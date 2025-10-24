Advertisement
trendingNow12973345
Hindi Newsजरा हटके

सेब जैसे फलों के ऊपर क्यों लगाई जाती हैं चिट? स्टिकर को पहचान कर पता लगा सकते हैं फल की क्वालिटी!

Why Stickers Are Put on Fruits: जब भी आप बाजार से फल खरीदते हैं तो आपने ये बात जरूर नोटिस की होगी कि कुछ फलों पर स्टिकर लगे होते हैं, लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया कि ऐसा क्यों होता है. बहुत कम लोग इसके पीछे का कारण जानते हैं. अगर आपको भी नहीं पता तो चलिए हम आपको इसके पीछे की वजह बनाते हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 24, 2025, 11:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सेब जैसे फलों के ऊपर क्यों लगाई जाती हैं चिट? स्टिकर को पहचान कर पता लगा सकते हैं फल की क्वालिटी!

Why Stickers Are Put on Fruits: जब भी हमें फल खरीदने होते हैं तो या तो हम मोहल्ले में आए फल वाले से खरीद लेते हैं या फल मंडी जाकर लाते हैं. फल खरीदते समय हम ज्यादातर बातों का ध्यान रखते हैं. जैसे सही दाम, तोल कम ना हो, खराब या गले-सड़े फल ना हों, कच्चे तो नहीं है या मीठे तो हैं ना आदि... लेकिन एक चीज पर हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है और वो है फलों पर लगे स्टिकर. हम फलों पर स्टिकर चिपके होने की वजह जानने की कोशिश नहीं करते हैं. दरअसल, अक्सर कुछ फलों पर कुछ नंबर लिखे स्टिकर चिपके(fruit sticker number guide) होते हैं.

स्टिकर चिपकाने का कारण
जानकारी के अनुसार, फलों पर स्टिकर चिपकाने के पीछे कई कारण हैं. ये स्टिकर बताता है कि ये फल कहां उगाया गया है. इतना ही नहीं, स्टिकर से पता चलता है कि कौन से तरीके से उगाया गया है. इसी के साथ ये स्टिकर फल की क्वालिटी और रेट भी बताता है. ये स्टिकर पीएलयू कोड(प्राइज लुक-अप कोड) होते हैं. ये फल की क्वालिटी को दर्शाते हैं. फलों पर लगे स्टिकर पर कुछ खास नंबर लिखे होते हैं. इन अलग-अलग खास नंबरों के अलग-अलग मतलब होते हैं.
यह भी पढ़ें: ये है पाकिस्तान रेलवे की हालत! टूटी सीट, उखड़ा फर्श, दिवारों पर जंग... वीडियो देख लोगों ने काटी मौज

स्टिकर पर 4 डिजिट वाले नंबर का क्या मतलब?
चलिए अब हम आपको स्टिकर पड़े नंबर का मतलब बताते हैं. दरअसल, फलों पर चिपके स्टिकर पर 4 डिजिट, 5 डिजिट के अलग-अलग नंबर पड़े होते हैं. जिन फलों पर 4 डिजिट वाले नंबर का स्टिकर लगा होता है इसका मतलब है कि उस फल को उगाने में कीटनाशक और केमिकल का यूज किया गया है. खासतौर से जिन डिजिट की शुरुआत भी 4 अंक से ही होती है. जैसे- 4201, 4010, 4091. ऐसे में आपको फल खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखना है और ऐसे फलों को खरीदने से बचना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

4 डिजिट वाले नंबर का क्या मतलब?
अगर हम 5 डिजिट वाले नंबर की बात करें तो. जिन फलों पर 5 डिजिट वाले नंबर का स्टिकर लगा होता है जिसकी शुरुआत 9 अंक से होती है. जैसे- 98675, 91035. इन नंबरों का मतलब होता है कि इन फलों को उगाने में कोई कीटनाशक या केमिलकर का इस्तेमाल नहीं हुआ है. जब भी आप फलों की खरीदारी करें तो इन बातें का जरूर ख्याल रखें और हमेशा कोशिश करें कि वही फल खरीदे जिसके स्टिकर पर 5 डिजिट वाले नंबर हों. यह कोड इस बात को भी बताता है कि कोई फल जैविक है, रासायनिक रूप से उपचारित है या फिर आनुवंशिक रूप से संशोधित है.  ये जानकारी आपको फल खरीदने और हेल्दी बनाए रखने में मदद कर सकती है.

यह भी पढ़ें: ये है समुद्री खजाना! इतनी महंगी बिकती है ये मछली, कंकाल के दाम तो होश उड़ा देंगे

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

gk questionsInteresting factsviral

Trending news

युवा 'जेलर' दे गया 3 नई जिंदगी, काम आया हॉर्ट-लंग्स और किडनी, इमोशनल कर देगी स्टोरी
Organ transplant
युवा 'जेलर' दे गया 3 नई जिंदगी, काम आया हॉर्ट-लंग्स और किडनी, इमोशनल कर देगी स्टोरी
बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
Bihar Assembly elections
बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
West Bengal news
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
NH-44 पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 19 लोग जिंदा जले, राष्ट्रपति ने जताया शोक
Bus accident
NH-44 पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 19 लोग जिंदा जले, राष्ट्रपति ने जताया शोक
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
karnataka
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
Weather
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
toothbrush
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
aap
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PM Modi
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
Rajya Sabha elections
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त