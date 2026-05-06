Advertisement
trendingNow13205773
Hindi Newsजरा हटकेजब नवजात बच्चे की मां नहीं रही, तो बकरी बनी सहारा… बच्चों को दूध पिलाकर बचाई जिंदगी

जब नवजात बच्चे की मां नहीं रही, तो बकरी बनी सहारा… बच्चों को दूध पिलाकर बचाई जिंदगी

Goat Plays Mother Role for Human Babies: सोशल मीडिया पर इन दिनों 19वीं सदी और 20वीं सदी की वह कहानी वायरल हो रही है, जब एक बकरी किसी मां की तरह बच्चों को दूध पिलाती थी. उस जमाने में जब किसी नवजात बच्चे की असली मां जन्म के दौरान ही दुनिया छोड़ जाती थी, तो परिवार के लोग बच्चे को पालने के लिए पूरी तरह से घरेलू संसाधनों पर निर्भर रहते थे.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 06, 2026, 06:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Image credit: reddit/r/interestingasfuck
Image credit: reddit/r/interestingasfuck

Goat Plays Mother Role for Human Babies: आपने हर किसी के मुंह से सुना होगा कि मां का कोई विकल्प नहीं हो सकता है और काफी हद तक यह सही भी है. लेकिन कुदरत कभी-कभी ऐसे करिश्मे दिखाती है कि इंसान दंग रह जाते हैं. एक ग्रामीण इलाके की खबर इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस खबर के अनुसार, 19वीं सदी और 20वीं सदी की शुरुआत में जब प्रसव के दौरान किसी बच्चे की मां दुनिया को छोड़ देती थी या कुपोषण के कारण दूध नहीं पिला पाती थी, तो परिवार नवजात बच्चे को बकरी का दूध पिलाते थे. वो बच्चे को सीधे बकरी के नीचे रख कर उसका दूध पिलाते थे. इसका मतलब बकरी उस बच्चे की मां बन जाती थी. क्योंकि उस दौर में डॉक्टर और आज की तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी. उस जमाने में बच्चा पूरी तरह से घरेलू संसाधनों पर निर्भर रहता था.

क्या है पूरी वायरल कहानी?

वायरल रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ इलाकों में जब किसी महिला की प्रसव के दौरान मौत हो जाती है या वह बच्चे को दूध नहीं पिला पाती, तो परिवार वाले बकरी का सहारा लेते थे. ऐसे में नवजात बच्चे को सीधे बकरी के पास ले जाकर उसका दूध पिलाया जाता है. कई मामलों में देखा गया है कि बकरी बच्चे को अपनाने लगती है और नियमित रूप से उसे दूध पिलाती है. यही नहीं, वह बच्चे के आसपास रहकर उसकी देखभाल भी करती है.

यह भी पढ़ें:- मौत की आहट पहचान लेती है ये बिल्ली! जिस मरीज के पास जाकर सोती, उसकी हो जाती मौत...

Add Zee News as a Preferred Source

बकरी ही क्यों चुनी जाती थी?

19वीं सदी और 20वीं सदी में बकरियां रखना आसान था. लोग उन्हें अपने घरों में रख लेते थे. इसके साथ ही उनका ख्याल रखना भी आसान होता था. क्योंकि वे कम भोजन पर चल जाती थीं और गायों की तुलना में उनका दूध हल्का और पचने में आसान माना जाता था. उस जमाने में आज की तरह बोतल या दूध का कोई और साधन नहीं होता था. इसलिए कई परिवार मानते थे कि बकरी से ताजा और गर्म दूध सीधे मिलना ज्यादा सुरक्षित है. कई ऐतिहासिक तस्वीरों और दस्तावेजों में दिखाया गया है कि बच्चे का मुंह सीधे बकरी के थन से सटा दिया जाता था. कभी बच्चे को बकरी के पास लिटाकर रखा जाता, तो कभी गोद में लेकर बकरी का थन मुंह में दे दिया जाता था. बकरियां शांत स्वभाव की होती थीं, इसलिए वे इस प्रक्रिया को सहन कर लेती थीं. यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी के दौरान अनाथ बच्चों को जिंदा रखने के लिए बकरियों का इस्तेमाल किया जाता था.

Historically women across different cultures resorted to Goat's milk as a substitute or supplement for human breast milk.
by u/MoazzamDML  interestingasfuck

इतिहास में भी मिलते हैं ऐसे उदाहरण

यह कोई नई बात नहीं है. इतिहास में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, जब जानवरों ने इंसानी बच्चों को दूध पिलाया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप के कई देशों में बकरियों को 'वेट नर्स' की तरह इस्तेमाल किया जाता था. जब मां उपलब्ध नहीं होती थी, तो बच्चों को सीधे बकरी का दूध पिलाया जाता था. यह उस समय की जरूरत भी थी, क्योंकि तब न तो बेबी फॉर्मूला था और न ही मॉडर्न चिकित्सा सुविधाएं इतनी विकसित थीं.

