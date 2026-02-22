सोना कैरेट में तो चांदी टंच मे... जानें कैसे मापी जाती है इन धातुओं की शुद्धता

सोना और चांदी की शुद्धता अलग-अलग मानकों से मापी जाती है. सोने में कैरेट प्रणाली धातु के मिश्रण को दर्शाती है, जबकि चांदी में टंच या फाइननेस प्रतिशत बताता है. निवेश के रूप में चांदी अक्सर किलो या ट्रॉय औंस में तौली जाती है.
ज्वेलरी खरीदते वक्त आपने अक्सर सुना होगा सोना 22 कैरेट का है या चांदी 925 टंच की है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि दोनों की शुद्धता मापने का तरीका अलग क्यों है? दरअसल इसके पीछे सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि साइंस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और बाजार की जरूरतें भी जुड़ी हैं. सोना जहां कैरेट में परखा जाता है, वहीं चांदी टंच, फाइननेस या किलो में तौली जाती है. यही वजह है कि आम खरीदार अक्सर कंफ्यूज हो जाता है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इन कीमती धातुओं की शुद्धता आखिर कैसे तय होती है और क्यों इनके माप अलग-अलग रखे गए हैं.
सोने में कैरेट सिस्टम क्यों इस्तेमाल होता है?
सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेट प्रणाली अपनाई जाती है, जो 24 भागों के पैमाने पर आधारित है. 24 कैरेट सोना लगभग 99.9 प्रतिशत शुद्ध माना जाता है, लेकिन इतना शुद्ध सोना बहुत नरम होता है और उससे टिकाऊ आभूषण बनाना मुश्किल होता है. इसलिए ज्वेलरी बनाने के लिए इसमें तांबा, चांदी या जस्ता जैसी धातुएं मिलाई जाती हैं. कैरेट सिस्टम बताता है कि कुल 24 हिस्सों में से कितना हिस्सा शुद्ध सोना है. उदाहरण के लिए 22 कैरेट सोने में करीब 91.67 प्रतिशत और 18 कैरेट में 75 प्रतिशत शुद्ध सोना होता है. यही प्रणाली दुनिया भर में मान्य है.
चांदी में टंच और फाइननेस का क्या मतलब है?
चांदी की शुद्धता आमतौर पर प्रतिशत या फाइननेस में बताई जाती है, जिसे भारत में पारंपरिक तौर पर ‘टंच’ कहा जाता है. जैसे 999 टंच का मतलब है 99.9 प्रतिशत शुद्ध चांदी, जबकि 925 टंच यानी 92.5 प्रतिशत शुद्धता. सोने के मुकाबले चांदी अपेक्षाकृत ज्यादा स्थिर और कठोर होती है, इसलिए इसकी शुद्धता सीधे प्रतिशत में बताना आसान माना जाता है. चांदी के आभूषण, बर्तन, सिक्के और औद्योगिक उपयोग में यही प्रणाली लंबे समय से प्रचलित है. आधुनिक दौर में बीआईएस हॉलमार्किंग के तहत भी 999 और 925 जैसी फाइननेस मार्किंग का इस्तेमाल किया जाता है.
निवेश में चांदी किलो में क्यों तौली जाती है?
जब चांदी को निवेश के रूप में खरीदा जाता है, तो वह अक्सर सिल्लियों या बार के रूप में होती है, जहां शुद्धता से ज्यादा वजन अहम हो जाता है. इसी वजह से बड़े बाजारों में चांदी किलो या ट्रॉय औंस में ट्रेड होती है. एशिया में किलो यूनिट ज्यादा लोकप्रिय है, जबकि पश्चिमी देशों में ट्रॉय औंस का चलन मजबूत है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में मानक ‘लंदन गुड डिलीवरी’ सिल्वर बार करीब 1000 ट्रॉय औंस का होता है और इसकी शुद्धता 999.9 मानी जाती है. यही बार वैश्विक कीमत तय करने में अहम भूमिका निभाता है और निवेशकों के लिए बेंचमार्क माना जाता है.