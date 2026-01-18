Advertisement
trendingNow13078104
Hindi Newsजरा हटकेबर्फ की चादर के नीचे मिला पाताल लोक; महीनों बाद लौटे रोबोट ने दिखाई ऐसी तस्वीरें... वैज्ञानिकों के भी उड़ गए होश

बर्फ की चादर के नीचे मिला 'पाताल लोक'; महीनों बाद लौटे रोबोट ने दिखाई ऐसी तस्वीरें... वैज्ञानिकों के भी उड़ गए होश

अंटार्कटिका में नौ महीने तक बर्फ के नीचे रहे आर्गो रोबोट ने चौंकाने वाला डेटा भेजा. डेनमन ग्लेशियर के नीचे गर्म पानी से पिघलन तेज हो रही है, जबकि शैकलटन फिलहाल सुरक्षित है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 18, 2026, 09:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बर्फ की चादर के नीचे मिला 'पाताल लोक'; महीनों बाद लौटे रोबोट ने दिखाई ऐसी तस्वीरें... वैज्ञानिकों के भी उड़ गए होश

अंटार्कटिका को धरती का सबसे ठंडा और रहस्यमयी हिस्सा माना जाता है. यहां की बर्फ की चादरें अपने भीतर ऐसे राज छुपाए बैठी हैं, जिनका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है. अब इसी बर्फ के नीचे छुपे ‘पाताल लोक’ की झलक वैज्ञानिकों को मिली है. करीब नौ महीनों तक ग्लेशियर के नीचे गायब रहा एक छोटा-सा रोबोट अचानक लौटा और अपने साथ ऐसी तस्वीरें व आंकड़े लाया, जिन्होंने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी. यह रोबोट सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि भविष्य के खतरे की चेतावनी बनकर सामने आया है. इसके जरिए पता चला कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे क्या चल रहा है और समुद्र का जलस्तर आने वाले समय में कितना खतरनाक रूप ले सकता है.

दरअसल, यह कहानी लंदन के टॉटन ग्लेशियर शुरू होती है, जिसे वैज्ञानिक पूर्वी अंटार्कटिका का बेहद संवेदनशील हिस्सा मानते हैं. वैज्ञानिकों ने यहां एक छोटे ऑटोमेटिक रोबोट ‘आर्गो फ्लोट’ को छोड़ा था. उद्देश्य था यह जानना कि टॉटन ग्लेशियर की बर्फ नीचे से क्यों और कैसे पिघल रही है. टॉटन ग्लेशियर पूरी तरह पिघल जाए तो समुद्र का जलस्तर करीब 3.5 मीटर तक बढ़ सकता है. लेकिन मिशन शुरू होते ही यह रोबोट बहकर दूसरी दिशा में चला गया. वैज्ञानिकों को लगा कि उनकी मेहनत बेकार चली गई. महीनों तक कोई संकेत नहीं मिला और माना जाने लगा कि रोबोट अब कभी वापस नहीं आएगा.

आर्गो फ्लोट क्या करता है, क्यों है खास

Add Zee News as a Preferred Source

आर्गो फ्लोट एक खास तरह का ऑटोमेटिक समुद्री रोबोट है, जो बिना इंसानी नियंत्रण के काम करता है. यह समुद्र में दो किलोमीटर तक गहराई में जाता है और फिर ऊपर-नीचे होता रहता है. हर दस दिन में यह सतह पर आकर तापमान और पानी में नमक की मात्रा का डेटा सैटेलाइट के जरिए वैज्ञानिकों को भेजता है. दुनिया भर में ऐसे हजारों फ्लोट समुद्रों में काम कर रहे हैं. लेकिन यह फ्लोट खास इसलिए बन गया, क्योंकि इसने पहली बार पूर्वी अंटार्कटिका की आइस शेल्फ के नीचे हर पांच दिन में तापमान का डेटा इकट्ठा किया. यह काम आज तक किसी रोबोट ने नहीं किया था.

