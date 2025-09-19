ले गोबर, नंबर वन का गोबर! सब्जी और फल वालों को करो साइड और मिलो गोबर बेचने वाले से
Viral Video: आपने सब्जी बेचने वालों और फल बेचने वालों को तो बहुत देखा होगा, लेकिन आज आप एक ऐसे शख्स को देखेंगे जो गोबर (Cow Dung) बेचता है. ठेले पर 'गोबर' भरकर सड़क पर निकल गया और चिल्लाने लगा- ले गोबर, नंबर वन का गोबर.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 19, 2025, 10:14 PM IST
Viral Video: सोशल मीडिया पर ऐसे कई फनी वीडियो वायरल होते रहते हैं जो हंसने पर मजबूर कर देते हैं. कई वीडियो तो इतने फनी होते हैं कि हंसते-हंसते पेट दुखने लगता है. ऐसा ही एक फनी वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिसे देखने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. 

कैसे बेच रहा था गोबर?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स रेडी पर गोबर बेच रहा है. इस लड़के के ठेले पर गोबर रखा है, ​बल्कि पूरा ठेला गोबर से ही भरा है. इसके अलावा ठेले पर तोलने के लिए तराजू भी रखा है. ये शख्स सड़क पर ठेला लेकर निकलता है और जोर-जोर से चिल्लाता है, "ले गोबर-ले गोबर, नंबर एक का गोबर." इस दौरान सड़क पर चल रहे लोग इस शख्स की और चौंक कर देखते हैं. आस-पास खड़े लोग हंसने लगते हैं और ये मस्ती में बीच रोड पर चिल्लाता हुआ चलता रहता है.
यह भी पढ़ें: क्रिएटिविटी की हो गई हद! ऑमलेट पर बना डाली मोनालिसा की तस्वीर; वीडियो देखकर रह जाएंगे हैरान

A post shared by Rohit tm 00 (@rohit_tm_00)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rohit tm 00 (@rohit_tm_00)

किस अकाउंट से डाला गया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @rohit_tm_00 नाम के वेरिफाइड हैंडल से पोस्ट किया गया है और ये वीडियो काफी पसंद भी किया जा रहा है. आपको जानकर हैरानी होगी कि खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 91 हजार से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.
यह भी पढ़ें: दिव्यांग लड़की ने एक ही पैर पर किया ऐसा डांग, वहां मौजूद कोई नहीं रोक पाया अपने हाथ

वीडियो देखकर लोगों ने लगाए ठहाके
इस वायरल वीडियो को देखने के बाद लोगों ने काफी फनी कमेंट्स किए हैं. वीडियो का कमेंट बॉक्स हंसने वाले इमोजी से भरा हुआ है. एक यूजर ने कमेंट किया, "भाई पहला बंदा है जो बिल्कुल सही चीज बेच रहा है." दूसरा यूजर लिखता है, "हमारी तरफ आते ही आवाज लगा देना भाई." तीसरे यूजर ने लिखा, "क्या बिजनेस है. नाइस भैया." 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

