आखिर कहां से आया आंख का चश्मा? किसने किया था आविष्कार, 700 साल पुराना है इतिहास

Wearable Glasses: लोग कई अलग-अलग कारणों से चश्मा पहनते हैं. कुछ लोग अपनी दृष्टि को सही करने के लिए इन्हें पहनते हैं, तो कुछ अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए. ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ अच्छा दिखने के लिए इन्हें पहनते हैं! आप वास्तव में चश्मे के बारे में क्या जानते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि चश्मे लोगों को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि चश्मे का इतिहास 13वीं सदी के इटली का है?

क्या है 13वीं सदी के चश्मे का इतिहास?

पहला पहनने योग्य चश्मा इटली में दिखाई दिया था. पहनने योग्य चश्मों का सबसे पहला ज्ञात उदाहरण 13वीं सदी के इटली का है. इस आविष्कार का श्रेय साल्विनो डिगली अर्माटी नामक व्यक्ति को दिया जाता है. उस दौरान चश्मा बुद्धिमत्ता का प्रतीक था. विद्वानों का समाज में सम्मान किया जाता था. अत्यधिक पढ़ने के कारण, उनमें से कई लोगों ने दृष्टि समस्याओं के कारण चश्मा पहन लिया, यही कारण है कि लोग चश्मे को बुद्धि और धन से जोड़ते हैं.

हाथ से क्यों पकड़ते थे चश्मा?

चश्मे को जमीन पर रखने के हिसाब से डिजाइन किया गया था. चश्मे को हाथ से पकड़ना, या उन्हें बिना कनपटी या नाक पर सहारे के लिए छोड़ना था. 16वीं शताब्दी में यह एक दैनिक दिनचर्या थी. 1700 के दशक के अंत में, स्पैनिश आईवियर निर्माताओं ने नाक से फिसलने वाले चश्मे का समाधान ढूंढ लिया. वे स्थिरता के लिए लेंस पर रिबन लगाते थे और उन्हें कानों के चारों ओर लपेटते थे.

लेंस का आविष्कार किसने किया था?

बहुत से लोग यह नहीं जानते, लेकिन अमेरिका के संस्थापकों में से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बाइफोकल लेंस का आविष्कार किया था. इससे मायोपिया (निकट दृष्टि दोष) और हाइपरट्रोपिया दोनों से पीड़ित लोगों को केवल एक जोड़ी चश्मे का उपयोग करके देखने में मदद मिली. 19वीं शताब्दी से पहले, चश्मा अभी भी हस्तनिर्मित था और हर किसी के लिए मुश्किल से ही सुलभ था. औद्योगिक क्रांति ने फ्रेम, लेंस और कम्पोनेंट्स के बड़े पैमाने पर निर्माण के साथ इसे बदल दिया.