नौ महीने बर्फ के नीचे

आर्गो फ्लोट टॉटन ग्लेशियर से बहते हुए डेनमन ग्लेशियर के पास पहुंच गया और फिर शैकलटन आइस शेल्फ के नीचे चला गया. बर्फ के नीचे जाने के बाद इसका जीपीएस सिग्नल पूरी तरह बंद हो गया. वैज्ञानिकों को लगा कि रोबोट अब खो चुका है. लेकिन हकीकत में इसने करीब 300 किलोमीटर का सफर तय किया और लगभग 200 बार जरूरी डेटा रिकॉर्ड किया. जब यह बर्फ से टकराता, तो बर्फ की मोटाई भी नाप लेता था. बाद में सैटेलाइट की पुरानी जानकारी से मिलाकर वैज्ञानिकों ने इसके पूरे रास्ते का अनुमान लगाया. नौ महीने बाद जब यह बाहर निकला, तो वैज्ञानिक हैरान रह गए.

 कहां रहा सुरक्षित, कहां बढ़ा संकट

रोबोट से मिले डेटा ने कई बड़े खुलासे किए. जानकारी के मुताबिक, शैकलटन आइस शेल्फ के नीचे अभी गर्म पानी नहीं पहुंच रहा है, वहां का पानी ठंडा है और बर्फ फिलहाल सुरक्षित मानी जा रही है. लेकिन डेनमन ग्लेशियर के नीचे गर्म पानी लगातार पहुंच रहा है, जिससे बर्फ पिघल रही है. वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर गर्म पानी की मात्रा थोड़ी भी बढ़ी, तो पिघलने की रफ्तार कई गुना तेज हो सकती है. डेनमन ग्लेशियर में इतनी बर्फ है कि इसके पूरी तरह पिघलने से समुद्र का जलस्तर 1.5 मीटर बढ़ सकता है. वहीं टॉटन और डेनमन मिलकर यह स्तर करीब 5 मीटर तक पहुंचा सकते हैं, जो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

robotAntarctica Robotrobot in AntarcticaAntarctica robot features

Trending news

‘डेमोग्राफिक असंतुलन’ क्या है और क्यों बंगाल चुनाव में PM मोदी ने इसे उछाला?
bengal elections
‘डेमोग्राफिक असंतुलन’ क्या है और क्यों बंगाल चुनाव में PM मोदी ने इसे उछाला?
पार्षदों को होटल भेजने पर भड़के उद्धव,क्यों कहा- मुंबई को गिरवी रखना चाहती है भाजपा
uddhav thackeray
पार्षदों को होटल भेजने पर भड़के उद्धव,क्यों कहा- मुंबई को गिरवी रखना चाहती है भाजपा
बेलडांगा हिंसा पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा, राज्यपाल से मांगी मदद
bjp west bengal news
बेलडांगा हिंसा पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा, राज्यपाल से मांगी मदद
DNA: महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ?
DNA Analysis
DNA: महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ?
विपक्ष के दुष्प्रचार पर बुलडोजर चल गया! मणिकर्णिका पर योगी की 'पिक्चर' का DNA टेस्ट
DNA
विपक्ष के दुष्प्रचार पर बुलडोजर चल गया! मणिकर्णिका पर योगी की 'पिक्चर' का DNA टेस्ट
अगर मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना ‘हराम’ है, तो कुंभ में एंट्री कैसे जायज?
DNA
अगर मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना ‘हराम’ है, तो कुंभ में एंट्री कैसे जायज?
जहां 3 सुपरस्टार खान, वो सांप्रदायिक कैसे हो गया? ए आर रहमान के बयान के मायने समझिए
A R Rahman
जहां 3 सुपरस्टार खान, वो सांप्रदायिक कैसे हो गया? ए आर रहमान के बयान के मायने समझिए
DNA: मालेगांव मॉडल से कैसे बढ़ी सियासी बेचैनी? धर्म की राजनीति का विश्लेषण
DNA Analysis
DNA: मालेगांव मॉडल से कैसे बढ़ी सियासी बेचैनी? धर्म की राजनीति का विश्लेषण
जहां रुका था विकास, वहीं से शुरुआत! सिंगूर में पीएम मोदी की जनसभा के मायने समझिए
west bengal news in hindi
जहां रुका था विकास, वहीं से शुरुआत! सिंगूर में पीएम मोदी की जनसभा के मायने समझिए
Republic Day पर कहीं मौसम न बन जाए 'विलेन'? मैदान से पहाड़ों तक IMD का बड़ा अलर्ट
weather update
Republic Day पर कहीं मौसम न बन जाए 'विलेन'? मैदान से पहाड़ों तक IMD का बड़ा अलर्ट