना के पीछे एक बड़ा कारण था. माफिया चाहता था कि सैंटिनो पुलिस के सामने गवाही न दें. यह मामला मशहूर एंटी-माफिया जज फाल्कोन की हत्या से जुड़ा था. जज फाल्कोन ने अपने करियर में माफिया के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी थी और 1986 में ‘मैक्सी ट्रायल’ के जरिए सैकड़ों अपराधियों को सजा दिलाई थी. उनकी हत्या के बाद माफिया किसी भी गवाह को चुप कराना चाहता था.

क्या आखिरकार बच्चे के साथ क्या हुआ?

करीब 779 दिनों तक कैद में रखने के बाद 1996 में एक बेहद क्रूर फैसला लिया गया. जॉवानी ब्रुस्का ने सिर्फ पांच शब्दों में आदेश दिया- “गेट रिड ऑफ द पपी”. इसके बाद मासूम बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी गई. इतना ही नहीं, उसके शरीर को एसिड में घोल दिया गया ताकि उसका कोई सबूत न बचे. इस तरह की क्रूरता को माफिया की भाषा में ‘लुपारा बियांका’ कहा जाता है.

क्या आरोपी को मिली सजा और क्या हुआ आगे?

इस जघन्य अपराध के बाद आखिरकार ब्रुस्का को गिरफ्तार किया गया और उसने 100 से ज्यादा हत्याओं में अपनी भूमिका कबूल की. उसे 25 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन 2021 में उसकी रिहाई ने इटली में भारी गुस्सा पैदा कर दिया. पीड़ित परिवारों ने इस फैसले को न्याय के खिलाफ बताया और कहा कि ऐसे खतरनाक अपराधी का बाहर आना समाज के लिए खतरा है.

इस दर्दनाक घटना के सालों बाद भी पीड़ित परिवार इस सदमे से बाहर नहीं आ पाया है. 2018 में परिवार को मुआवजे के तौर पर बड़ी रकम दी गई, लेकिन इससे उनके जख्म नहीं भर सके. संतिनो आज भी हर दिन अपने बेटे को याद करते हैं और कहते हैं कि यह समझना मुश्किल है कि कोई इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है. यह कहानी आज भी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर करती है कि बदले की आग इंसान को किस हद तक गिरा सकती है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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