सेब जैसे फलों के ऊपर क्यों लगाई जाती हैं चिट? स्टिकर को पहचान कर पता लगा सकते हैं फल की क्वालिटी!

Why Stickers Are Put on Fruits: जब भी हमें फल खरीदने होते हैं तो या तो हम मोहल्ले में आए फल वाले से खरीद लेते हैं या फल मंडी जाकर लाते हैं. फल खरीदते समय हम ज्यादातर बातों का ध्यान रखते हैं. जैसे सही दाम, तोल कम ना हो, खराब या गले-सड़े फल ना हों, कच्चे तो नहीं है या मीठे तो हैं ना आदि... लेकिन एक चीज पर हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है और वो है फलों पर लगे स्टिकर. हम फलों पर स्टिकर चिपके होने की वजह जानने की कोशिश नहीं करते हैं. दरअसल, अक्सर कुछ फलों पर कुछ नंबर लिखे स्टिकर चिपके(fruit sticker number guide) होते हैं.

स्टिकर चिपकाने का कारण

जानकारी के अनुसार, फलों पर स्टिकर चिपकाने के पीछे कई कारण हैं. ये स्टिकर बताता है कि ये फल कहां उगाया गया है. इतना ही नहीं, स्टिकर से पता चलता है कि कौन से तरीके से उगाया गया है. इसी के साथ ये स्टिकर फल की क्वालिटी और रेट भी बताता है. ये स्टिकर पीएलयू कोड(प्राइज लुक-अप कोड) होते हैं. ये फल की क्वालिटी को दर्शाते हैं. फलों पर लगे स्टिकर पर कुछ खास नंबर लिखे होते हैं. इन अलग-अलग खास नंबरों के अलग-अलग मतलब होते हैं.

यह भी पढ़ें: ये है पाकिस्तान रेलवे की हालत! टूटी सीट, उखड़ा फर्श, दिवारों पर जंग... वीडियो देख लोगों ने काटी मौज

स्टिकर पर 4 डिजिट वाले नंबर का क्या मतलब?

चलिए अब हम आपको स्टिकर पड़े नंबर का मतलब बताते हैं. दरअसल, फलों पर चिपके स्टिकर पर 4 डिजिट, 5 डिजिट के अलग-अलग नंबर पड़े होते हैं. जिन फलों पर 4 डिजिट वाले नंबर का स्टिकर लगा होता है इसका मतलब है कि उस फल को उगाने में कीटनाशक और केमिकल का यूज किया गया है. खासतौर से जिन डिजिट की शुरुआत भी 4 अंक से ही होती है. जैसे- 4201, 4010, 4091. ऐसे में आपको फल खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखना है और ऐसे फलों को खरीदने से बचना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

4 डिजिट वाले नंबर का क्या मतलब?

अगर हम 5 डिजिट वाले नंबर की बात करें तो. जिन फलों पर 5 डिजिट वाले नंबर का स्टिकर लगा होता है जिसकी शुरुआत 9 अंक से होती है. जैसे- 98675, 91035. इन नंबरों का मतलब होता है कि इन फलों को उगाने में कोई कीटनाशक या केमिलकर का इस्तेमाल नहीं हुआ है. जब भी आप फलों की खरीदारी करें तो इन बातें का जरूर ख्याल रखें और हमेशा कोशिश करें कि वही फल खरीदे जिसके स्टिकर पर 5 डिजिट वाले नंबर हों. यह कोड इस बात को भी बताता है कि कोई फल जैविक है, रासायनिक रूप से उपचारित है या फिर आनुवंशिक रूप से संशोधित है. ये जानकारी आपको फल खरीदने और हेल्दी बनाए रखने में मदद कर सकती है.

यह भी पढ़ें: ये है समुद्री खजाना! इतनी महंगी बिकती है ये मछली, कंकाल के दाम तो होश उड़ा देंगे

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.