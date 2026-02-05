Advertisement
गरीब के ठेले पर भगवान के दर्शन! यूजर्स बोले- इससे अमीर कोई नहीं, देखें ये खूबसूरत VIDEO

गरीब के ठेले पर भगवान के दर्शन! यूजर्स बोले- इससे अमीर कोई नहीं, देखें ये खूबसूरत VIDEO

Viral Video: एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसका उद्देश्य यही समझाने का ही है कि भरोसा ना खोएं ईश्वर हमेशा आपके साथ है. वीडियो में दिखता है कि गरीब के ठेले पर भगवान स्वयं विराजमान हैं. दरअसल, भगवान की वेशभूषा में एक कलाकार ऐसे बैठा है जैसे स्वयं भगवान दर्शन दे रहे हों. वीडियो देखकर आपकी भी आंखें भर आएंगी.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 05, 2026, 11:59 PM IST
गरीब के ठेले पर भगवान के दर्शन! यूजर्स बोले- इससे अमीर कोई नहीं, देखें ये खूबसूरत VIDEO

Viral Video: कहते हैं ईश्वर हमेशा हमारे साथ है और आध्यात्मिक रूप से हमें शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान करता है. माना जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है और यही कारण है कि वो हर समय हर स्थान पर यहां तक की हमारे ही भीतर भी होता है. इसके ऐसा माना जाता है कि ईश्वर हमारे आस-पास मौजूद रहते हैं. जो हमें डर पर काबू और सेफ्टी का एहसास कराते हैं. ये विश्वास पॉजिटिविटी और आस्था से जुड़ा है. ईश्वर विशेषकर कठिन समय या अकेलेपन में हमेशा साथ रहते हैं. इसी बात को समझाने और एहसास कराने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसका उद्देश्य यही समझाने का ही है कि भरोसा ना खोएं ईश्वर हमेशा आपके साथ है. वीडियो में दिखता है कि गरीब के ठेले पर भगवान स्वयं विराजमान हैं. दरअसल, भगवान की वेशभूषा में एक कलाकार ऐसे बैठा है जैसे स्वयं भगवान दर्शन दे रहे हों. वीडियो देखकर आपकी भी आंखें भर आएंगी.

क्या दिखता है वीडियो में?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक गरीब अपना ठेला लेकर जा रहा है और उसके ठेले पर भगवान स्वयं विराजमान हैं. जैसे वो कह रहे हों कि मैं हूं चिंता मत कर. वीडियो में ईश्वर स्वयं गरीब के ठेले पर बैठे नजर आ रहे हैं, ये नजारा अपने आप में काफी अनोखा और चौंकाने वाला है. वीडियो देखकर आपकी भी आंखें भर आएंगी. दरअसल, भगवान की वेशभूषा में एक कलाकार ऐसे बैठा है जैसे स्वयं भगवान दर्शन दे रहे हों. इस वीडियो को बनाने और दिखाने का मकसद यही बताना है कि भरोसा ना खोएं ईश्वर हमेशा आपके साथ है. ये विडियो AI द्वारा बनाई हो सकती है, इसलिए जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

यह भी पढ़ें: 26 सालों से शहीदों की फैमिली को पत्र लिख रहा ये सिक्योरिटी गार्ड, कहानी जानकर आ जाएंगे आंसू

A post shared by Tushar (@baekydom)

क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @baekydom नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 7.3 लाख से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं. इतना ही नहीं बड़ी संख्या में यूजर्स इस वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भगवान कभी किसी को कष्ट नहीं देते हैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई इन अंकल से ज्यादा कोई अमीर नहीं है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