कैसे होता था यह पूरा तरीका?

पुराने दौर में बच्चों को सीधे बकरी के नीचे रखकर दूध पिलाया जाता था. कई जगह बकरियों को इस तरह ट्रेन किया जाता था कि वे खुद बच्चे के पास आकर उसे दूध पिलाएं. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि बकरी और बच्चे के बीच एक तरह का लगाव बन जाता था और बकरी उसे पहचानने लगती थी.

आज के समय में क्या कहते हैं डॉक्टर

हालांकि, आज के दौर में डॉक्टर इस तरीके को सीधे अपनाने की सलाह नहीं देते. अब मेडिकल साइंस काफी आगे बढ़ चुका है और बच्चों के लिए सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं, जैसे फॉर्मूला मिल्क और अस्पताल में देखभाल. लेकिन फिर भी, पुराने समय में यह तरीका कई बच्चों की जान बचाने का जरिया रहा है.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

जैसे ही यह कहानी सामने आई, सोशल मीडिया पर लोग भावुक हो गए. कई यूजर्स ने लिखा कि 'मां का मतलब सिर्फ इंसान नहीं होता.' कुछ लोगों ने इसे प्रकृति का चमत्कार बताया, तो कुछ ने इसे मजबूरी में लिया गया एक मानवीय फैसला कहा.

यह भी पढ़ें:- जिस Met Gala में स्टार्स लेते हैं एंट्री, वहां इस कुत्ते ने क्यों किया रैंप वॉक?...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

goat nursing babiesgoat milk motherhistorical baby care

Trending news

बंगाल में धर्म देखकर लोगों ने किया वोट! क्यों उठने लगे हिंदू पोलराइजेशन के मुद्दे?
West Bengal
बंगाल में धर्म देखकर लोगों ने किया वोट! क्यों उठने लगे हिंदू पोलराइजेशन के मुद्दे?
एक दिन में बदली किस्मत, दिखी लोकतंत्र की खूबसूरती, पढ़ें इन उम्मीदवारों की कहानी
DNA
एक दिन में बदली किस्मत, दिखी लोकतंत्र की खूबसूरती, पढ़ें इन उम्मीदवारों की कहानी
घाटी में ड्रग नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, 48 घंटे में 2 अंडरग्राउंड नार्को ठिकाने ध्वस्त
Jammu-kashmir
घाटी में ड्रग नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, 48 घंटे में 2 अंडरग्राउंड नार्को ठिकाने ध्वस्त
11 राज्यों में तूफानी बारिश और आंधी का दिखेगा कहर, कश्मीर से असम तक IMD का अलर्ट
IMD
11 राज्यों में तूफानी बारिश और आंधी का दिखेगा कहर, कश्मीर से असम तक IMD का अलर्ट
'EVM से छेड़छाड़ नहीं, लेकिन उनको...', चुनाव हारते ही अभिषेक बनर्जी ने अलापा नया राग
West Bengal
'EVM से छेड़छाड़ नहीं, लेकिन उनको...', चुनाव हारते ही अभिषेक बनर्जी ने अलापा नया राग
आखिर कैसे भाजपा ने 15 साल बाद टीएमसी को सत्ता से हटाकर लिख दिया नया इतिहास?
West Bengal Election 2026
आखिर कैसे भाजपा ने 15 साल बाद टीएमसी को सत्ता से हटाकर लिख दिया नया इतिहास?
यूं ही नहीं BJP ने अमित शाह को बंगाल का पर्यवेक्षक नियुक्त किया, क्या हैं इसके मायने
West Bengal assembly elections
यूं ही नहीं BJP ने अमित शाह को बंगाल का पर्यवेक्षक नियुक्त किया, क्या हैं इसके मायने
बांग्लादेश से सटे बंगाल के गांव गाय विहीन हो गए! हिंदू गांवों पर चौंकाने वाला खुलासा
West Bengal
बांग्लादेश से सटे बंगाल के गांव गाय विहीन हो गए! हिंदू गांवों पर चौंकाने वाला खुलासा
जालंधर में BSF हेडक्वॉर्टर के पास तेज धमाका, धू-धूकर जली स्कूटी; दहशत में आए लोग
Jalandhar Blast
जालंधर में BSF हेडक्वॉर्टर के पास तेज धमाका, धू-धूकर जली स्कूटी; दहशत में आए लोग
बहुत बधाई हो... बंगाल में प्रचंड जीत का इंटरनेशनल असर, ट्रंप ने PM को दी मुबारकबाद
Donald Trump
बहुत बधाई हो... बंगाल में प्रचंड जीत का इंटरनेशनल असर, ट्रंप ने PM को दी मुबारकबाद