Tourist Swept Away Goa: गोवा घूमने का प्लान हर कोई बनाता है, लेकिन जरा सी लापरवाही इस खूबसूरत ट्रिप को जिंदगी के सबसे बड़े हादसे में बदल सकती है. ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला गोवा के मशहूर बागा बीच से सामने आया है. यहां समुद्र के किनारे पत्थरों पर बैठकर लहरों का आनंद ले रहे एक 34 साल के युवक को तेज लहरें अपने साथ बहा ले गईं. इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है.
यह दर्दनाक घटना उत्तर गोवा के बेहद लोकप्रिय बागा बीच की है. मृतक की पहचान 34 वर्षीय अशपाक मसाली के रूप में हुई है, जो कर्नाटक के बीजापुर जिले के रहने वाले थे. अशपाक अपने दोस्तों के साथ गोवा घूमने आए थे. बीच पर घूमते समय वह समुद्र के किनारे मौजूद कुछ ऊंची और खतरनाक चट्टानों पर जाकर बैठ गए. वह वहां बैठकर समुद्र के नजारे का आनंद ले रहे थे, तभी अचानक पानी का तेज बहाव आया.
वायरल वीडियो में क्या दिखा?
सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह बेहद डरावना है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अशपाक एक ऐसी जगह पर बैठे थे जहां लहरें सीधे पत्थरों से टकरा रही थीं. अचानक एक बहुत ऊंची और शक्तिशाली लहर आई और उसने अशपाक को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया. जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते या मदद के लिए चिल्लाते, तब तक वह लहर अशपाक को गहरे समुद्र के अंदर खींच ले गई. यह सब कुछ चंद सेकेंडों में हो गया.
Goa Tragedy: Young Man Swept Away by Massive Wave While Recording Video at Baga Beach pic.twitter.com/o2dtJeWWfw
— KAPIL (@kapilkumarjmc2) June 24, 2026
रेस्क्यू टीम को मिला शव
हादसे के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन और कोस्टगार्ड की टीम को इसकी सूचना दी गई. लाइफगार्ड्स और रेस्क्यू टीम ने तुरंत बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद अशपाक के शव को समुद्र से बाहर निकाला जा सका. इस घटना के बाद से मृतक के परिवार और दोस्तों में कोहराम मचा हुआ है. हंसते-खेलते आए दोस्तों को क्या पता था कि यह सफर आखिरी साबित होगा.
प्रशासन की सख्त चेतावनी
इस हादसे ने एक बार फिर गोवा में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है. गोवा प्रशासन और लोकल पुलिस ने सैलानियों से बार-बार अपील की है कि वे समुद्र के प्रतिबंधित इलाकों में न जाएं. खासकर जब समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हों, तो चट्टानों पर चढ़ना या वहां बैठकर फोटो-वीडियो खिंचवाना जानलेवा हो सकता है. प्रशासन ने साफ कहा है कि लाल झंडे वाले नो-गो जोन से हमेशा दूर रहें.