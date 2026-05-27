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Hindi Newsजरा हटकेबकरीद से पहले बकरियों ने बाथरुम में खुद को किया लॉक, लोग बोले- अब तो ईद के बाद ही खुलेगा दरवाजा...

बकरीद से पहले बकरियों ने बाथरुम में खुद को किया लॉक, लोग बोले- अब तो ईद के बाद ही खुलेगा दरवाजा...

Bakrid Video: बकरीद से पहले हैदराबाद का एक मजेदार वीडियो वायरल हुआ है जिसमें तीन बकरियों ने खुद को बाथरूम में अंदर से लॉक कर लिया है. सोशल मीडिया पर लोग इसे बकरियों का सेल्फ डिफेंस बता रहे हैं.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 27, 2026, 10:54 AM IST
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बकरीद से पहले बकरियों ने बाथरुम में खुद को किया लॉक, लोग बोले- अब तो ईद के बाद ही खुलेगा दरवाजा...

Goats Locked in Bathroom Video: सोशल मीडिया की दुनिया में कब क्या देखने को मिल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. कभी-कभी जानवर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे देखकर इंसान भी दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं. ऐसा ही एक बेहद हैरान करने वाला और मजेदार वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह मामला हैदराबाद का बताया जा रहा है, जहां बकरीद का त्योहार नजदीक आते ही तीन बकरियों ने कुछ ऐसा किया कि मालिक के होश उड़ गए. इन बकरियों ने खुद को एक घर के बाथरूम में बंद कर लिया और अंदर से कुंडी लगा ली. इस मजेदार घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर हर तरफ छाया हुआ है.

बाथरूम बना बकरियों का किला

यह पूरी घटना हैदराबाद की बताई जा रही है. जहां एक घर में मौजूद तीन बकरियां अचानक बाथरूम के अंदर घुस गईं. मजेदार बात यह रही कि वे सिर्फ अंदर गईं ही नहीं, बल्कि उन्होंने गलती से दरवाजा अंदर से लॉक भी कर लिया. हालांकि, जैसे ही इस मजेदार पल के बारे में मालिक को पता चली तो उसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसपर खूब मजाक बनाया जा रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक बकरी आराम से जमीन पर बैठी हुई है, जबकि बाकी दो बकरियां दरवाजे पर पैर टिकाकर खड़ी हैं और बाहर की तरफ देख रही हैं.

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मालिक रह गया दंग

जब घर के सदस्यों को पता चला कि बकरियां बाथरूम में हैं, तो उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की. लेकिन दरवाजा अंदर से पूरी तरह लॉक हो चुका था. घर के ही एक शख्स ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो में शख्स को हैरान होते हुए सुना जा सकता है कि, "भाई, बकरे... दरवाजा अंदर से लगा दिया है. देखो दिख रहे होंगे आप लोगों को. अंदर बकरे हैं. कुंडी लगा दिया है." 

पूरा वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

इंस्टाग्राम पर व्यूज की बारिश

इस मजेदार वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 'funnybaaz_' नाम के यूजर (Shaik Shahbaaz) ने शेयर किया है. शेयर होने के महज 9 घंटे के भीतर ही इस वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. इस वीडियो पर अब तक 8 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. वहीं, 1 लाख 68 हजार से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं.

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इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं और जमकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "यह तो बकरियों की कमाल की सेल्फ डिफेंस टेक्निक है." वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई, लगता है इनको पहले ही मालूम हो गया है कि बकरीद करीब है और इनका मोए-मोए होने वाला है." एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "अब तो यह दरवाजा सीधे बकरीद के बाद ही खुलेगा." एक शख्स ने तो यहां तक लिख दिया कि, "इसी वजह से इन्हें GOAT (Greatest of All Time) कहा जाता है."

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About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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