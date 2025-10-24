Advertisement
trendingNow12973539
Hindi Newsजरा हटके

दूध से पानी को निकाल फेंकता है ये पक्षी, 99% लोगों को नहीं पता होगा पक्षी का नाम

Dudh Se Pani Alag Karne Wala Pakshi: आपने पक्षियों की कई प्रजातियों और उनकी खासियत के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने ऐसे पक्षी के बारे में सुना है तो दूध से पानी को अलग कर पी जाता है. जी हां, इस पक्षी के पास दूध से पानी को अलग करने की काबिलियत होती है. चलिए जानते है ये कौन सा पक्षी है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 24, 2025, 02:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दूध से पानी को निकाल फेंकता है ये पक्षी, 99% लोगों को नहीं पता होगा पक्षी का नाम

Dudh Se Pani Alag Karne Wala Pakshi: दुनिया में अनेकों जीव-जन्तु हैं और कुदरत ने सबको कोई ना कोई स्पेशल हुनर दिया है. हर जीव की अपनी एक विशेषता होती है, लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में जानकर लोग चौंक जाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है. जैसे- उड़ने वाली मछली या सांप. ऐसे ही क्या आपने ऐसे पक्षी के बारे में सुना है जो दूध से पानी को अलग कर देता है. जी हां, एक पक्षी ऐसा भी है जो दूध से पानी को अलग करने की क्षमता रखता है. 

पक्षियों की प्रजातियां
दुनियाभर में पक्षियों की कुल लगभग 10906 प्रजातियां पाई जाती हैं अपने देश भारत की बात करें तो लगभग 300 से 1358 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन आज हम जिस पक्षी के बारे में बताने जा रहे हैं उसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे. एक ऐसा पक्षी जो दूध से पानी को अलग कर सकता है. चलिए जानते हैं.
यह भी पढ़ें: सेब जैसे फलों के ऊपर क्यों लगाई जाती हैं चिट? स्टिकर को पहचान कर पता लगा सकते हैं फल की क्वालिटी!

 

Add Zee News as a Preferred Source

सबसे समझदार पक्षी
जो पक्षी दूध से पानी को अलग करने की क्षमता रखता है वो कोई और नहीं बल्कि हंस है. यह पौराणिक और सांस्कृतिक मान्यता है कि हंस 'नीर-क्षीर विवेक' (पानी और दूध को अलग करने वाला विवेक) से युक्त होता है. ये किसी भी खाने से दूध को अलग कर पी जाता है. हंस प्रेम और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है. ये बहुत की समझदार पक्षी माना जाता है. ये अपनी समझदारी से हवाओं की गति का सहारा लेकर 48 से 96 कि.मी प्रतिघंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं. इनकी साख बातों में ये भी शामिल है कि ये दूध से पानी को अलग कर देता है. कहा जाता है कि जब हंस अपने बच्चों को खाना देते हैं, तो यह दूध या अन्य चीजों से पानी को अलग कर पी जाता है. 
यह भी पढ़ें: ये है पाकिस्तान रेलवे की हालत! टूटी सीट, उखड़ा फर्श, दिवारों पर जंग... वीडियो देख लोगों ने काटी मौज

लंबी उड़ान
हंस ऐसा पक्षी है जो सुंदरता के साथ-साथ अपनी उड़ान के लिए भी जाना जाता है. ये पक्षी ज्यादातर पानी के आसपास पाया जाता है. इसकी गर्दन काफी लंबी होती है जिसे ये भोजन की तलाश करने में इस्तेमाल करते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

gk questionsswan bird

Trending news

राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी
madras high court news
राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी
पंजाब की इस फ्री स्कीम पर संकट के बादल, फंड की कमी से बिगड़े हालात, चक्काजाम की नौबत
Punjab
पंजाब की इस फ्री स्कीम पर संकट के बादल, फंड की कमी से बिगड़े हालात, चक्काजाम की नौबत
कर्पूरी ठाकुर के गांव गए पीएम मोदी, कांग्रेस ने पूछ लिया भाजपा को चुभने वाला सवाल
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
कर्पूरी ठाकुर के गांव गए पीएम मोदी, कांग्रेस ने पूछ लिया भाजपा को चुभने वाला सवाल
PAK और China का 'काल' आया! भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी 'माहे' युद्धपोत
Cochin Shipyard Navy
PAK और China का 'काल' आया! भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी 'माहे' युद्धपोत
युवा 'जेलर' दे गया 3 नई जिंदगी, काम आया हॉर्ट-लंग्स और किडनी, इमोशनल कर देगी स्टोरी
Organ transplant
युवा 'जेलर' दे गया 3 नई जिंदगी, काम आया हॉर्ट-लंग्स और किडनी, इमोशनल कर देगी स्टोरी
बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
Bihar Assembly elections
बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
West Bengal news
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
NH-44 पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 19 लोग जिंदा जले, राष्ट्रपति ने जताया शोक
Bus accident
NH-44 पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 19 लोग जिंदा जले, राष्ट्रपति ने जताया शोक
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
karnataka
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
Weather
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी