जब नवजात बच्चे की मां नहीं रही, तो बकरी बनी सहारा… बच्चों को दूध पिलाकर बचाई जिंदगी

Goat Plays Mother Role for Human Babies: आपने हर किसी के मुंह से सुना होगा कि मां का कोई विकल्प नहीं हो सकता है और काफी हद तक यह सही भी है. लेकिन कुदरत कभी-कभी ऐसे करिश्मे दिखाती है कि इंसान दंग रह जाते हैं. एक ग्रामीण इलाके की खबर इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस खबर के अनुसार, 19वीं सदी और 20वीं सदी की शुरुआत में जब प्रसव के दौरान किसी बच्चे की मां दुनिया को छोड़ देती थी या कुपोषण के कारण दूध नहीं पिला पाती थी, तो परिवार नवजात बच्चे को बकरी का दूध पिलाते थे. वो बच्चे को सीधे बकरी के नीचे रख कर उसका दूध पिलाते थे. इसका मतलब बकरी उस बच्चे की मां बन जाती थी. क्योंकि उस दौर में डॉक्टर और आज की तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी. उस जमाने में बच्चा पूरी तरह से घरेलू संसाधनों पर निर्भर रहता था.

क्या है पूरी वायरल कहानी?

वायरल रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ इलाकों में जब किसी महिला की प्रसव के दौरान मौत हो जाती है या वह बच्चे को दूध नहीं पिला पाती, तो परिवार वाले बकरी का सहारा लेते थे. ऐसे में नवजात बच्चे को सीधे बकरी के पास ले जाकर उसका दूध पिलाया जाता है. कई मामलों में देखा गया है कि बकरी बच्चे को अपनाने लगती है और नियमित रूप से उसे दूध पिलाती है. यही नहीं, वह बच्चे के आसपास रहकर उसकी देखभाल भी करती है.

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बकरी ही क्यों चुनी जाती थी?

19वीं सदी और 20वीं सदी में बकरियां रखना आसान था. लोग उन्हें अपने घरों में रख लेते थे. इसके साथ ही उनका ख्याल रखना भी आसान होता था. क्योंकि वे कम भोजन पर चल जाती थीं और गायों की तुलना में उनका दूध हल्का और पचने में आसान माना जाता था. उस जमाने में आज की तरह बोतल या दूध का कोई और साधन नहीं होता था. इसलिए कई परिवार मानते थे कि बकरी से ताजा और गर्म दूध सीधे मिलना ज्यादा सुरक्षित है. कई ऐतिहासिक तस्वीरों और दस्तावेजों में दिखाया गया है कि बच्चे का मुंह सीधे बकरी के थन से सटा दिया जाता था. कभी बच्चे को बकरी के पास लिटाकर रखा जाता, तो कभी गोद में लेकर बकरी का थन मुंह में दे दिया जाता था. बकरियां शांत स्वभाव की होती थीं, इसलिए वे इस प्रक्रिया को सहन कर लेती थीं. यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी के दौरान अनाथ बच्चों को जिंदा रखने के लिए बकरियों का इस्तेमाल किया जाता था.

इतिहास में भी मिलते हैं ऐसे उदाहरण

यह कोई नई बात नहीं है. इतिहास में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, जब जानवरों ने इंसानी बच्चों को दूध पिलाया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप के कई देशों में बकरियों को 'वेट नर्स' की तरह इस्तेमाल किया जाता था. जब मां उपलब्ध नहीं होती थी, तो बच्चों को सीधे बकरी का दूध पिलाया जाता था. यह उस समय की जरूरत भी थी, क्योंकि तब न तो बेबी फॉर्मूला था और न ही मॉडर्न चिकित्सा सुविधाएं इतनी विकसित थीं.

कैसे होता था यह पूरा तरीका?

पुराने दौर में बच्चों को सीधे बकरी के नीचे रखकर दूध पिलाया जाता था. कई जगह बकरियों को इस तरह ट्रेन किया जाता था कि वे खुद बच्चे के पास आकर उसे दूध पिलाएं. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि बकरी और बच्चे के बीच एक तरह का लगाव बन जाता था और बकरी उसे पहचानने लगती थी.

आज के समय में क्या कहते हैं डॉक्टर

हालांकि, आज के दौर में डॉक्टर इस तरीके को सीधे अपनाने की सलाह नहीं देते. अब मेडिकल साइंस काफी आगे बढ़ चुका है और बच्चों के लिए सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं, जैसे फॉर्मूला मिल्क और अस्पताल में देखभाल. लेकिन फिर भी, पुराने समय में यह तरीका कई बच्चों की जान बचाने का जरिया रहा है.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

जैसे ही यह कहानी सामने आई, सोशल मीडिया पर लोग भावुक हो गए. कई यूजर्स ने लिखा कि 'मां का मतलब सिर्फ इंसान नहीं होता.' कुछ लोगों ने इसे प्रकृति का चमत्कार बताया, तो कुछ ने इसे मजबूरी में लिया गया एक मानवीय फैसला कहा.

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