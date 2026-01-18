बर्फ की चादर के नीचे मिला 'पाताल लोक'; महीनों बाद लौटे रोबोट ने दिखाई ऐसी तस्वीरें... वैज्ञानिकों के भी उड़ गए होश

अंटार्कटिका को धरती का सबसे ठंडा और रहस्यमयी हिस्सा माना जाता है. यहां की बर्फ की चादरें अपने भीतर ऐसे राज छुपाए बैठी हैं, जिनका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है. अब इसी बर्फ के नीचे छुपे ‘पाताल लोक’ की झलक वैज्ञानिकों को मिली है. करीब नौ महीनों तक ग्लेशियर के नीचे गायब रहा एक छोटा-सा रोबोट अचानक लौटा और अपने साथ ऐसी तस्वीरें व आंकड़े लाया, जिन्होंने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी. यह रोबोट सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि भविष्य के खतरे की चेतावनी बनकर सामने आया है. इसके जरिए पता चला कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे क्या चल रहा है और समुद्र का जलस्तर आने वाले समय में कितना खतरनाक रूप ले सकता है.

दरअसल, यह कहानी लंदन के टॉटन ग्लेशियर शुरू होती है, जिसे वैज्ञानिक पूर्वी अंटार्कटिका का बेहद संवेदनशील हिस्सा मानते हैं. वैज्ञानिकों ने यहां एक छोटे ऑटोमेटिक रोबोट ‘आर्गो फ्लोट’ को छोड़ा था. उद्देश्य था यह जानना कि टॉटन ग्लेशियर की बर्फ नीचे से क्यों और कैसे पिघल रही है. टॉटन ग्लेशियर पूरी तरह पिघल जाए तो समुद्र का जलस्तर करीब 3.5 मीटर तक बढ़ सकता है. लेकिन मिशन शुरू होते ही यह रोबोट बहकर दूसरी दिशा में चला गया. वैज्ञानिकों को लगा कि उनकी मेहनत बेकार चली गई. महीनों तक कोई संकेत नहीं मिला और माना जाने लगा कि रोबोट अब कभी वापस नहीं आएगा.

आर्गो फ्लोट क्या करता है, क्यों है खास

आर्गो फ्लोट एक खास तरह का ऑटोमेटिक समुद्री रोबोट है, जो बिना इंसानी नियंत्रण के काम करता है. यह समुद्र में दो किलोमीटर तक गहराई में जाता है और फिर ऊपर-नीचे होता रहता है. हर दस दिन में यह सतह पर आकर तापमान और पानी में नमक की मात्रा का डेटा सैटेलाइट के जरिए वैज्ञानिकों को भेजता है. दुनिया भर में ऐसे हजारों फ्लोट समुद्रों में काम कर रहे हैं. लेकिन यह फ्लोट खास इसलिए बन गया, क्योंकि इसने पहली बार पूर्वी अंटार्कटिका की आइस शेल्फ के नीचे हर पांच दिन में तापमान का डेटा इकट्ठा किया. यह काम आज तक किसी रोबोट ने नहीं किया था.

नौ महीने बर्फ के नीचे

आर्गो फ्लोट टॉटन ग्लेशियर से बहते हुए डेनमन ग्लेशियर के पास पहुंच गया और फिर शैकलटन आइस शेल्फ के नीचे चला गया. बर्फ के नीचे जाने के बाद इसका जीपीएस सिग्नल पूरी तरह बंद हो गया. वैज्ञानिकों को लगा कि रोबोट अब खो चुका है. लेकिन हकीकत में इसने करीब 300 किलोमीटर का सफर तय किया और लगभग 200 बार जरूरी डेटा रिकॉर्ड किया. जब यह बर्फ से टकराता, तो बर्फ की मोटाई भी नाप लेता था. बाद में सैटेलाइट की पुरानी जानकारी से मिलाकर वैज्ञानिकों ने इसके पूरे रास्ते का अनुमान लगाया. नौ महीने बाद जब यह बाहर निकला, तो वैज्ञानिक हैरान रह गए.

कहां रहा सुरक्षित, कहां बढ़ा संकट

रोबोट से मिले डेटा ने कई बड़े खुलासे किए. जानकारी के मुताबिक, शैकलटन आइस शेल्फ के नीचे अभी गर्म पानी नहीं पहुंच रहा है, वहां का पानी ठंडा है और बर्फ फिलहाल सुरक्षित मानी जा रही है. लेकिन डेनमन ग्लेशियर के नीचे गर्म पानी लगातार पहुंच रहा है, जिससे बर्फ पिघल रही है. वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर गर्म पानी की मात्रा थोड़ी भी बढ़ी, तो पिघलने की रफ्तार कई गुना तेज हो सकती है. डेनमन ग्लेशियर में इतनी बर्फ है कि इसके पूरी तरह पिघलने से समुद्र का जलस्तर 1.5 मीटर बढ़ सकता है. वहीं टॉटन और डेनमन मिलकर यह स्तर करीब 5 मीटर तक पहुंचा सकते हैं, जो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है.