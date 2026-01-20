Advertisement
trendingNow13080095
Hindi Newsजरा हटकेमिस्र के पिरामिडों से भी हजारों साल पुराना! तुर्की की इस पहाड़ी के नीचे दबा है दुनिया का पहला भगवान का घर?

मिस्र के पिरामिडों से भी हजारों साल पुराना! तुर्की की इस पहाड़ी के नीचे दबा है दुनिया का पहला 'भगवान का घर'?

दुनिया की सबसे पुरानी इमारत मानी जाने वाली गोबेकली टेपे की कहानी चौंकाने वाली है. तुर्की में स्थित यह 11,500 साल पुराना धार्मिक स्थल मानव सभ्यता, संस्कार और वास्तुकला की शुरुआत को नए सिरे से परिभाषित करता है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 20, 2026, 08:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मिस्र के पिरामिडों से भी हजारों साल पुराना! तुर्की की इस पहाड़ी के नीचे दबा है दुनिया का पहला 'भगवान का घर'?

World Oldest Building: जब भी दुनिया की सबसे पुरानी इमारत की बात होती है, तो ज्यादातर लोग मिस्र के पिरामिड्स का नाम लेते हैं. लेकिन इतिहास इससे भी आगे जाता है. तुर्की के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में स्थित गोबेकली टेपे को अब तक खोजी गई दुनिया की सबसे पुरानी मानव निर्मित संरचना माना जाता है, जिसकी उम्र करीब 9,600 ईसा पूर्व बताई जाती है.

गोबेकली टेपे आखिर स्थित कहां है?

गोबेकली टेपे तुर्की के शानलिउरफा शहर से करीब 12 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में जर्मुश पहाड़ियों में स्थित है. इसका नाम स्थानीय भाषा में बेली हिल यानी पेट जैसी पहाड़ी से लिया गया है. यह इलाका अपर मेसोपोटामिया का हिस्सा रहा है, जहां मानव सभ्यता ने खेती और स्थायी जीवन की ओर पहला कदम रखा. गोबेकली टेपे में अब तक करीब 200 विशाल पत्थर के खंभे खोजे जा चुके हैं, जो लगभग 20 गोल और अंडाकार घेरे बनाते हैं. ये खंभे टी-आकार के हैं, जिनकी ऊंचाई करीब 5.5 मीटर तक है और वजन 7 टन से ज्यादा है. इन पर जंगली जानवरों, प्रतीकों और मानव आकृतियों की नक्काशी की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: नवाज शरीफ की बहू ने पहना इंडियन डिजाइन का लहंगा! पाकिस्तानियों को आया गुस्सा, लुक देख भड़के

क्या यह सिर्फ इमारत थी या कोई धार्मिक स्थल?

पुरातत्वविदों का मानना है कि गोबेकली टेपे कोई आम इमारत नहीं, बल्कि एक धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठानों का केंद्र था. माना जाता है कि यहां अंतिम संस्कार और सामूहिक धार्मिक गतिविधियां होती थीं. यह हैरान करने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि यह संरचना शिकारी-संग्रहकर्ता समाज ने बनाई थी, जब खेती की शुरुआत भी पूरी तरह नहीं हुई थी. यह स्थल उस दौर का प्रतिनिधित्व करता है, जब इंसान शिकारी जीवन से खेती और स्थायी समाज की ओर बढ़ रहा था. गोबेकली टेपे यह साबित करता है कि संगठित धर्म और विशाल स्थापत्य, खेती से पहले भी मौजूद थे. यही कारण है कि इसे मानव इतिहास के सबसे बड़े मोड़ों में से एक माना जाता है.

fallback

यह भी पढ़ें: Blinkit से मंगाया iPhone 17, अनबॉक्सिंग करते ही हुआ 'मोये-मोये'! डिलीवरी जितनी तेज थी, फोन उससे तेज गिरा

यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर क्यों घोषित किया?

गोबेकली टेपे को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है क्योंकि यह मानव की रचनात्मक प्रतिभा, शुरुआती इंजीनियरिंग कौशल और सामाजिक संगठन का अद्वितीय उदाहरण है. पत्थरों को काटने, तराशने और खड़ा करने की तकनीक उस समय के लिए असाधारण मानी जाती है. गोबेकली टेपे की संरचना काफी हद तक अपनी मूल अवस्था में मौजूद है. तुर्की सरकार और यूनेस्को की निगरानी में यहां संरक्षण और रखरखाव किया जा रहा है. हालांकि बढ़ते पर्यटन और भविष्य की परियोजनाओं से इसके आसपास के क्षेत्र पर खतरे की आशंका भी जताई जाती है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

World Oldest Building

Trending news

सास को जिंदा जलाने वाली बहू को हाईकोर्ट ने क्यों दी राहत? पति चाहता था सख्त सजा
Punjab and Haryana High Court
सास को जिंदा जलाने वाली बहू को हाईकोर्ट ने क्यों दी राहत? पति चाहता था सख्त सजा
जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब पटना से उड़कर गुजरात जाते थे नितिन नबीन
BJP President Nitin Nabin
जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब पटना से उड़कर गुजरात जाते थे नितिन नबीन
ब्रिटेन की अदालत को भारत की जरूरत! नीरव मोदी केस में दिल्ली HC से मांगी मदद
nirav modi
ब्रिटेन की अदालत को भारत की जरूरत! नीरव मोदी केस में दिल्ली HC से मांगी मदद
जब बंगाल में राष्ट्रपति शासन के लिए अड़ गईं ममता, मुस्लिमों के लिए कुर्सी छोड़ दी
west bengal vidhan sabha chunav
जब बंगाल में राष्ट्रपति शासन के लिए अड़ गईं ममता, मुस्लिमों के लिए कुर्सी छोड़ दी
DNA: भारत-यूएई के नेताओं की केमिस्ट्री कितनी मजबूत? एक विश्लेषण
DNA
DNA: भारत-यूएई के नेताओं की केमिस्ट्री कितनी मजबूत? एक विश्लेषण
भारत-UAE अपना NATO बनाने वाले हैं? मुस्लिम देशों के सबसे बड़े 'शेख' बनेंगे जायद!
DNA
भारत-UAE अपना NATO बनाने वाले हैं? मुस्लिम देशों के सबसे बड़े 'शेख' बनेंगे जायद!
गाजा पोस्ट-वॉर अरेंजमेंट में क्या होगा भारत का रोल? नाहयान के दौरे से मिलेगा जवाब
DNA
गाजा पोस्ट-वॉर अरेंजमेंट में क्या होगा भारत का रोल? नाहयान के दौरे से मिलेगा जवाब
क्या है 80 मिनट की कीमत, जिससे बच सकती थी युवराज की जान
DNA
क्या है 80 मिनट की कीमत, जिससे बच सकती थी युवराज की जान
गुजरात में क्यों खौल रहा अरब सागर का पानी? समुद्र में दिखे खौफनाक बुलबुले
Arabian Sea
गुजरात में क्यों खौल रहा अरब सागर का पानी? समुद्र में दिखे खौफनाक बुलबुले
'महाराष्ट्र में हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव',इस नेता के बयान से गरमाई सियासत
Maharashtra news
'महाराष्ट्र में हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव',इस नेता के बयान से गरमाई सियासत