घर में टूट-फूट जाने वाले कांच कहां जाते हैं? नहीं पता तो देख लें ये Video; नाती-पोते भी सुनेंगे आपसे ये किस्से

Glass Bottle and Jars Manufacturing Process Video: अक्सर कांच के टूट ग्लास या बोतलों को हम कूड़े में फेंक देते हैं या फिर कबाड़ी वाले को कांच की बोतल बेच देते हैं. साबुत बोतलों का इस्तेमाल हो जाता होगा ये तो हम सोच लेते हैं मगर जो कांच की बोतल टूट चुकी है या जो कांच के गिलास टूट जाते हैं उनका क्या होता है? क्या वो कूड़े में फेंक जाते हैं? क्या टूटे-फूटे कांच को रिसाइकिल किया जा सकता है? अगर ऐसा कुछ आप सोचते हैं तो आइए इस सवाल का जवाब वीडियो के जरिए बताते हैं.

घर में टूट-फूट जाने वाले कांच कहां जाते हैं?

अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल आता है और जानना चाहते हैं कि टूटे-फूटे कांच का क्या होता है और वो कहां जाते हैं तो बता दें कि टूटे कांच को रिसाइकिल किया जा सकता है. इसे कांच के जार या बोतल बनाने वाली फैक्ट्री भेजा जाता है. यहां पर कांच के टुकड़ों को पिघलाकर फिर से एक नए जार या बोतल में बदला जाता है. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

वायरल हो रहा है फैक्ट्री में कांच के जार बनाने का वीडियो

वायरल वीडियो में कांच की फैक्ट्री दिखाई जा रही है. इस वीडियो में देख सकते हैं कि बहुत सारे टुकड़े में कांच बिखरे हुए है जिनमें कांच की कटोरी, गिलास, बोतल समेत कई अन्य कांच का कूड़ा है और इसे एक नया रूप देने के लिए पहले कांच के टुकड़े को पानी से साफ किया जा रहा है. इसके बाद कांच को भट्टी में डाल दिया जाता है. कांच को पिघला कर एक सांचे में डाला जाता है जिसके बाद उसे जार का रूप दिया जाता है.

इंस्टाग्राम पर ये वीडियो @smartest.worker अकाउंट के नाम से साझा किया गया है. इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और कांच बनाने का तरीका खतरनाक है या नहीं? ये भी सवाल कर रहे हैं. इस वीडियो के जरिए दिखाया गया है कि कैसे कारीगर कांच के टुकड़ों से जार बनाकर तैयार कर देते हैं. क्या आप पहले इस बारे में जानते थे?

ये भी पढ़ें- Funny Video: सरकारी नौकरी करने वाले दूल्हे की हुई मौज! मिली विदेशी लड़की जैसी दुल्हनिया; लोग बोले- भाई हम भी करेंगे Govt Job