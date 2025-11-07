Advertisement
10 करोड़ रुपये का सेब! जानें मुंबई के गोल्ड मैन की ये अनोखी कारीगरी, दुनिया भर में हो रहा नाम

Mumbai Diamond Apple: मुंबई में एक खास तरह का सेब चर्चा का विषय बन गया है. ये सेब खाने वाला नहीं, बल्कि सोने और हीरे से बना आर्टवर्क है. इसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इस खबर में हम आपको इस सेव के बारे में डीटेल में बताएंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 07:34 PM IST
Mumbai Diamond Apple: मुंबई में इन दिनों एक अनोखी सेब चर्चा का विषय बन गया है. ये एक ऐसा सेब है, जिसकी कीमत सुनकर हर कोई हैरान रह जा रहा है. यह कोई नॉर्मल फल नहीं, बल्कि सोने और हीरे से बना आर्टवर्क है, जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इसे बनाने वाले कलाकार मुंबई के प्रसिद्ध गोल्ड मैन रोहित पिसाल है, जिन्होंने अपनी बारीकी और कला से इसे तैयार किया है. इस खबर में हम आपको उस सेब के बारे में बताएंगे.

 

सोने और हीरे से बना एप्पल
यह खाने वाला एप्पल नहीं, बल्कि देखने और सराहने वाला एप्पल है. पूरी कलाकृति 18 कैरेट गोल्ड और 9 कैरेट 36 सेंट के डायमंड से तैयार की गई है. इसमें कुल 1396 छोटे-छोटे पीस का इस्तेमाल हुआ है, जो इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं. सेब लगभग 29.8 ग्राम का है और हर हिस्से को बारीकी से तराशा गया है, जिससे यह पूरी तरह नेचुरल सेब जैसा दिखे. 

रिकॉर्ड बुक में हुआ दर्ज
रोहित पिसाल के इस शानदार निर्माण को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह दिया गया है. यह उपलब्धि उनके लिए गर्व का विषय है, उन्होंने भारतीय ज्वेलरी कला को एक नई पहचान दी है. इस सेब को वर्ल्ड इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से प्रमाणपत्र भी प्राप्त हुआ है, जो इसकी गुणवत्ता और असलियत की पुष्टि करता है.   

 

थाईलैंड के रॉयल पैलेस 
इस अनोखे एप्पल की खूबसूरती ने इंटरनेशनल लेवल पर भी लोगों का ध्यान खींचा है. वर्तमान में यह थाईलैंड के रॉयल पैलेस में प्रदर्शित किया जा रहा है, जहां इसकी मांग लगातार बढ़ ही रही है. बताया जा रहा है कि इसे वहां मुंह मांगी कीमत पर खरीदा जा रहा. इस कारण यह भारतीय ज्वेलरी कला का ग्लोबल सिंबल बन गया है.

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

Mumbai diamond applegold apple worth 10 crore

