दूध से पानी को निकाल फेंकता है ये पक्षी, 99% लोगों को नहीं पता होगा पक्षी का नाम

Dudh Se Pani Alag Karne Wala Pakshi: दुनिया में अनेकों जीव-जन्तु हैं और कुदरत ने सबको कोई ना कोई स्पेशल हुनर दिया है. हर जीव की अपनी एक विशेषता होती है, लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में जानकर लोग चौंक जाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है. जैसे- उड़ने वाली मछली या सांप. ऐसे ही क्या आपने ऐसे पक्षी के बारे में सुना है जो दूध से पानी को अलग कर देता है. जी हां, एक पक्षी ऐसा भी है जो दूध से पानी को अलग करने की क्षमता रखता है.

पक्षियों की प्रजातियां

दुनियाभर में पक्षियों की कुल लगभग 10906 प्रजातियां पाई जाती हैं अपने देश भारत की बात करें तो लगभग 300 से 1358 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन आज हम जिस पक्षी के बारे में बताने जा रहे हैं उसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे. एक ऐसा पक्षी जो दूध से पानी को अलग कर सकता है. चलिए जानते हैं.

यह भी पढ़ें: सेब जैसे फलों के ऊपर क्यों लगाई जाती हैं चिट? स्टिकर को पहचान कर पता लगा सकते हैं फल की क्वालिटी!

Add Zee News as a Preferred Source

सबसे समझदार पक्षी

जो पक्षी दूध से पानी को अलग करने की क्षमता रखता है वो कोई और नहीं बल्कि हंस है. यह पौराणिक और सांस्कृतिक मान्यता है कि हंस 'नीर-क्षीर विवेक' (पानी और दूध को अलग करने वाला विवेक) से युक्त होता है. ये किसी भी खाने से दूध को अलग कर पी जाता है. हंस प्रेम और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है. ये बहुत की समझदार पक्षी माना जाता है. ये अपनी समझदारी से हवाओं की गति का सहारा लेकर 48 से 96 कि.मी प्रतिघंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं. इनकी साख बातों में ये भी शामिल है कि ये दूध से पानी को अलग कर देता है. कहा जाता है कि जब हंस अपने बच्चों को खाना देते हैं, तो यह दूध या अन्य चीजों से पानी को अलग कर पी जाता है.

यह भी पढ़ें: ये है पाकिस्तान रेलवे की हालत! टूटी सीट, उखड़ा फर्श, दिवारों पर जंग... वीडियो देख लोगों ने काटी मौज

लंबी उड़ान

हंस ऐसा पक्षी है जो सुंदरता के साथ-साथ अपनी उड़ान के लिए भी जाना जाता है. ये पक्षी ज्यादातर पानी के आसपास पाया जाता है. इसकी गर्दन काफी लंबी होती है जिसे ये भोजन की तलाश करने में इस्तेमाल करते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.