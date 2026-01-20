मिस्र के पिरामिडों से भी हजारों साल पुराना! तुर्की की इस पहाड़ी के नीचे दबा है दुनिया का पहला 'भगवान का घर'?

World Oldest Building: जब भी दुनिया की सबसे पुरानी इमारत की बात होती है, तो ज्यादातर लोग मिस्र के पिरामिड्स का नाम लेते हैं. लेकिन इतिहास इससे भी आगे जाता है. तुर्की के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में स्थित गोबेकली टेपे को अब तक खोजी गई दुनिया की सबसे पुरानी मानव निर्मित संरचना माना जाता है, जिसकी उम्र करीब 9,600 ईसा पूर्व बताई जाती है.

गोबेकली टेपे आखिर स्थित कहां है?

गोबेकली टेपे तुर्की के शानलिउरफा शहर से करीब 12 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में जर्मुश पहाड़ियों में स्थित है. इसका नाम स्थानीय भाषा में बेली हिल यानी पेट जैसी पहाड़ी से लिया गया है. यह इलाका अपर मेसोपोटामिया का हिस्सा रहा है, जहां मानव सभ्यता ने खेती और स्थायी जीवन की ओर पहला कदम रखा. गोबेकली टेपे में अब तक करीब 200 विशाल पत्थर के खंभे खोजे जा चुके हैं, जो लगभग 20 गोल और अंडाकार घेरे बनाते हैं. ये खंभे टी-आकार के हैं, जिनकी ऊंचाई करीब 5.5 मीटर तक है और वजन 7 टन से ज्यादा है. इन पर जंगली जानवरों, प्रतीकों और मानव आकृतियों की नक्काशी की गई है.

क्या यह सिर्फ इमारत थी या कोई धार्मिक स्थल?

पुरातत्वविदों का मानना है कि गोबेकली टेपे कोई आम इमारत नहीं, बल्कि एक धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठानों का केंद्र था. माना जाता है कि यहां अंतिम संस्कार और सामूहिक धार्मिक गतिविधियां होती थीं. यह हैरान करने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि यह संरचना शिकारी-संग्रहकर्ता समाज ने बनाई थी, जब खेती की शुरुआत भी पूरी तरह नहीं हुई थी. यह स्थल उस दौर का प्रतिनिधित्व करता है, जब इंसान शिकारी जीवन से खेती और स्थायी समाज की ओर बढ़ रहा था. गोबेकली टेपे यह साबित करता है कि संगठित धर्म और विशाल स्थापत्य, खेती से पहले भी मौजूद थे. यही कारण है कि इसे मानव इतिहास के सबसे बड़े मोड़ों में से एक माना जाता है.

यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर क्यों घोषित किया?

गोबेकली टेपे को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है क्योंकि यह मानव की रचनात्मक प्रतिभा, शुरुआती इंजीनियरिंग कौशल और सामाजिक संगठन का अद्वितीय उदाहरण है. पत्थरों को काटने, तराशने और खड़ा करने की तकनीक उस समय के लिए असाधारण मानी जाती है. गोबेकली टेपे की संरचना काफी हद तक अपनी मूल अवस्था में मौजूद है. तुर्की सरकार और यूनेस्को की निगरानी में यहां संरक्षण और रखरखाव किया जा रहा है. हालांकि बढ़ते पर्यटन और भविष्य की परियोजनाओं से इसके आसपास के क्षेत्र पर खतरे की आशंका भी जताई जाती है.