Advertisement
trendingNow13118367
Hindi Newsजरा हटकेसोना कैरेट में तो चांदी टंच मे... जानें कैसे मापी जाती है इन धातुओं की शुद्धता

सोना कैरेट में तो चांदी टंच मे... जानें कैसे मापी जाती है इन धातुओं की शुद्धता

सोना और चांदी की शुद्धता अलग-अलग मानकों से मापी जाती है. सोने में कैरेट प्रणाली धातु के मिश्रण को दर्शाती है, जबकि चांदी में टंच या फाइननेस प्रतिशत बताता है. निवेश के रूप में चांदी अक्सर किलो या ट्रॉय औंस में तौली जाती है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 22, 2026, 08:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोना कैरेट में तो चांदी टंच मे... जानें कैसे मापी जाती है इन धातुओं की शुद्धता

ज्वेलरी खरीदते वक्त आपने अक्सर सुना होगा सोना 22 कैरेट का है या चांदी 925 टंच की है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि दोनों की शुद्धता मापने का तरीका अलग क्यों है? दरअसल इसके पीछे सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि साइंस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और बाजार की जरूरतें भी जुड़ी हैं. सोना जहां कैरेट में परखा जाता है, वहीं चांदी टंच, फाइननेस या किलो में तौली जाती है. यही वजह है कि आम खरीदार अक्सर कंफ्यूज हो जाता है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इन कीमती धातुओं की शुद्धता आखिर कैसे तय होती है और क्यों इनके माप अलग-अलग रखे गए हैं.

सोने में कैरेट सिस्टम क्यों इस्तेमाल होता है?

सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेट प्रणाली अपनाई जाती है, जो 24 भागों के पैमाने पर आधारित है. 24 कैरेट सोना लगभग 99.9 प्रतिशत शुद्ध माना जाता है, लेकिन इतना शुद्ध सोना बहुत नरम होता है और उससे टिकाऊ आभूषण बनाना मुश्किल होता है. इसलिए ज्वेलरी बनाने के लिए इसमें तांबा, चांदी या जस्ता जैसी धातुएं मिलाई जाती हैं. कैरेट सिस्टम बताता है कि कुल 24 हिस्सों में से कितना हिस्सा शुद्ध सोना है. उदाहरण के लिए 22 कैरेट सोने में करीब 91.67 प्रतिशत और 18 कैरेट में 75 प्रतिशत शुद्ध सोना होता है. यही प्रणाली दुनिया भर में मान्य है.

Add Zee News as a Preferred Source

चांदी में टंच और फाइननेस का क्या मतलब है?

चांदी की शुद्धता आमतौर पर प्रतिशत या फाइननेस में बताई जाती है, जिसे भारत में पारंपरिक तौर पर ‘टंच’ कहा जाता है. जैसे 999 टंच का मतलब है 99.9 प्रतिशत शुद्ध चांदी, जबकि 925 टंच यानी 92.5 प्रतिशत शुद्धता. सोने के मुकाबले चांदी अपेक्षाकृत ज्यादा स्थिर और कठोर होती है, इसलिए इसकी शुद्धता सीधे प्रतिशत में बताना आसान माना जाता है. चांदी के आभूषण, बर्तन, सिक्के और औद्योगिक उपयोग में यही प्रणाली लंबे समय से प्रचलित है. आधुनिक दौर में बीआईएस हॉलमार्किंग के तहत भी 999 और 925 जैसी फाइननेस मार्किंग का इस्तेमाल किया जाता है.

निवेश में चांदी किलो में क्यों तौली जाती है?

जब चांदी को निवेश के रूप में खरीदा जाता है, तो वह अक्सर सिल्लियों या बार के रूप में होती है, जहां शुद्धता से ज्यादा वजन अहम हो जाता है. इसी वजह से बड़े बाजारों में चांदी किलो या ट्रॉय औंस में ट्रेड होती है. एशिया में किलो यूनिट ज्यादा लोकप्रिय है, जबकि पश्चिमी देशों में ट्रॉय औंस का चलन मजबूत है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में मानक ‘लंदन गुड डिलीवरी’ सिल्वर बार करीब 1000 ट्रॉय औंस का होता है और इसकी शुद्धता 999.9 मानी जाती है. यही बार वैश्विक कीमत तय करने में अहम भूमिका निभाता है और निवेशकों के लिए बेंचमार्क माना जाता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Gold puritysilver puritycarat

Trending news

कांग्रेस ने क्यों रोका BJP अध्यक्ष का रास्ता? अहम मुलाकात से पहले ही 'हाउस अरेस्ट'
N amchander rao
कांग्रेस ने क्यों रोका BJP अध्यक्ष का रास्ता? अहम मुलाकात से पहले ही 'हाउस अरेस्ट'
Explain: भारत बना रहा ड्रोन बेस, एयरबेस से कितना अलग होगा; सेना को इसकी जरूरत क्यों?
Drone Base
Explain: भारत बना रहा ड्रोन बेस, एयरबेस से कितना अलग होगा; सेना को इसकी जरूरत क्यों?
महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में लहराया भगवा, 20 महापौर पदों पर भाजपा का कब्जा
Maharashtra news
महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में लहराया भगवा, 20 महापौर पदों पर भाजपा का कब्जा
लश्कर-ए-तैयबा की धमकी और ‘बदले’ वाला मकसद, एक इनपुट के बाद राजधानी में अलर्ट
hindi news
लश्कर-ए-तैयबा की धमकी और ‘बदले’ वाला मकसद, एक इनपुट के बाद राजधानी में अलर्ट
दोपहर की धूप में हाफ शर्ट पहनकर घूम रहे हैं? संभल जाइए, 10 राज्यों में IMD का अलर्ट
weather update
दोपहर की धूप में हाफ शर्ट पहनकर घूम रहे हैं? संभल जाइए, 10 राज्यों में IMD का अलर्ट
मान सरकार की शिक्षा क्रांति के परिणाम आए सामने, 305 छात्रों ने पास किया JEE मेन्स
Punjab news
मान सरकार की शिक्षा क्रांति के परिणाम आए सामने, 305 छात्रों ने पास किया JEE मेन्स
BJP-कांग्रेस से निराश लोग किधर देख रहे? AAP के नेताओं ने मिसाल देकर बताया
Punjab
BJP-कांग्रेस से निराश लोग किधर देख रहे? AAP के नेताओं ने मिसाल देकर बताया
'G4 से लेकर...', PM मोदी-प्रेसिडेंट लूला की बैठक में क्या डिस्कस हुआ, क्या नहीं हुआ?
India Brazil Ties
'G4 से लेकर...', PM मोदी-प्रेसिडेंट लूला की बैठक में क्या डिस्कस हुआ, क्या नहीं हुआ?
'मैं कभी कायर नहीं बन सकता...', क्या सिद्धारमैया के खिलाफ चल रही कोई राजनीतिक साजिश?
Karnataka politics
'मैं कभी कायर नहीं बन सकता...', क्या सिद्धारमैया के खिलाफ चल रही कोई राजनीतिक साजिश?
टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत का आया पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा
Donald Trump
टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत का आया पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा